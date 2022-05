Parisi Mode: “L’e-shop cambia veste grafica implementando funzionalità e sicurezza negli acquisti”

Maggio 30, 2022

(Trapani, 30 maggio 2022) – On-line e off-line, due mondi che coesistono per accrescere la propria reputazione ed estendere il raggio d’azione oltre oceano

Trapani, 30 maggio 2022 – “I trend degli acquisti digitali di abbigliamento, calzature e accessori moda erano già in crescita prima dell’emergenza sanitaria e la nostra scelta di omnicanalità, in tempi ancora non sospetti, ci conferma che l’integrazione tra negozio fisico e negozio virtuale è stata la carta vincente, complice una maggior fiducia nei metodi di pagamento e una semplificazione dei processi d’acquisto”, introduce Domenico Parisi, titolare dell’azienda trapanese. “Abbiamo semplicemente allargato la nostra vetrina nel mondo digitale migliorando la veste grafica dell’e-shop e implementando funzionalità aggiuntive per rispondere a necessità specifiche dei nostri clienti, con l’obiettivo di fornire nuove esperienze interattive. La moda è la nostra passione, da anni ci occupiamo di selezionare i migliori brand made in Italy e internazionali per soddisfare le esigenze di tutta la nostra clientela off-line o on-line”.

Con un secolo di storia alle spalle costruita da ben quattro generazioni, Parisi Mode guarda al futuro, oltre i confini territoriali, grazie ai suoi sei punti vendita dislocati tra Trapani e Marsala e al rinnovato e-commerce che consente di effettuare acquisti comodamente in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

“La scelta di ottimizzare l’esperienza di acquisto ci ha portati a migliorare la modalità di vendita on-line grazie al passaggio ad un software avanzato open source CMS estremamente intuitivo e privo di commissioni sulle transazioni”, spiega Parisi. “I vantaggi per i nostri clienti sono molteplici, il punto di forza è sicuramente l’alta sicurezza nelle transazioni e la possibilità di pagare con il proprio PayTech preferito, utilizzando gateway affidabili e il protocollo di sicurezza SSL. Il commercio internazionale è uno dei grandi contributi del nostro e-commerce attraverso il quale facilitiamo le vendite oltre oceano, rendendo possibile agli utenti di accedere automaticamente allo store nella loro lingua madre ed acquistare al giusto prezzo grazie alla valuta locale sempre aggiornata”.

Lungimiranza, dinamismo e vicinanza al cliente sono le caratteristiche peculiari di Parisi Mode che mette a disposizione dei propri utenti una versione performante del nuovo e-commerce perfetta sotto ogni aspetto, sia tecnico che di marketing, per un’esperienza di navigazione veloce e gratificante.

“Puntiamo sulla qualità dei prodotti e su un servizio sempre più raffinato, flessibile ed affidabile”, sottolinea Parisi. “Una strategia di vendita unitaria con la possibilità di gestire i vari store attraverso lo stesso portale e puntare a fette di mercato ancora inesplorate. Grazie all’omni-channel forniamo al cliente una percezione a 360° del brand, con il plus valore di una gestione e una comunicazione integrate per uno shopping divertente, personalizzato e appagante sia in Italia che all’estero”.

Contatti: https://www.parisimode.it