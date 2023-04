Partnership tra Leonardo e Cisco per sviluppare attività tecnologiche congiunte

Aprile 13, 2023

(Adnkronos) – Il Memorandum of Understanding rafforzerà la cooperazione tra i due player in varie aree, con la possibilità di sviluppare soluzioni integrate in specifici ambiti tecnologici come crittografia quantum, transizione verde e soluzioni sicure per logistica e trasporti

Roma, 13/04/2023–Leonardo, tra i principali player mondiali nel settore Aerospazio Difesa & Sicurezza, e Cisco Systems, leader mondiale nei settori del networking e dell’IT, hanno siglato un Memorandum of Understanding (MoU) con l’obiettivo di rafforzare i reciproci rapporti commerciali e avviare una strutturata collaborazione negli ambiti industriali civili e della difesa.

Lo svolgimento delle attività nell’ambito del Memorandum si svilupperà attraverso l’identificazione congiunta e periodica, anche mediante l’istituzione di gruppi di lavoro dedicati, di opportunità di business e aree di cooperazione tecnica per soddisfare, in particolare, le richieste del mercato nei settori cybersecurity, secure networking, Internet-of-Things, digital workplace e cloud edge computing.

L’accordo comprende, tra l’altro, lo sviluppo di potenziali soluzioni integrate, sulla base delle peculiari capacità tecnologiche distintive dei due player e nell’ottica di proporre soluzioni idonee a cogliere le esigenze di mercato. Verranno quindi discusse dettagliate roadmap in specifici ambiti tecnologici, quali crittografia quantum, green transition e soluzioni di sicurezza per logistica e trasporti, grazie all’impiego di droni e sistemi avanzati di sicurezza urbana.

Il MoU abbraccia inoltre la possibilità di offerte commerciali congiunte, tramite un processo di analisi su prodotti e soluzioni volte al mercato nazionale ed internazionale, così da allargare le opportunità di business e la platea dei potenziali clienti dei due player. Infine, secondo l’accordo, Leonardo e Cisco si impegnano a garantire il soddisfacimento di reciproci vantaggi sulle proposte commerciali da finalizzarsi verso una serie di programmi strategici, preventivamente individuati dalle due aziende.

Per ottimizzare l’attività congiunta disciplinata dal MoU, verrà istituito uno steering committee con l’obiettivo di monitorare i progressi della partnership e valutare l’andamento complessivo della collaborazione. Lo steering committee potrà istituire, a sua volta, dei working group specifici dedicati per perseguire concretamente le opportunità congiunte di business individuate.

Leonardo, azienda globale ad alta tecnologia, è tra le prime società al mondo nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza e la principale azienda industriale italiana. Organizzata in cinque divisioni di business, Leonardo vanta una rilevante presenza industriale in Italia, Regno Unito, Polonia e USA dove opera anche attraverso società controllate come Leonardo DRS (elettronica per la difesa) e alcune joint venture e partecipazioni: ATR, MBDA, Telespazio, Thales Alenia Space e Avio. Leonardo compete sui più importanti mercati internazionali facendo leva sulle proprie aree di leadership tecnologica e di prodotto (Elicotteri; Velivoli; Aerostrutture; Electronics; Cyber & Security Solutions e Spazio). Quotata alla Borsa di Milano (LDO), nel 2021 Leonardo ha registrato ricavi consolidati pari a 14,1 miliardi di euro e ha investito 1,8 miliardi di euro in Ricerca e Sviluppo. L’azienda dal 2010 è all’interno dei Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), confermandosi anche nel 2022 tra le aziende leader globali nella sostenibilità. Leonardo è inoltre inclusa nell’indice MIB ESG.

Cisco (NASDAQ: CSCO) è leader tecnologico mondiale che dal 1984 è il motore di Internet. Cisco stimola nuove possibilità re-immaginando le vostre applicazioni, proteggendo i vostri dati, trasformando la vostra infrastruttura e potenziando i vostri team per un futuro globale e inclusivo. Scopri di più su The Network e seguici su Twitter @CiscoItalia. Digitaliani: l’impegno Cisco per la Digitalizzazione del Paese

Contatti Stampa:

Leonardo

Tel: +39 06 32473313

leonardopressoffice@leonardo.com

CISCO

+ 39 02 91339811

pressit@external.cisco.com