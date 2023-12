Padel Best Expo 2024, in campo la solidarietà con Shevchenko

Dicembre 14, 2023

(Adnkronos) – La tre giorni a Monte-Carlo dedicata a uno sport in continua crescita diventa occasione per supportare enti benefici, con Fight Aids, la fondazione di S.A.S. La Principessa Stéphanie di Monaco, e Football for Ukraine CIO. Confermata la presenza del Pallone d’Oro Andriy Shevchenko che consegnerà personalmente racchette da lui firmate e giocherà nella seconda edizione di Five Padel Cup, l’evento nell’evento dell’expo internazionale dal 7 al 9 aprile al Grimaldi Forum, assieme ad altre stelle del calcio, appassionati e campioni

14 Dicembre 2023- Ideazione, organizzazione, promozione e gestione tutta made in Italy per la prima edizione della manifestazione internazionale Padel Best Expo 2024, in programma dal 7 al 9 aprile a Monte-Carlo al Grimaldi Forum, location di prestigio europeo che ospita, tra gli altri, il sorteggio delle selezioni delle competizioni UEFA e la cerimonia del UEFA Club Footballer of the Year. A lanciare l’appuntamento nel Principato di Monaco, in un luogo centrale e strategico, è l’italiana Bsg, società con una storia trentennale nella comunicazione che sceglie di celebrare il padel a 360°, utilizzando la sua forte espansione mondiale per inviare messaggi di inclusione e solidarietà. Torna anche Five Padel Cup, alla seconda edizione con i suoi cinque tornei inclusivi, come evento nell’evento di Padel Best Expo che si preannuncia come una tre giorni memorabile con la partecipazione di grandi campioni e celebrità: Monte-Carlo in quei giorni sarà infatti animata anche da campioni e leggende del tennis presenti per i Rolex Master.

Il Padel, disciplina sportiva perfetta per promuovere azioni di solidarietà

Football for Ukraine CIO è una delle due organizzazioni benefiche partner di Padel Best Expo 2024, di cui è Founder Oleksandr Zinchenko e Ambassador Andriy Shevchenko. Il Pallone d’Oro sarà presente e giocherà due partite: quella sul campo da padel, partecipando al Torneo Champions della Five Padel Cup, e quella della solidarietà. Shevchenko infatti consegnerà personalmente 100 racchette Padel Best Expo limited edition da lui firmate, ultratecnologiche e dal design glamour, che verranno vendute per raccogliere fondi nel corso di un evento dedicato ai due enti benefici, Football for Ukraine CIO e Fight Aids, la fondazione di S.A.S. La Principessa Stéphanie di Monaco.

“Sono lieto di collaborare attivamente al progetto che abbiamo messo a punto con Bsg – ha dichiarato Andriy Shevchenko – unendo gli sforzi nell’intento di sostenere importanti cause umanitarie. Penso che la diffusione dello sport del padel sia un ottimo veicolo per aprire un nuovo fronte di sensibilizzazione”.

In campo con il Pallone d’Oro altre grandi stelle del calcio, appassionati e campioni di diversi sport. Dario Marcolin, Responsabile Networking Padel Best Expo, a proposito delle presenze VIP, ha dichiarato: “Per la seconda edizione della Five Padel Cup possiamo già contare su adesioni autorevoli fra campioni di altre discipline sportive, celebrity, imprenditori e top manager. Molte di queste personalità si sono candidate spontaneamente”.

I campi ospiteranno clinic ed esibizioni con grandi allenatori e stelle del padel come le campionesse Carolina Orsi, Chiara Pappacena e Giorgia Marchetti, oltre a giocatori appassionati come i Barbagiuans, la squadra inclusiva di calcio del Principato di Monaco.

“Padel Best Expo è destinato a diventare un evento di grande attenzione internazionale che inizia a registrare il suo successo di interesse con i tanti biglietti già venduti e acquistati da varie parti del mondo – spiega Roberta Ceccarelli, CEO di Padel Best Expo. Un’occasione preziosa per mandare un importante messaggio di inclusività e solidarietà”. Biglietti disponibili sul sito:padelbest.net/book