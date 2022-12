Parliamo di infanzia e adolescenza con Roberta Cesaroni

Dicembre 16, 2022

(Adnkronos) – Jesi (An),16 dicembre 2022. Roberta Cesaroni è marchigiana e vive a Jesi, è laureata in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni presso l’Università di Urbino, specializzata in Organizzazioni e gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali. È Life Mental Coach NLP, Coach Adolescenziale, partendo dal mondo dell’infanzia lavorando presso tante scuole.Grazie alla sua esperienza nella comunicazione e comportamento, è una guida per grandi e piccini.

L’adolescenza è un vero e proprio terremoto fisico e psichico,e spesso è anche un momento di preoccupazione e difficoltà per i genitori, che nella maggior parte dei casi si ritrovano completamente impreparati.

Ad aiutare le famiglie ad affrontare al meglio questo periodo complesso, ci sono delle nuove figure professionali, denominate Coach.

Il coach attenzione, non è uno psicologo, bensì colui che guida i giovani nella crescita personale, fornendo strumenti e metodi adeguati a realizzare progetti di sviluppo, stimolando le motivazioni ed allenando le potenzialità.

I GENITORI si rivolgono al coach, quando il figlio è in difficoltà, perché cercano di comprendere quale sia la vocazione ed il talento dei propri figli, vorrebbero scoprire le loro potenzialità, propensioni, passioni, interessi, scelte.

Ma in parallelo anche i genitori fanno un percorso, in cui il Coach aiuta nella comprensione del mondo interiore e del contesto, della cultura di vita del proprio figlio.

Tra i coach italiani specializzati nel guidare al meglio le famiglie ed i ragazzi in questo percorso complesso, c’è sicuramente Roberta Cesaroni, life Mental e Team-Business Coach. Esperta di comunicazione e di comportamento.

Roberta, è una Life Mental Coach professionista affermata in tutta Italia, è moglie e anche mamma di tre maschi.

Il suo percorso di Coaching è rivolto a genitori e ragazzi.

La durata del percorso varia a seconda delle necessità e degli obiettivi che si vogliono raggiungere:

“Figli si nasce genitori si diventa –sottolinea la dottoressa Cesaroni-. Nessuno è automaticamente un bravo genitore. Occorre però sapere che noi abbiamo un grande potere che è quello dei primi tre anni di vita in cui l’accudimento della mamma è fondamentale per il benessere di tutta la vita di un figlio, mentre nei primi sette anni di vita, andiamo ad allenare l’emisfero destro e l’emisfero sinistro. L’equilibrio sta nell’allenarli entrambi.Per ottenere tutto questo è necessario allenarci alla bellezza attraverso i cinque sensi”.

Roberta Cesaroni non ha dunque dubbi per apprezzare se stessi e “l’altro” dobbiamo saper cogliere e vivere al meglio la bellezza della natura e del pianeta .

“ Come dico sempre ai genitori occorre trovare il tempo. La parola tempo è fondamentale quando i figli crescono. Il tempo è la cosa più preziosa che abbiamo. Il tempo non ritorna ed occorre saperlo utilizzare. Ecco perché dobbiamo domandarci: quali sono i nostri valori? Quali sono le nostre priorità?”.

I genitori di oggi, sono infatti troppo focalizzati su quello che non va, sul difetto del figlio,come l’utilizzo eccessivo del cellulare.

Non dimentichiamoci però che abbiamo a che fare con i figli dell’Era del Digitale,mentre i genitori appartengono a quella analogica:

“Nel nostro analogico c’è anche la natura, la bellezza della natura, il vivere appieno le nostre emozioni e di conseguenza le loro emozioni. Il dialogo richiede tempo e molti genitori mi dicono: ma non c’è tempo di parlare con loro perché mangiano, si alzano e si chiudono nella loro camera. Non preoccupatevi date loro un’alternativa e chiediamo sempre: che ne pensi se?. Responsabilizziamoli senza imposizioni. Non c’è infatti cosa più bella che educare un bambino parlandogli, portandolo in mezzo alla natura, per giocare insieme”.

Certamente la famiglia di oggi però ha bisogno di ruoli chiari, i figli hanno bisogno di sapere chi è la figura di riferimento.

“Noi mamme abbiamo tenuto nel nostro ventre i nostri figli, abbiamo dato Amore,e proprio nel periodo più difficile dell’adolescenza diventiamo i loro carnefici. Stiamo sbagliando tutto”.

Da qui i corsi specifici, come quelli che realizza Roberta Cesaroni.

“ I corsi non hanno una durata lunghissima, bastano due o tre incontri rivolti ai genitori, sulla genitorialità. Suggerisco che il momento migliore sia quello della gravidanza, per aiutare i genitori proprio nel periodo dell’attesa. Poi ovviamente ci si può approcciare anche nelle fasi della crescita dei figli, perché abbiamo detto che i primi sette anni sono fondamentali, e allora dobbiamo lavorare su noi, per dare il giusto supporto. Dobbiamo avere consapevolezza, e l’ autostima è fondamentale per educare. Per essere un buon esempio ci si deve conoscere, e la cura del sé deve essere costante. Non cerchiamo dunque la punizione perfetta, cerchiamo l’amore, la carezza, la dolcezza e l’alleanza per aiutare i nostri ragazzi”.

http://www.robertacesaroni.com/