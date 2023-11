Ottica Iurino, Dora Iurino: “Una storia centenaria che prosegue ancora oggi con passione e attenzione verso clientela e territorio”

Novembre 16, 2023

(Adnkronos) – La responsabile della storica attività barese mette a disposizione la lunga esperienza sia familiare che personale per consulenze su lenti a contatto, occhiali da vista e da sole

Bari, 16 novembre 2023. Quella di Ottica Iurino è una storia centenaria che ancora oggi, nel 2023, prosegue in forma moderna con Dora Iurino. Ottico da 30 anni, specializzata in Optometria nel 1996, la Dottoressa Iurino proviene da una famiglia di specialisti dell’ottica, con i discendenti dell’attuale responsabile dell’attività che avviarono la lavorazione delle montature e delle lenti già alla fine del 1800. Fu Giandomenico Iurino a realizzare le prime lavorazioni, per poi lasciare l’eredità ai figli. Tra questi, Nicola Iurino diede un impulso commerciale innovativo, che lo portò dalla vendita ambulante al primo negozio. Il figlio Danilo fa parte della terza generazione della famiglia Iurino protagonista della vendita e della lavorazione degli occhiali, ma anche dei grandi cambiamenti avvenuti nel settore. Dora Iurino è rappresentante della quarta generazione, che ha traghettato l’attività nel terzo millennio, seguendola affiancando il papà Danilo fin dal 1996 ed a capo dell’attività dal 2012. Ottica Iurino è sempre più punto di riferimento per il territorio barese, pronta a sbarcare anche online con il nuovo sito web www.otticaiurino.itsul quale è possibile visionare ed acquistare l’intera collezione di occhiali da sole. “La nostra mission — ricorda la Dottoressa Iurino — è condividere con la nostra clientela preziosi consigli per la salute dell’occhio: è questo che guida la nostra attività”. Non a caso l’attività di Mola di Bari si propone per le consulenze personalizzate ed approntamento di occhiali sin dall’età pediatrica. “È fondamentale la salute della vista per i più piccoli: invitiamo sempre i genitori a recarsi dall’oculista il quale successivamente, rimanda alle nostre strutture per i giusti occhiali”, evidenzia Dora Iurino. Ottica Iurino propone montature su misura per tutte le età, consigliando al meglio in base alle esigenze della clientela. “Un’attenzione sia alla moda che ai bisogni di chi indosserà gli occhiali: il nostro consiglio è di pensare al benessere, non esclusivamente alla marca più blasonata”, sottolinea Dora Iurino. Tra i servizi offerti, anche la riparazione di occhiali, un’attività artigianale che col tempo diventa sempre più rara. Diversamente, Ottica Iurino si propone anche per il ripristino delle montature, unendo le esigenze della sostenibilità a quelle del risparmio per la clientela. “La nostra attività nasce come artigiani — dice la Dottoressa Iurino —, la filosofia dell’usa e getta non è nel nostro DNA. Dal recupero delle montature passano una serie di fattori non solo di carattere economico ma anche emozionale, poter prolungare la vita degli occhiali, compagni di viaggio e di numerose avventure”.

CONTATTI: https://www.otticaiurino.it/