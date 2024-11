Pasquale Biondi “Recupera I Tuoi Crediti Di Lavoro”: il Bestseller su come ottenere i crediti spettanti da aziende ed enti pubblici insolventi

8 Novembre 2024

(Adnkronos) – Milano, 08.11.2024 – È un dato di fatto che troppo spesso i diritti dei lavoratori vengano calpestati. Quello che tuttavia molti lavoratori non sanno è cosa fare e come agire quando le loro giuste rivendicazioni non vengono ascoltate dal datore di lavoro.

Per tutti coloro che desiderano vedere rispettati i propri diritti di lavoratori, esce oggi il libro di Pasquale Biondi “RECUPERA I TUOI CREDITI DI LAVORO. Come Ottenere Lo Stipendio E Le Differenze Retributive Che Ti Spettano Da Aziende Private Ed Enti Pubblici” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per ottenere i crediti che spettano, con l’aiuto del sindacato e dell’avvocato specializzato.

“Il mio libro è una guida pratica che accompagna il lettore dalla rivendicazione del suo credito di lavoro fino al recupero delle somme che gli spettano di diritto” afferma Pasquale Biondi autore del libro. “Con un linguaggio immediato e diretto, spiego al lavoratore come evitare la “trappola” della conciliazione e quali sono le tecniche più comuni usate dai datori di lavoro per ritardare o non pagare le retribuzioni. Nel libro poi espongo quali sono le possibili strategie alternative alla causa per conciliare la lite e ottenere i crediti che gli spettano con l’aiuto del sindacato e dell’avvocato e, nel caso in cui non sia possibile conciliare, quali sono i procedimenti giudiziari a sua disposizione per accertare il suo credito e far condannare il datore di lavoro al pagamento di quanto gli è dovuto. Il libro fornisce anche informazioni pratiche su come fare per ottenere il pagamento delle somme liquidate dal giudice da parte di un datore di lavoro privato o di un Ente pubblico insolventi”.

“L’autore crede fermamente che solo un lavoratore consapevole dei propri diritti possa rivendicarli con maggiore sicurezza” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Il libro di Pasquale Biondi è rivolto anche ai delegati e ai dirigenti sindacali che sentono la necessità di innovare il modo tradizionale di fare sindacato. Il messaggio che lancia è chiaro: sindacato e avvocati del lavoro devono unire le loro forze per affrontare le sfide legate alla complessità normativa e alle dinamiche di un mondo del lavoro in continua evoluzione.”

“Ho deciso di affidarmi a Giacomo Bruno perché credo sia l’editore ideale per un professionista che, come me, ha dei contenuti di valore da comunicare” conclude l’autore. “Il team Bruno Editore ti assiste non soltanto nella preparazione e nella pubblicazione del libro, ma anche successivamente, nelle varie attività di promozione e marketing.”

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3Y9XkEf

Pasquale Biondi è nato a Benevento il 2 settembre 1975, è sposato con Patrizia Gentile ed è papà di Michela. Laureato in Giurisprudenza con 110 e lode e menzione di merito all’Università degli Studi di Napoli “Federico II” con una tesi in Diritto del Lavoro dal titolo “Distribuzione temporale della prestazione lavorativa”, successivamente ha frequentato master e corsi di formazione giuridica in Italia e all’estero, specializzandosi nelle materie del Diritto del Lavoro, del Diritto Sindacale, del Diritto Previdenziale, del Diritto dell’Unione

Europea e nella tutela dei Diritti Umani presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Col tempo ha maturato un’enorme esperienza sul campo, diventando legale fiduciario di numerose associazioni sindacali di categoria e di patronati. Nel corso di oltre venti anni di attività anni ha seguito, insieme al suo team di legali, migliaia di casi, individuali e collettivi, difendendo i lavoratori anche presso la Suprema Corte di Cassazione e il Consiglio di Stato. Ha patrocinato con successo centinaia di casi presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo in materia di recupero crediti dagli Enti pubblici italiani insolventi. La sua missione è da sempre quella di garantire ai lavoratori e al sindacato un’assistenza legale di alta qualità in grado di competere ad armi pari con i migliori team di avvocati e consulenti delle grandi aziende e degli enti pubblici. Sito web: https://www.avvocatopasqualebiondi.it

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 34 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.100 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it