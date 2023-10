Panini Comics

Ottobre 27, 2023

(Adnkronos) – GARTH ENNIS: TILL THE END OF HIS WORDS

San Giovanni, 4 novembre dalle 15.00 alle 16.00

Viaggio nei mondi e nelle parole della carriera di Garth Ennis, un’esplorazione che parte dalla mostra a lui dedicata a Palazzo Ducale, attraverso anche le testimonianze di Goran Sudzuka e Mark e Tanya Dillon della Fondazione Dillon. Sia Sudzuka sia Steve Dillon sono ampiamente rappresentati in mostra. Partecipano i curatori della mostra Luca Bitonte e Alessandro “DocManhattan” Apreda, che presenteranno anche il documentario dedicato a Ennis e prodotto da Lucca Comics & Games che sarà visibile su RaiPlay.

GARTH ENNIS: SCRIVERE L’AMERICA

Suffragio, 1 novembre dalle 14.30 alle 15.30

Gli Stati Uniti sono un paese, ma anche un luogo dell’immaginario: lo scenario di innumerevoli avventure, tra mille generi e infiniti sogni. Ma come raccontare, oggi, una nazione così complessa? Esploriamo il racconto degli USA con tre grandi sceneggiatori: Garth Ennis (l’autore di The Boys, Preacher, Marjorie Finnegan e tante altre puntuali e ciniche osservazioni sull’America), Joe Kelly (che si è cimentato con Superman, X-Men e ha scritto I Kill Giants) e Howad Chaykin, cantore delle contraddizioni e dei segreti americani in opere come Black Kiss e American Flagg! Moderati dallo sceneggiatore e giornalista Marco Rizzo, sveleranno le loro visioni in un dialogo imperdibile.

UN MONDO IN SUBBUGLIO – I FUMETTI RACCONTANO LE GUERRE (E LA PACE)

11:30-13:00 2 novembre Auditorium del Suffragio

Alcuni dei più prestigiosi ospiti di Lucca Comics & Games riflettono su un mondo segnato da conflitti e tensioni moderati dal graphic journalist Marco Rizzo. Con Garth Ennis, che ha firmato alcune delle più amare e realistiche ricostruzioni delle guerre del passato, guarderemo al racconto dei conflitti attraverso la lente del fumetto anglofono, da Marvel a DC Comics passando per gli editori indipendenti. Con Gianluca Costantini, fumettista, attivista e autore di alcuni celebri ritratti come quelli di Patrick Zaki e Giulio Regeni, rifletteremo sulle tensioni e le vittime meno note. Con l’autrice Ucraina Olga Grebennik discuteremo del suo Diario di guerra, scritto e disegnato durante i bombardamenti russi, mentre con Alec Trenta esploreremo il suo adattamento dello storico Libro della pace di Bernard Benson, un classico del pacifismo ora trasformato in graphic novel. Infine, con le fumettiste Francesca Torre e Margherita “LaTram” Tramutoli e con Simonetta Gola, direttrice della comunicazione di EMERGENCY, parleremo del loro progetto a fumetti dall’Afghanistan, un racconto sull’accesso alle cure tra Kabul e Anabah.

NAOKI URASAWA: MAXI SHOWCASE

San Francesco, 2 novembre dalle 16.00 alle 17.00

L’acclamato autore di pietre miliari del manga come 20th CENTURY BOYS, MONSTER e YAWARA! disegna dal vivo e ci conduce alla scoperta del suo sterminato universo artistico. Modera: Luca Valtorta.

NAOKI URASAWA: ½ CENTURY MAN

San Francesco, 3 novembre dalle 11.30 alle 12:30

Da YAWARA! ad ASADORA!, Naoki Urasawa racconta a Dario Moccia segreti e retroscena delle sue indimenticabili opere.

NAOKI URASAWA LIVE SHOW!

Teatro del Giglio, 4 novembre dalle 14.00 alle 16.00

Il maestro Naoki Urasawa si rivela al pubblico in tutte le sue sfumature, dal manga alla musica, in un emozionante incontro esclusivo!

NAOKI URASAWA, JIM LEE, IGORT: ESPLORATORI DI MONDI

Teatro del Giglio, 5 novembre dalle 11.30 alle 12.30

Naoki Urasawa, Jim Lee e Igort: dialogo tra tre grandi autori al crocevia del fumetto internazionale.

JIM LEE: SHOWCASE

San Francesco, 3 novembre dalle 14.30-15.30

La leggenda vivente dei comics USA, Jim Lee, disegna e racconta la sua carriera a tutto tondo nel mondo del fumetto: da disegnatore a scrittore, da editor a imprenditore, fino al suo recente ruolo di President, Publisher and Chief Creative Officer per DC.

Modera: Andrea Rock

BATMAN: EUROPA – UNA STORIA DI RESILIENZA

San Girolamo, 3 novembre dalle 12.00 alle 13.00

Batman: Europa è una storia che non doveva esistere. Nel corso della sua lunga e travagliata vita editoriale, più volte se ne è decretata prematuramente la cancellazione. Insieme a Jim Lee, Giuseppe Camuncoli e Matteo Casali ripercorreremo la storia quasi ventennale di un progetto ambizioso che ha unito Italia, Europa e USA.

Modera: Nicola Peruzzi.

DON ROSA: UNA VITA TRA I PAPERI

Sala Tobino, 4 novembre dalle ore 18.00 alle 19.00

Il grande cartoonist italo-americano Don Rosa, famoso in tutto il mondo per aver narrato a tutto tondo le storie della famiglia dei Paperi più celebre di sempre, si racconta: dai primi esordi, fino alla Saga di Paperon De’ Paperoni, in un viaggio lungo una vita.

Modera: Pierluigi Gaspa

MARVEL ZOMBIES: DALLE TAVOLE A FUMETTI ALLE TAVOLE DA GIOCO

Sala Ingellis, 4 novembre dalle 16.45 alle 17.45

Gli Zombies della Marvel invadono le tavole dei giocatori di Zombiecide! L’ambizioso progetto di CMON e Marvel riporta i super eroi della Casa delle Idee nelle tavole da gioco. Insieme a Marco Checchetto, leggendario disegnatore Marvel di Daredevil e Ultimate Spider-Man e creatore grafico del gioco Marvel Zombies, parleremo delle differenze e similitudini tra fumetto e gioco.

“POCHE RAGAZZE DA QUELLE PARTI”: LE ORIGINI DEL FENOMENO PK

Suffragio, 3 novembre dalle 13 alle 14

Con Lorenzo Pastrovicchio, Claudio Sciarrone e Valerio Paccagnella per presentare PK Omnibus, l’attesissima edizione definitiva del capolavoro fumettistico che negli anni 90 infuocò i cuori dei lettori disneyani. L’amarcord di chi c’era e la passione dei PKer di ogni età per un incontro che farà da ponte fra l’epoca storica di PK, l’avventura inedita in uscita su Topolino per Lucca Comics and Games e l’esclusiva statua di PK firmata da Claudio Sciarrone.

PANINI COMICS PRESENTA LE NOVITÀ DI TOPOLINO PER LC&G 2023

San Girolamo, 2 novembre dalle 17.30 alle 18.30

Un parterre d’eccezione per raccontare storie inedite e volumi realizzati per Lucca Comics and Games 2023: festeggiamo insieme a Giorgio Cavazzano l’anniversario felliniano con la nuova edizione superdeluxe de La Strada e omaggiamo l’arte del Maestro con il Taccuino dell’autore, torniamo nell’Argaar con Marco Nucci per esplorare la nuova puntata della saga e il gioco da tavolo de La Spada di Ghiaccio, con Alessandro Pastrovicchio ci spingiamo fino all’impossibile per raccontare il seguito di Viaggio nella Luna. Con Alex Bertani e l’art director Andrea Freccero.

“RITORNO A DUCKTOPIA” CON LICIA TROISI E ANDREA FRECCERO Suffragio, 4 novembre dalle 14.00 alle 15.00

La ‘regina del fantasy’ Licia Troisi torna sulle pagine di Topolino per raccontare insieme a Francesco Artibani e con i disegni di Francesco D’Ippolito un nuovo episodio della saga di Ducktopia, che riporta Topolino, i suoi amici e i lettori in un regno magico e pieno di creature fantastiche. Insieme a lei, Andrea Freccero, art director di Topolino, per svelare il making of della cover variant dedicata a Ducktopia, realizzata per Lucca Comics and Games 2023.

PANINI COMICS PRESENTA: GLI ANNUNCI MANGA 2024

Sala Tobino, 3 novembre dalle 13 alle 14

Grandi riconferme e sfiziose novità per l’anno 2024 in casa Planet Manga. Partecipano Marco Marcello Lupoi, Stefania Simonini, Alessandra Marchioni, Giovanni Gristina e Francesca Romana Guarracino.

PANINI COMICS PRESENTA: GLI ANNUNCI MARVEL 2024

San Giovanni, 2 novembre dalle 14.30 alle 16:00

Da G.O.D.S. al nuovo Universo Ultimate, da Spider-Man Gang War a Spider-Boy, senza dimenticare i grandi inediti in volume, gli Omnibus, i Giant-Size – tutto l’universo Marvel in Italia in una sola conferenza!

Con Marco Marcello Lupoi, Nicola Peruzzi e Stefania Simonini.

Scena post-credits: l’Editor in Chief di Marvel, C.B. Cebulski, offrirà al pubblico annunci inediti ed esclusivi Marvel USA solo per Lucca Comics & Games!

PANINI COMICS PRESENTA: GLI ANNUNCI DC 2024

San Giovanni, 4 novembre dalle 11.30 alle 13.00

È l’alba di una nuova DC! Il grande rilancio che ha coinvolto tutto l’Universo DC inizia proprio a Lucca e si sviluppa per tutto il 2024. Scopriamo insieme quello che ci aspetta nelle serie regolari e nei volumi inediti, senza tralasciare uno sguardo alle raccolte in volume e alle serie Deluxe dell’editore di Burbank!

Con Marco Marcello Lupoi, Raffaele Caporaso, Nicola Peruzzi e Stefania Simonini.

Bonus Track: il Presidente, Publisher e CCO di DC in persona, Jim Lee, ci guiderà attraverso alcuni grandi lanci inediti del 2024 di DC USA solo per Lucca Comics & Games!

PANINI COMICS PRESENTA: GLI ANNUNCI PANINI COMICS 2024

Sala Tobino, 5 novembre dalle 13 alle 14

Panini Comics: una galassia di titoli senza confini spazio-temporali! Da Conan a Star Wars, passando per gli indipendenti americani, i fumetti francesi e le produzioni originali italiane, gli annunci del 2024 targati Panini Comics.

Con Marco Marcello Lupoi, Silvia Bia, Raffele Caporaso, Emanuele Emma, Nicola Peruzzi e Stefania Simonini.

DARIO MOCCIA: LE MIE CARTE COLLEZIONABILI SUI MOSTRI

San Francesco, 2 novembre dalle 10 alle 11

Un viaggio, tra mitologia e folklore, nella nuova collezione di carte Monsters! assieme a Dario Moccia e Panini. Curiosità, retroscena e approfondimenti sul tributo d’amore definitivo del suo creatore al mondo dei mostri e delle carte collezionabili.

Eventi a cura di Marco Rizzo

AVENGERS & X-MEN/: IL 60° ANNIVERSARIO DEI Più GRANDI TEAM DEL MONDO

12:00-14:00 3 novembre teatro del giglio

Festeggiamo un doppio compleanno in casa Marvel! 60 anni fa, gli Avengers e gli X-Men fecero il loro debutto sugli scaffali americani. Da allora, le loro storie hanno regalato emozioni, ospitato incredibili avventure, trasmesso importanti messaggi, e presentato ai lettori di tutto il mondo personaggi indimenticabili. Celebriamo Capitan America, Tempesta, Iron Man, Wolverine, Capitan Marvel e molti altri ancora in un evento speciale al Teatro del Giglio ricco di sorprese!

Saranno con noi gli esperti Douglas Wolk (il saggista che ha letto tutti i fumetti Marvel per il libro Eroi, mutanti, mostri e meraviglie edito da Utet) e Mara Famularo (firma di Fumettologica.it), le super star della matita Stefano Caselli (che ha disegnato importanti cicli sia di Avengers che di X-Men), Elena Casagrande (premio Eisner con Black Widow) e Simone Bianchi (autore di alcune delle più iconiche storie e copertine Marvel). Inoltre, l’Editor in Chief C.B. Cebulski torna a Lucca Comics & Games per spegnere con noi… 120 candeline per eroi e mutanti!

EROI, MUTANTI, MOSTRI E MERAVIGLIE: UN VIAGGIO NELLA MARVEL CON CHI HA LETTO TUTTO

Douglas Wolk, Marco M. Lupoi, Marco Rizzo, Roberto Recchioni

17:30-18:30 giovedì 2 novembre Auditorium del Suffragio

L’incontro tra tre grandi esperti di fumetti Marvel, il premio Eisner Douglas Wolk, il fumettista Roberto Recchioni e Marco Marcello Lupoi, direttore editoriale di Panini Comics! Per scrivere il suo monumentale libro di Wolk “Eroi, mutanti, mostri e meraviglie” (UTET), Wolk ha letto ogni singolo albo pubblicato da Marvel dal 1961 ad oggi. Per ripercorrere le tappe di questo viaggio fantastico, dialoga con una colonna italiana della Casa delle Idee, MML, e con un esperto di cultura pop ed entertainment come Recchioni. Moderati da Marco Rizzo, si confronteranno in un dialogo appassionato, per fornire una mappa ai fan più sfegatati… e a chi voglia addentrarsi in questo mondo per la prima volta.

BE A HERO PRESENTA RED SWORD: DONARE… ROBA DA EROI (DI TUTTI I GIORNI)

San Girolamo, 2 novembre dalle 10 alle 11

Per diventare supereroi non servono armi speciali o superpoteri, basta un piccolo gesto alla portata di tutti. Nell’ambito del progetto Be a Hero, il Centro Nazionale Sangue e Panini Comics presentano Red Sword, il nuovo fumetto scritto da Marco Rizzo e disegnato da Teresa Cherubini sull’importanza della donazione del sangue.

Con Marco Rizzo, Teresa Cherubini, Donata Forioso, Stefania Simonini e Silvia Bia.

Eventi Junior

DISNEY FROZEN LAB

2 nov. 15.15-16.15

Sala Laboratori 2 Real Collegio

Crea degli originali segnalibri con Elsa, Anna e i tuoi personaggi preferiti di Disney Frozen!

Età: 3-7 anni

Laboratorio per max 25 partecipanti

TOPOLINO LAB

1 nov. 10.30-11.30

Sala Laboratori 2 Real Collegio

Gli artisti più amati del settimanale Topolino insegnano a disegnare il fumetto svelando i trucchi del mestiere. A cura della Redazione di Topolino Panini Comics. Sarà presente il disegnatore Alessandro Pastrovicchio.

Laboratorio per max 25 partecipanti

TOPOLINO LAB

4 nov. 10.30-11.30.

Sala Laboratori 2 Real Collegio

Gli artisti più amati del settimanale Topolino insegnano a disegnare il fumetto svelando i trucchi del mestiere. A cura della Redazione di Topolino Panini Comics. Sarà presente il disegnatore Claudio Sciarrone.

Laboratorio per max 25 partecipanti

TOPOLINO LAB

5 nov. 10.30-11.30

Sala Laboratori 2 Real Collegio

Gli artisti più amati del settimanale Topolino insegnano a disegnare il fumetto svelando i trucchi del mestiere. A cura della Redazione di Topolino Panini Comics. Sarà presente la disegnatrice Giada Perissinotto.

Laboratorio per max 25 partecipanti

POKÉMON LAB: CREA E PERSONALIZZA LE ORECCHIE DI PIKACHU DA INDOSSARE!

1 nov. 15.15-16.15

Sala Laboratori 2 Real Collegio

Crea e personalizza le orecchie di Pikachu da indossare!

Età: 3-7 anni

Laboratorio per max 25 partecipanti

MONSTER HIGH VISUAL ART SCHOOL

3 nov. 10.30-11.30

Sala Laboratori 2 Real Collegio

Disegna e colora un personaggio di Monster High. Laboratorio a cura dell’illustratrice Laura Tramuto

Età: 4-7 anni

Laboratorio per max 25 partecipanti

SPIDEY AND HIS AMAZING FRIENDS LAB

5 nov. 15.15-16.15

Sala Laboratori 2 Real Collegio

Crea le calamite di Spidey e i suoi Fantastici Amici!

Età: 3-7 anni

Laboratorio per max 25 partecipanti

IMPARA A DISEGNARE SPIDER-MAN

3 nov. 15.15-16.15

Sala Laboratori 2 Real Collegio

È uno dei costumi più belli del mondo dei super eroi… e uno dei più divertenti da disegnare! Con il disegnatore Claudio Sciarrone e lo sceneggiatore Marco Rizzo, autori della serie Le nuove avventure di Spider-Man, impariamo a disegnare l’inconfondibile costume di Spidey, tela dopo tela.

Seguirà firmacopie.

Età: 4-7 anni

Laboratorio per max 25 partecipanti

PEPPE PIG LAB

4 nov. 15.15-16.15

Sala Laboratori 2 Real Collegio

Crea le colorate decorazioni di Peppa Pig per animare le tue feste!

Età: 3-7 anni

Laboratorio per max 25 partecipanti