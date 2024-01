Out/Fit Italy, Firenze: “La collezione FW24/25 al Pitti Immagine Uomo, il nuovo dress code del vestire contemporaneo”

Gennaio 8, 2024

(Adnkronos) – Moda e lifestyle uomo: la collezione FW24/25 e l’esclusiva capsule collection Out/Fit – X Denim interpretano con audacia lo sportswear maschile

Firenze, 8/01/2024. Out/Fit Italy in occasione della 105esima edizione del Pitti Immagine Uomo, la più importante piattaforma internazionale di moda e lifestyle uomo, presenta la collezione FW2425 e l’esclusiva capsule collection Out/Fit – X Denim, un’interpretazione audace dello sportswear maschile.

Il concetto di X collega la tela denim ad un’estetica urban, creando un nuovo linguaggio di tendenza che fonde tre mood: fashion, city e sportwear, mantenendo lo stile colto ed inconfondibile del Brand, e proponendo un nuovo dress code. Una risposta all’esigenza del uomo moderno che desidera riconoscersi in un’identità più flessibile.

Out/ Fit – X Denim diventa una vera e propria label che afferma dunque con vigore un messaggio autentico, un’anima libera e dinamica. Con il suo linguaggio e nuovi codici è strumento capace di arricchire di nuovo senso la main collection. Out/fit Italy con le sue proposte accattivanti continua ad essere interprete del linguaggio dell’eleganza italiana, attraverso la scelta di materiali pregiati come blend di cashmere, seta, alpaca, mohair, lana vergine e pelle. Ecco dunque che le silhouette classiche prendono nuova vita grazie ai tessuti d’alta gamma, perfetti per assecondare l’evoluzione del brand e della sua estetica.

T-shirt, versatili polo a maniche lunghe, confortevoli giacche in jersey e pantaloni in fresco di lana, sono i pillars di una collezione pensata per essere una risposta easy e sempre adatta ad ogni esigenza del vivere quotidiano. Capi unici, leggeri e impalpabili, ma incredibilmente caldi, incarnano un’eleganza senza tempo tipica della moda italiana. Giacche, blouson, picot, giubbini e overshirt in velluto rocciatore 500 righe, fondono passato, presente e futuro in proposte fortemente contemporanee.

Volumi rilassati, cuciture a mano e dettagli sartoriali conferiscono un design intramontabile con un tocco moderno. La scelta del colore è un elemento distintivo della collezione: toni chiari e ricercati, sfumature dal gesso al grigio cenere. I colori della terra e l’azzurro del cielo invernale si fondono in un equilibrio originale, creando un’estetica nuova e al contempo rassicurante. Con la collezione invernale, Out/Fit Italy apre le porte ai concetti urban, racconto di un’identità autentica, libera e moderna che rispecchia l’evoluzione del marchio.

Contatti: https://outfititaly.com/