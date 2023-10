Ottimizzate le vostre esigenze di componenti elettronici con Easybom

Ottobre 16, 2023

SHENZHEN, Cina, 16 ottobre 2023 /PRNewswire/– Di recente Easybom, una piattaforma globale di ricerca di componenti elettronici, ha lanciato una nuova funzionalità: lo strumento Bom. Lo strumento Bom vanta un enorme database, contenente decine di milioni di dati di modelli, in grado di consigliare agli utenti la migliore selezione di modelli di componenti elettronici e fornire supporto alla selezione degli altri utenti. Easybom si è sempre impegnata a fornire ai clienti servizi di qualità e il lancio di questa nuova funzionalità offre indubbiamente maggiore praticità per gli ingegneri e l’approvvigionamento.

Easybom è un’eccellente piattaforma di comunicazione che collega ingegneri elettronici, addetti agli acquisti e alle vendite a livello globale. Per gli ingegneri sono disponibili oltre 300 milioni di schede tecniche originali da visualizzare e scaricare gratuitamente online. Inoltre, esistono oltre 50 milioni di modelli originali con riferimento incrociato che consentono di trovare rapidamente i componenti di ricambio per risolvere il problema delle parti difficili da trovare o fuori produzione. Per l’approvvigionamento, Easybom fornisce un ricco canale di fornitura autorizzato con informazioni sui prodotti di oltre 220 produttori globali di componenti e venditori autorizzati. Coi dati completi del produttore, compresi i tempi di consegna e lo stato di produzione dei componenti, è possibile ridurre efficacemente i costi di ricerca e sviluppo. In termini di vendite, Easybom aggiorna quotidianamente le informazioni sugli acquisti dei componenti elettronici a livello mondiale, in modo da poterli quotare rapidamente; può inoltre aggiornare le tendenze di acquisto dei componenti elettronici in tempo reale per ottimizzare le strategie di vendita degli utenti.

Qui presenterò i prezzi dei distributori sulla piattaforma Easybom. Easybom offre tre modalità di pacchetti d’abbonamento, ognuna con le proprie caratteristiche. Il primo è il Pacchetto base, adatto per i venditori con meno di 200.000 codici articolo. Il pacchetto è accessibile, con un costo di 99 $ al mese, 267 $ al trimestre e 950 $ all’anno. Il secondo è il Pacchetto intermedio, che consente di caricare più prodotti rispetto al pacchetto base, consentendo di caricare 1 milioni di codici articolo. Costa 199 $ al mese, 537 $ al trimestre e 1910 $ all’anno. Il terzo è il Pacchetto avanzato, dove i venditori possono aggiungere 2 milioni di prodotti. Questo pacchetto può soddisfare maggiori esigenze operative, con un costo di 299 $ al mese, 807 $ al trimestre e 2870 $ all’anno.

I pacchetti di abbonamento di Easybom sono flessibili e diversificati, in grado di soddisfare le aziende in diverse fasi con diverse esigenze. Come dimostrato dal nostro nuovissimo strumento Bom, Easybom è in costante innovazione per soddisfare una varietà di esigenze degli utenti. Diamo il benvenuto ai distributori e ai produttori di componenti elettronici di fama mondiale a unirsi alla piattaforma Easybom e a condividere le infinite opportunità del mercato globale.

