Paradù Resort: nuovo sito web per il villaggio turistico eco-friendly nel cuore della costa toscana

Aprile 5, 2023

(Adnkronos) – Castagneto Carducci, 5 aprile 2023 – Paradù EcoVillage & Resort, l’eco resort immerso nel cuore della natura toscana, continua la sua espansione e rafforza la propria posizione sul mercato con il lancio del nuovo sito web.

Progettato per garantire un’esperienza di vacanza unica a contatto con la natura, nel massimo rispetto dell’ambiente circostante, Paradù Resort costituisce una meta imperdibile per le famiglie con bambini e per gli sportivi, così come per tutti coloro che desiderano trascorrere un soggiorno all’insegna del relax. Naturalmente, questo villaggio ecosostenibile si caratterizza anche per l’ampia varietà dei servizi offerti ai propri ospiti.

Il rinnovo del sito web anticipa l’inizio della decima stagione del Paradù, prevista per il 19 maggio 2023. Attivo da marzo 2023, il nuovo portale è stato realizzato per garantire una fruizione semplice ed immediata da parte degli utenti, i quali troveranno tutte le informazioni necessarie per progettare la propria vacanza all’insegna del mare, della natura e del divertimento. Inoltre, su paraduresort.com/it è possibile trovare una descrizione dettagliata di tutti i servizi disponibili presso il resort e delle attività in programma per gli ospiti nonché una ricca gallery fotografica per scoprire tutte le aree che compongono la struttura.

Paradù Resort: i vantaggi di prenotare il soggiorno in pochi click

Prenotare online il soggiorno al Paradù EcoVillage permette di beneficiare di interessanti vantaggi.

Innanzitutto, per gli utenti è possibile simulare, in qualsiasi momento e senza alcun impegno, un preventivo di soggiorno tramite il sistema di preventivazione e prenotazione on-line. In alternativa, è possibile richiedere un preventivo gratuito dall’apposita piattaforma, così da mettersi direttamente in contatto con l’ufficio prenotazioni. Entrambe le suddette procedure permettono al cliente di avere una panoramica completa e dettagliata della sua vacanza e di tutte le opportunità a sua disposizione, il tutto usufruendo della garanzia del miglior prezzo sul web così come di offerte speciali in esclusiva.

Confermando lo chalet o la lodge tent attraverso il portale dedicato, inoltre, si può disporre di ampia scelta per quello che riguarda le modalità di pagamento, nonché della possibilità di richiedere, se la tariffa lo prevede, il servizio di Copertura Annullamento Viaggio, dedicato appunto solo ai clienti che prenotano dal sito ufficiale.

Si tratta un extra pensato per salvaguardare gli ospiti in caso di cancellazione del soggiorno, dovuta a imprevistivari: un’opportunità apprezzata soprattutto dalle famiglie con bambini, che in genere necessitano di maggiore flessibilità.

Le attività del Paradù Resort per una vacanza all’insegna del divertimento

Il Paradù Resort si caratterizza per l’ampio ventaglio di proposte disponibili per i propri ospiti. Le famiglie con bambini possono sfruttare il fitto calendario di animazione dedicato ai più piccoli, ma naturalmente non mancano nemmeno spettacoli e intrattenimento pensato per un pubblico più adulto.

La piscina semiolimpionica, una delle tre presenti nel villaggio, il percorso fitness all’interno della natura rigogliosa, i campi sportivi polifunzionali e lo stesso mare rendono questa struttura un paradiso anche per gli amanti dello sport. Presso il Paradù Ecovillage & Resort è possibile trascorrere una vacanza all’insegna tanto del relax quanto dell’attività fisica, senza dimenticare l’esperienza enogastronomica, nella quale è dedicata una particolare attenzione alla preparazione di piatti genuini e appetitosi.

Visitando il nuovo sito web è possibile approfondire le varie proposte di animazione pensate per i piccoli ospiti al Mini Club, e anche quelle per i ragazzi, che possono frequentare lo Junior o il Teen Club. Inoltre è possibile scoprire le tante attività dello Sporting Club e i tantissimi appuntamenti serali che caratterizzano il soggiorno presso questo Ecovillage di nuova concezione.

In attesa dell’inizio della nuova stagione 2023, le novità si confermano quindi, ancora una volta, moltissime: per rimanere sempre aggiornati ed entrare a far parte del mondo del Paradù è possibile seguire i vari account social del Resort su Instagram, Facebook e Youtube.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://www.paraduresort.com

Castagneto Carducci (Livorno)

Responsabilità editoriale: TiLinko – IMG Solutions srl