Parcheggiare all’aeroporto di Malpensa: buoni motivi per affidarsi a ParkinGO

Luglio 20, 2022

(Milano, 20/7/22) – Milano, 20/07/2022 – Da più di un quarto di secolo, il parcheggio di ParkinGO a Malpensa rappresenta un punto di riferimento per tutti i viaggiatori, essendo sinonimo di affidabilità e di alti standard di sicurezza. Si tratta, infatti, della soluzione migliore per tutti coloro che sono in cerca di un posto auto presso l’aeroporto lombardo. Il network di ParkinGO, d’altra parte, è noto per la qualità e i servizi che offre ai propri clienti. La struttura di Malpensa non fa eccezione, con il suo carattere innovativo e la sua capacità di accogliere grazie a uno staff qualificato e a un approccio organizzativo che non lascia nulla al caso. L’area di sosta di Malpensa permette di usufruire di un rapporto qualità prezzo molto conveniente.

Perché affidarsi a ParkinGO

Sono numerosi i servizi messi a disposizione da ParkinGO per il parcheggio a Malpensa, grazie a una struttura situata a breve distanza dai terminal, con i quali per altro è collegata da frequenti navette. Questo è uno dei punti di forza del servizio di ParkinGO, il cui personale è impegnato a consentire ai clienti di giungere in aeroporto nel giro di poco tempo: solo così si può garantire il servizio migliore possibile. In appena tre minuti si ha l’opportunità di arrivare presso il terminal di partenza: ciò si traduce in un consistente risparmio di tempo, un vantaggio non indifferente per il proprio viaggio. Quello di ParkinGO è un parcheggio Malpensa con ricarica elettrica: così, mentre si è in viaggio, si può effettuare la ricarica del proprio veicolo elettrico, in modo che quando si tornerà il mezzo sarà pronto per essere utilizzato e affrontare lunghi tragitti.

Confrontare i prezzi: convenienza al top

I clienti che desiderano mettere a confronto i prezzi di ParkinGO con quelli dei parcheggi ufficiali si possono subito rendere conto della differenza. Inoltre, se si decide di effettuare la prenotazione e provvedere al pagamento direttamente online si può risparmiare ancora di più, fino a un massimo del 30% rispetto al prezzo di listino. Ma quali sono i servizi messi a disposizione da ParkinGO? In primis la navetta, che è operativa 24 ore su 24; insomma, i trasferimenti per e dall’aeroporto sono garantiti sia di giorno che di notte, senza rischi. Inoltre, nel prezzo del parcheggio è inclusa la polizza assicurativa contro furto e incendio. A tal proposito, è comunque utile sottolineare che l’area di parcheggio è monitorata grazie alla videosorveglianza che viene garantita da un sistema di telecamere ad hoc, con custodia del veicolo a tutte le ore.

Come si prenota

Per prenotare il parcheggio di ParkinGO a Malpensa occorre andare sul sito parkingo.com e selezionare lo scalo di Malpensa MXP nel motore di prenotazione situato in alto; dopodiché basta specificare sia per la partenza che per il ritorno l’ora e la data. A proposito dell’orario, comunque, va tenuto presente che si dovrebbe arrivare al parcheggio 2 ore e mezzo prima della partenza del volo. Una volta definiti il metodo di pagamento e il tipo di parcheggio che si desidera – scoperto o coperto – non rimane che indicare se si desiderano servizi supplementari e fornire i propri dati. Quindi si riceverà sulla casella di posta elettronica una mail con le istruzioni per arrivare al parcheggio.

Le convenzioni per le aziende

È importante ricordare anche che ParkinGO ha previsto tariffe di parcheggio ad hoc e programmi dedicati per garantire importanti vantaggi ai tour operator, alle agenzie di viaggio, alle aziende e ai privati. In particolare, le aziende che desiderano prenotare un posto auto per i propri dipendenti hanno la possibilità di richiedere una convenzione, mentre per le agenzie viaggi sono state previste delle offerte specifiche.

I costi

I costi del parcheggio di ParkinGO vicino ai terminal 1 e 2 possono essere scoperti direttamente attraverso il motore di prenotazione che si trova sul sito parkingo.com. In ogni caso i prezzi variano a seconda della durata complessiva della sosta e sono calcolati su base giornaliera.

Contatti

www.parkingo.com

02.7979

App: ParkinGO (iOS + Android)