PASQUA HEALTHY: CON FITPORN ARRIVANO LE PRIME UOVA DI CIOCCOLATO SENZA ZUCCHERI

Marzo 14, 2023

– GOLOSE MA SANE, PREPARATE DA ARTIGIANI CIOCCOLATIERI E NUTRIZIONISTI, SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI. TARGATE FITPORN, CREATI 4 GUSTI IN EDIZIONE LIMITATA.

NAPOLI, Italia, 14 marzo 2023 /PRNewswire/ —

Pasqua 2023: l’Uovo healthy-chocolate che fa bene alla dieta

L’alternativa sana – ma golosa – alle uova di cioccolato industriali piene di zuccheri, la offre FITPORN, che lancia le prime Uova di Pasqua senza zuccheri aggiunti, approvate dai nutrizionisti.

L’idea nasce dalla necessità di soddisfare il bisogno sempre crescente di nutrirsi consapevolmente, rispettando la propria salute, facendo attenzione ai valori nutrizionali dei prodotti, anche e soprattutto durante le feste comandate. L’obiettivo è permettere a chi tiene alla linea di mangiare l’Uovo di Pasqua senza pensieri e senza rinunce.

Se fino ad oggi il consiglio spassionato dei nutrizionisti per i fit lovers a Pasqua era quello di limitarsi a mangiare uova di cioccolato fondente – alimento ricco di sostanze benefiche e protettive per l’organismo – escludendo quindi tutti le altre tipologie di sapore, oggi grazie a Fitporn è finalmente possibile perseguire gli stessi risultati, allargando però l’orizzonte delle possibilità anche ad altre varietà di cioccolato, in 4 gusti differenti.

Questo avviene perché le uova di cioccolato Fitporn, così come gli altri prodotti del brand, sono prive di zuccheri aggiunti e ricche di nutrienti capaci di andare d’accordo coi regimi alimentari salutari e proteici. Gli zuccheri presenti infatti derivano solo dalla presenza di latte.

Grazie a processi e competenze innovative applicate all’alimentazione funzionale, atte a garantire i migliori standard qualitativi in termini di valori nutrizionali, materie prime e ingegneria del gusto, nei prodotti Fitporn la golosità è assicurata allo stesso livello – se non ad un livello più alto – dei prodotti dolciari tradizionali; ma è assicurato anche il rispetto della dieta.

4 gusti per ogni palato

Saranno in vendita da mercoledì 15 Marzo 2023 le inedite Uova di Cioccolato healthy, senza zuccheri aggiunti, in edizione limitata.

In formato da 420 g, sono create artigianalmente da maestri cioccolatieri nei seguenti gusti: Pistacchio(25%) con granella di pistacchi; Nocciola(25%) con granella di nocciole; Burro di arachidi (25%) con granella di arachidi; Speculus (in foto) con granella di biscotto (l’unico gusto che contiene, all’interno di quest’ultima, una piccola percentuale di zuccheri aggiunti, per via dell’utilizzo di biscotti Lotus originali).

Anche a Pasqua, non smettiamo di rendere il fit sempre più porn.

Abbiamo rivoluzionato il settore functional food riuscendo ad offrire prodotti capaci di avere un sapore all’altezza dei prodotti dolciari tradizionali. Solitamente il mercato fit ha un approccio razionale che premia la selezione degli ingredienti e i valori nutrizionali. Fitporn promuove gli stessi criteri, introducendo però per la prima volta un ulteriore e importante parametro di scelta: il gusto.

Luca Barone – Founder Fitporn, Dietista

Fitporn, eletto brand di alimentazione funzionale più innovativo d’Europa

Fitporn, startup innovativa napoletana che nasce dalla cultura del mangiare bene, unita alla passione per uno stile di vita sano e appagante, è stata premiata da Nutraingredients.com per aver creato il brand di alimentazione funzionale più innovativo d’Europa 2022. Fitporn rivoluziona infatti il panorama dell’alimentazione funzionale, introducendo il gusto come fattore determinante per l’impostazione di sane abitudini alimentari.

Il segreto della formula che rende speciali i prodotti Fitporn è nelle mani del team R&D, composto da nutrizionisti e chef, che lavorano in una sinergia inedita per garantire alimenti equilibrati dal punto di vista nutrizionale, ma con un’attenzione altrettanto primaria al sapore e alla palatabilità.

Fotografie e link utili

Pagina prodotto: www.fitporn.com/uova-di-pasqua-senza-zuccheri

Pagina Instagram: www.instagram.com/fitporn

Napoli, 13 Marzo 2023

