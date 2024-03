Partnership strategica tra ReOS e FCgroup Holding

Marzo 5, 2024

(Adnkronos) – FCgroup, holding immobiliare e creditizia, entra nel capitale di ReOS, big data company proprietaria della piattaforma di valutazione Euromq.it

Milano, 5 marzo 2024 – FCgroup S.p.A, holding operante da oltre 30 anni nel settore immobiliare e creditizio guidata da Alessandro Pollero, entra nel capitale di ReOS S.r.l., big data company fondata da Massimiliano Pochetti.

L’operazione, sviluppata con una cessione di quote e un aumento riservato di capitale, consolida la partecipazione del 10% di FCgroup in ReOS. Il nuovo assetto prevede l’ingresso di Alessandro Pollero nel Consiglio di Amministrazione in qualità di consigliere, mentre Massimiliano Pochetti rimane alla guida dell’azienda come Amministratore Delegato e azionista di controllo attraverso la società veicolo Apply.

L’ingresso di FCgroup, che comprende, tra le altre, le società Fondocasa S.p.A e We Unit S.p.A e che opera nei settori immobiliare, creditizio, assicurativo e dei servizi integrati, è una dimostrazione del forte apprezzamento per le tecnologie basate sui dati sviluppate da ReOS.

Alessandro Pollero, Presidente di FCgroup, ha dichiarato: “L’operazione di investimento da parte del nostro Gruppo in ReOS rappresenta un impegno importante nel percorso di crescita di FCgroup. Pur mantenendo il focus sui nostri mercati di riferimento, guardiamo infatti con grande interesse al comparto del Proptech e al valore aggiunto che le tecnologie applicate al mondo del real estate potranno garantire alle nostre reti di consulenti immobiliari e creditizi. Sono certo che questa operazione porterà a sviluppare nuove opportunità e sinergie tra tutte le società del nostro gruppo, controllate e partecipate, aprendo scenari inediti dove la tecnologia digitale e le competenze porteranno qualità e sicurezza a un mercato sfidante e ricco di cambiamenti”.

Massimiliano Pochetti, Amministratore Delegato di ReOs ha commentato: “La vicinanza ad un protagonista importante come FCgroup, insieme alle numerose partnership già consolidate che ci connotano come operatore indipendente e trasversale, ci consente di offrire servizi sempre più utili e indispensabili a tutti quegli operatori professionali che lavorano nella compravendita immobiliare. Oltre alla piattaforma di valutazione Euromq.it, in ReOS stiamo lavorando a soluzioni innovative che rispondono ad una crescente domanda di personalizzazione dell’esperienza, di trasparenza e di quella sicurezza che solo un corretto utilizzo dei dati può garantire”.

In questo contesto, dove il credito immobiliare gioca un ruolo da protagonista, Angelo Spiezia, Amministratore Delegato di We Unit, ha sottolineato come sia oggi fondamentale “dedicare competenze e risorse alla ricerca e sviluppo di soluzioni sempre più evolute al servizio di clienti e professionisti facendo leva sulle grandi opportunità offerte dalle nuove tecnologie. Gli investimenti in questa direzione sono il riflesso dell’attenzione costante verso l’innovazione riservata da FCgroup e della forte responsabilità aziendale che coinvolge sempre più da vicino il nostro ecosistema di imprese, rendendoci motore di sviluppo e di cambiamento all’interno del comparto immobiliare e creditizio”.

– ReOS è la big data company italiana (startup innovativa), che sviluppa soluzioni professionali per la valutazione immobiliare (AVM euromq.it) e fornisce dati e informazioni per migliorare la qualità degli annunci immobiliari.

Fondata nel 2022 da Massimiliano Pochetti, la società collabora con banche, reti di mediazione creditizia, network immobiliari e agenzie indipendenti. www.euromq.it

– FCgroup è la holding fondata da Alessandro Pollero, che opera da 30 anni nel settore immobiliare e creditizio con i brand: Fondocasa, We Unit, Che Affitti, We Strategy, Hi Finance, Integra Finance, Telemutuo.it, Superimpresa.it, Ilprestito.it, Henia, Bicher, Alleare, Artwork e che partecipa le società Credito Facile e Credito X te. www.fcgroup.top

Info Stampa:

info@euromq.it | tel 06.2413656 —||— info@fcgroup.top | tel 800.255428