Panettone scomposto: Don Peppinu lancia l’idea per far contenti tutti, almeno a Natale

Roma, 22 novembre 2023 -Se dici “Natale” la mente va immediatamente a lui, al re delle feste: il panettone, meglio ancora se artigianale. Basta un morso per tornare con la mente a giorni felici e gioiosi, insieme alle persone care, riuniti intorno alla tavola a mangiare e scartare regali.

Ma c’è un’altra cosa che accomuna moltissime famiglie: la lite sulla scelta del gusto. Canditi sì o no? E l’uvetta? Per non parlare della farcitura in crema, chi dice che rovini il dolce tradizionale, chi, invece, che lo renda ancora più gustoso. Come si risolve questa questione senza scontentare nessuno? L’unica soluzione sarebbe quella di comprare più panettoni, spendendo molto di più, ma, oltre alla questione economica, in questo modo viene meno l’idea di condivisione.

“Non temete, al vostro panettone pensiamo noi, e faremo in modo che ognuno possa mangiare ciò che più ama! – Rassicura Peppe Flamingo, mastro gelatiere e pasticcere di Don Peppinu, nipote dello storico fondatore – Quest’anno i nostri laboratori di Marzapani propongono il Panettone Scomposto, per mettere fine ad ogni scontro famigliare! I nostri clienti potranno ordinare i ‘componenti’ per creare il loro dolce di Natale: un panettone vuoto, purissimo, senza altri ingredienti, e ordinare a parte ciò che più amano, dai canditi all’uvetta, dalla crema al pistacchio, a quella alla nocciola, o al cioccolato, ma anche gianduia, mandarini e mou!”.

Per creare il proprio dolce dei sogni, sul sito web di Don Peppinuc’è un apposito configuratore, al link https://donpeppinu.it/products/panettone-scomposto. Qui è possibile vedere tutte le opzioni disponibili e scegliere ciò che si vuole.

Un’idea che renderà il panettone artigianale di Don Peppinuancora più amato. Già molto noto ed apprezzato non solo in Italia, ma anche all’estero. Realizzato solo con le migliori materie prime, viene fatto lievitare per ore, rigorosamente con lievito madre naturale, affinché diventi soffice come una nuvola. Chi conosce l’azienda, sa bene che qui gli standard qualitativi sono altissimi, e non viene messo in vendita nulla che non sia stato giudicato come assolutamente perfetto.

“Per il prossimo Natale vorremmo regalare i nostri panettoni che non rispondono ai nostri standard di perfezione a chi ne ha bisogno. Parliamo di dolci buonissimi, ma che, magari, hanno perso leggermente un po’ di volume in fase di cottura, o che sono stati lasciati in forno pochi minuti in più. Sappiamo bene che molti colleghi al posto nostro metterebbero questi panettoni in vendita, e forse avrebbero ragione, perché in molti casi il cliente potrebbe non notare nemmeno la differenza. Ma qui da noi le cose sono diverse: per essere messa in vendita una cosa deve essere perfetta, altrimenti la regaliamo. Invitiamo, dunque, a segnalarci tramite le nostre pagine social ufficiali associazioni ed enti affidabili che si occupano di beneficienza. Per un Natale ancora più bello. Sabbinirica!” conclude Peppe Flamingo.

Per informazioni: www.donPeppinu.it