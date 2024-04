Patrizio Caramaschi, l’autore che ci guida nel viaggio delle emozioni e dell’amore

26 Aprile 2024

(Adnkronos) – “Le parole di Caramaschi ci invitano a riflettere sulla sofferenza, la libertà e il rispetto per gli affetti di ciascuno”

Reggio Emilia, 26 aprile 2024. Patrizio Caramaschi, un nonno a tempo pieno per Leonardo e autore di poesie, ci offre un viaggio emotivo attraverso le parole. Patrizio, che possiede un talento per la scrittura e la comunicazione, ci invita a capire e conoscere le espressioni del cuore.

Caramaschi si descrive come “colpevole di non voler obbedire ad un padre e una madre in cerca di potere senza amore”. Le sue parole ci conducono in un mondo di emozioni, dove l’amore e la libertà diventano protagonisti. Parla di genitori che, pur essendo tali, hanno trattato la loro figlia come un manichino senza cuore, pur sapendo che in lei c’era e c’è ancora tanto amore.

L’autore ci ricorda l’importanza del rispetto per il corpo e gli affetti di ciascuno, e come la violenza può condurre a condizioni disumane. Sottolinea come il cuore sia rivestito da un corpo, da abiti, da abitudini non sempre sane che possono oscurare l’amore che esprime.

Caramaschi ci parla del dolore di chi ha perso una figlia, una sorella, una nipote. La pena che si sconterà, ci ricorda, è la sofferenza di aver deciso di uccidere un cuore che amava, che non voleva far soffrire, ma solo amare.

Patrizio Caramaschi ci offre un viaggio emotivo attraverso le sue parole, un viaggio che ci invita a riflettere sull’amore, la sofferenza e la libertà. Un viaggio che ci ricorda l’importanza del rispetto per il corpo e gli affetti di ciascuno, e come la violenza può condurre a condizioni disumane. Un viaggio che ci ricorda che il cuore è rivestito da un corpo, da abiti, da abitudini non sempre sane che possono oscurare l’amore che esprime.

