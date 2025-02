Paglieri Rafforza La Sua Squadra: Francesco Cimino Nominato Nuovo It Director

5 Febbraio 2025

Innovazione e visione strategica per il futuro tecnologico dell’azienda

Alessandria, 5 febbraio 2025 – Paglieri, azienda piemontese leader di mercato nella produzione diprodotti per la cura del corpo, del bucato e della casa, è lieta di annunciare la nomina diFrancesco Ciminocome nuovoIT Director. Con un’esperienza ventennale nel settore IT, nella coordinazione di progetti innovativi e una forte expertise nella gestione dei sistemi SAP, Cimino, classe 1977, avrà il compito di guidare la trasformazione tecnologica dell’azienda, ponendo le basi per unacrescita sostenibile e competitiva a livello globale.

Debora Paglieri, Fabio RosselloeLodovico Paglieri, Amministratori Delegati di Paglieri S.p.A., unitamente a tutto ilManagement, hanno accolto con entusiasmo l’arrivo di Cimino, sottolineandone il valore aggiunto che porterà al team.

“Cimino rappresenta un tassello fondamentale per il futuro della nostra azienda. La sua consolidata esperienza nel settore IT e la sua capacità di implementare soluzioni innovative si allineano perfettamente con la nostra Future Vision – che mette al centro le persone, l’ambiente e il territorio – per raggiungere nuovi orizzonti tecnologici e continuare a innovare per offrire l’eccellenza a tutti i nostri consumatori”, ha affermato Fabio Rossello.

“Il percorso professionale di Francesco Cimino è sinonimo di visione strategica e capacità di leadership. La sua passione ed il suo entusiasmo rappresentano un valore aggiunto significativo per la nostra azienda e siamo sicuri che, sotto la sua guida, il nostro dipartimento IT sarà un driver ancora più fondamentale per le nuove sfide del mercato e per il rafforzamento strutturale di Paglieri”, ha aggiunto Debora Paglieri.

Con una laurea in Economia Aziendale e un Master in ERP/SAP, Francesco Cimino, durante la sua carriera, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità, evidenziando forti capacità di leadership, ottenendorisultati significativi e maturando una lunga esperienza. In Paglieri, si concentreràsull’implementazione di tecnologie avanzate, sullasicurezza informaticae sull’ottimizzazione dei processi attraverso l’intelligenza artificiale.

“La scelta di entrare a far parte della squadra di Paglieri è stata naturale. Sono stato ispirato dalla Future Vision aziendale e dal ruolo strategico che l’IT riveste per il futuro dell’organizzazione. Sarà entusiasmante contribuire a progetti innovativi e tecnologici, lavorando per potenziare l’organizzazione e rafforzare la presenza di Paglieri nel mondo”, ha dichiarato Francesco Cimino, nuovo IT Director di Paglieri S.p.A.

La nomina di Cimino segna un nuovo capitolo per Paglieri, che si conferma ancora una volta come un’azienda all’avanguardia, pronta a rispondere alle sfide del mercato globale unendo coraggio, tradizione e innovazione.

PAGLIERI SpAnasce nel 1807 ad Alessandria grazie alla maestria di Lodovico Paglieri. Oggi l’Azienda è leader di mercato nella produzione di prodotti per la cura del corpo, del bucato e della casa, tutti caratterizzati da un approfondito studio e sviluppo del profumo. Con i suoi oltre 200 anni di storia è simbolo d’imprenditorialità italiana in oltre 50 Paesi nel mondo. Creatrice del brand Felce Azzurra, ha continuato il suo percorso sviluppando nuovi marchi per esigenze specifiche. Nel ramo personal care, Paglieri è proprietaria dei marchi Felce Azzurra Bio, – una gamma per chi è particolarmente attento all’ambiente, Cléo – una linea appositamente concepita per la cura quotidiana del corpo femminile, Labrosan – burri di cacao per la cura delle labbra e SapoNello – la linea che si prende cura della pelle delicata dei più piccoli. Nel ramo home & fabric care Felce Azzurra il Bianco e Mon Amour – ammorbidenti, detersivi e additivi per un bucato protetto e profumato e Aria di Casa, una linea completa di profumatori per ogni stanza della casa. Oltre ai brand di proprietà, il Gruppo Paglieri fonda nel 2001 Selectiva Spa, che per prima porta il concetto del gourmand in profumeria declinato in bagni, creme corpo e profumi con i marchi Aquolina e Pink Sugar.

