Parità di genere: fattore competitivo per le aziende, firmato memorandum manifesto a Villa La Personala

(Adnkronos) – Mirandola Modena 23 ottobre 2023 – Un manifesto sulla parità di genere: nasce a Mirandola. Due donne e un uomo uniti dalla stessa professione: l’essere imprenditore. È da questa angolatura che a Villa La Personala a San Giacomo di Roncole (Modena) si sono confrontati sulla parità di genere nel mondo del lavoro Angelica Ferri Personali, proprietaria della dimora millenaria e responsabile della società che cura gli eventi ospitati in villa; Carlotta Giovetti, presidente e amministratrice delegata di Trenton, l’azienda manifatturiera della meccanica che da Frassinoro (Modena) esporta in gran parte del mondo; Renato Railz, alla guida del gruppo friulano internazionale Eurolls, impegnato nel settore tubi e nell’industria del filo.

I tre, a conclusione, hanno sottoscritto un memorandum/manifesto. Seguiranno una serie di iniziative per la promozione dello scopo in questione. La parità di genere in ogni contesto professionale.

Tutte le tre realtà imprenditoriali hanno al proprio interno una presenza significativa di donne e, quindi, il confronto è partito da dati di realtà e da un’esperienza consolidata. Presupposto della parità di genere, per tutti gli imprenditori a confronto, «è la parità salariale a parità di mansione e livello», hanno sottolineato, consapevoli che questo aspetto non è ancora scontato ovunque.

Lo è di certo alla Trenton, dove le Giovetti ha sempre creduto nella possibilità che anche le donne potessero esprimere se stesse in un ambiente considerato prevalentemente maschile, come la meccanica. Il percorso che ha intrapreso è così consolidato che Trenton sta per diventare un’azienda certificata per la parità di genere, un intervento del Pnrr del 2021 volto ad accompagnare e incentivare le imprese a adottare policy adeguate a ridurre il divario di genere. Dopo aver organizzato corsi di formazione specifici e attivato una serie di iniziative atte a favorire il ben stare delle donne in azienda, ora Giovetti ha in programma anche la creazione di uno spazio-dispensa con tutto il necessario per rendere meno impattante il periodo mestruale delle dipendenti.

Ha evidenziato «la concretezza e una capacità di visione spesso superiore a quella maschile» il presidente Railz, che l’anno scorso ha aperto un nuovo sito produttivo di Eurolls a Resia, in Friuli, impiegando quasi esclusivamente donne in una realtà squisitamente manifatturiera «Sono concrete, appassionate, fedeli all’impegno che assumono e in diverse mansioni la loro meticolosità le rende lavoratrici estremamente competitive», ha sottolineato, assolutamente soddisfatto delle scelte che ha compiuto.

Caratteristiche che Ferri Personali ritrova seppure in un ambito completamente diverso, come quello dedicato ai servizi e all’accoglienza. «Il personale femminile è estremamente concreto e capace, va subito al punto e persegue con metodo gli obiettivi», ha certificato, guardando alla squadra quasi tutta al femminile che rende Villa la Personale una realtà attiva e attrattiva.

