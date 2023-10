Park Hotel Imperatore Adriano, Giovanni Carlevale: “Cresce sempre più l’interesse turistico per le bellezze storiche e naturali del Lazio”

Ottobre 11, 2023

(Adnkronos) – Il responsabile della struttura alberghiera a quattro stelle racconta dell’aumento dei flussi turistici nella regione, tra eventi sportivi, religiosi e passione per la storia

Villanova di Guidonia ( Rm), 11 ottobre 2023. Nel cuore del Lazio, tra le storiche città di Tivoli, Tivoli Terme e Guidonia, sorge una struttura alberghiera unica nel suo genere, il Park Hotel Imperatore Adriano. Gestito da Giovanni Carlevale, l’hotel 4 stelle si erge come un’incantevole oasi di lusso e comfort, incastonata in un luogo strategico che permette ai suoi ospiti di immergersi nella storia e nelle bellezze naturali del centro Italia. “Il Park Hotel Imperatore Adriano, inaugurato nei primi anni 2000, è un gioiello architettonico costruito con pregiati marmi in travertino della zona laziale. Questa scelta non solo conferisce alla struttura un’atmosfera elegante e raffinata, ma ne sottolinea anche il profondo legame con il territorio circostante”, spiega Carlevale. “Una delle caratteristiche più apprezzate del Park Hotel Imperatore Adriano — prosegue il responsabile della struttura — è la sua posizione strategica. Infatti, siamo a pochi passi da luoghi storici di fama mondiale, tra cui Villa Adriana e Villa d’Este, dove i visitatori possono immergersi nella magnificenza dell’antica Roma e del Rinascimento italiano. La vicinanza alle città di Tivoli, Tivoli Terme, Guidonia e, naturalmente, Roma, rende l’hotel una base ideale per esplorare queste affascinanti destinazioni”. L’hotel dispone di 36 camere, tra cui spaziose suite, camere superior e deluxe, tutte elegantemente arredate e dotate di ogni comfort moderno. L’atmosfera accogliente che pervade ogni angolo dell’hotel lo rende il luogo ideale per un soggiorno indimenticabile nel Lazio. “Siamo conosciuti per la nostra capacità di soddisfare una vasta gamma di esigenze, sia per i turisti in cerca di avventure culturali, sia per i viaggiatori d’affari che cercano comfort e servizi di alta qualità. La struttura — evidenzia Carlevale — è anche il luogo ideale per celebrare occasioni speciali come matrimoni, compleanni e celebrazioni religiose. Le ampie sale banchetti e il personale esperto sono pronti a rendere ogni evento un momento indimenticabile”. Momenti che diventano speciali anche grazie al ristorante dell’hotel, che offre piatti della migliore tradizione romana, sia di carne che di pesce. Gli ospiti possono così deliziarsi con autentiche specialità regionali preparate con ingredienti freschi e di alta qualità, a km 0. Per i palati più curiosi e interessati alle specialità di terra, nei pressi dell’hotel è possibile assaporare le migliori tipologie di carne nazionale e internazionale, accompagnate dalla pinsa a lunga lievitazione, presso il ristorante Tomahawk Grill&Pinsa a Villanova di Guidonia. L’attività è nata con l’intento di offrire al pubblico, sia giovane che maturo, una proposta culinaria diversificata e di qualità superiore nelle materie prime, trascorrendo del tempo in uno spazio unico ed elegante. Il Park Hotel Imperatore Adriano accoglie ciclicamente personale militare del vicino aeroporto di Guidonia e gli appassionati di golf. “Recentemente — racconta Giovanni Carlevale — l’hotel ha ospitato numerosi turisti venuti a seguire la prestigiosa Ryder Cup, dimostrando la sua versatilità nell’ospitare grandi eventi sportivi. Con il Giubileo del 2025 in prospettiva, ci si può aspettare che l’hotel diventi ancor più punto di riferimento per i flussi turistici nel Lazio”.

Sito web https://www.imperatorecongressi.it/