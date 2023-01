Padel MIXTO:ASD SportinsiemeRoma e Fondazione Entain portano in Italia il primo evento europeo

Gennaio 12, 2023

(Adnkronos) – La pratica sportiva, che vede sfidarsi in doppio coppie formate da un giocatore normodotato e uno diversamente abile, sarà tra i protagonisti del Padel Trend Expo a Milano

Milano, 12 gennaio 2023 – Il primo Evento europeo di Padel MIXTO, pratica sportiva che Entain Foundation ha voluto sostenere fin dalle iniziali esperienze in Italia, condividendone i valori e le potenzialità sociali, sarà tra i protagonisti nella prima, storica edizione italiana di Padel Trend Expo, che si terrà all’ALLIANZ MICO di Milano, dal 13 al 15 gennaio 2023.

La prima sfida europea di Padel MIXTO, in cui saranno impegnati in un torneo di doppio giocatori e giocatrici con e senza disabilità nella stessa coppia, si svolgerà il 13 gennaio 2023, dalle 15:00 alle 19:00, e vedrà in campo giocatori in rappresentanza di Italia, Città del Vaticano, Francia, Spagna e Ucraina. Per l’Italia, giocherà la coppia Facchetti-Galliano, vincitrice delle tappe nazionali organizzate nel corso del 2022.

L’Entain Foundation realizza così, a livello europeo, la prima condivisione sul campo di esperienze sportive nella pratica del Padel senza barriere, aperta a tutte le persone, con le loro diverse abilità.

Andrea Faelli, CEO di Eurobet Italia e responsabile del gruppo Entain in Italia ha dichiarato: “Siamo felici di aver contribuito con il nostro CSR Award, dedicato ai progetti che realizzano l’inclusione sociale attraverso lo sport, alla realizzazione del primo Evento Europeo di Padel Mixto promosso da Sportinsieme. Lo sport è uno strumento potentissimo per unire le persone e promuovere valori positivi e il padel, in particolare, è una pratica sportiva molto efficace nel mostrare come il gioco di squadra possa realmente superare tutte le barriere.

I risultati raggiunti in questi mesi ci rendono orgogliosi e ci incoraggiano a rafforzare il sostegno della Fondazione Entain agli enti del terzo settore impegnati nel creare valore sul territorio attraverso lo sport.”

La gara di Padel MIXTO sarà preceduta, dalle 12:00 alle 14:00 del 13 gennaio 2023, da un Clinic di allenamento con lo spagnolo Oscar Agea, il più forte giocatore di Padel in carrozzina, organizzato dall’ASD SportinsiemeRoma, sempre con il supporto di Entain Foundation e in collaborazione tecnica con l’ASD EcoPadel.

“Il 2023 inizia con l’entusiasmo alle stelle!” dichiara Luca Alessandrini, Presidente ASD SportinsiemeRoma “Vivremo sul campo il sogno che solo un anno fa avevamo immaginato! Il ringraziamento alla Fondazione Entain e alla Fiera Padel Trend Expo che ci permetteranno la realizzazione di questi meravigliosi tre giorni di sport insieme a tutti gli sportivi ed appassionati di Padel!”

ASD SPORTINSIEME

L’ASD Sportinsieme si occupa di sport e disabilità attraverso progetti legati a due sport in particolare: il Parabadminton e da luglio 2021 anche il Padel. Il Padel si è rivelato uno sport che permette di far giocare insieme atleti con disabilità e normodotati apportando pochi adattamenti alle regole del gioco. L’associazione ha proposto questi adattamenti del regolamento a vari enti di promozione sportiva italiani. MSP Italia li ha accolti, permettendo di disputare uno dei primi tornei di PADEL “MIXTO” in Italia.

FONDAZIONE ENTAIN

La Fondazione Entain è un’organizzazione no-profit istituita nel 2019 per coordinare e sostenere le attività di CSR del Gruppo Entain in tutto il mondo. La stessa si è impegnata a donare 100 milioni di sterline in cinque anni per progetti di diversi paesi legati allo sport.

La Fondazione è attiva in tre ambiti principali:

●la promozione dell’attività sportiva come strumento di inclusione;

●il territorio, attraverso progetti con un forte legame con le comunità nelle quali opera Entain;

●la salute, con particolare attenzione alla salute mentale.