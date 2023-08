Pavimento laminato: vantaggi, motivi per sceglierlo e idee per abbinarlo all’arredo

Agosto 2, 2023

(Adnkronos) – Torino, 02/08/23 – Il pavimento laminato rappresenta una soluzione di pavimentazione che coniuga la bellezza del design con la praticità dell’utilizzo quotidiano. Questo tipo di pavimento è diventato una scelta sempre più popolare tra gli amanti dell’arredamento, grazie alla sua capacità di offrire vantaggi straordinari e una vasta gamma di opzioni di design.

In questo articolo, realizzato con la consulenza degli esperti del settore, gli amici di Bricoflor, esploreremo i molteplici vantaggi delpavimento laminato, analizzando le ragioni per cui sempre più persone lo scelgono per le proprie abitazioni.

Esamineremo attentamente le caratteristiche che lo rendono una soluzione ideale per diversi stili d’arredo, garantendo un’armoniosa integrazione con l’arredamento della tua casa.

Dalle sue finiture realistiche che imitano il legno naturale e la pietra, alle possibilità creative di abbinamento con diversi stili d’arredo, scopriremo come il pavimento laminato sia in grado di trasformare gli ambienti in spazi accoglienti, sofisticati o audaci, a seconda delle tue preferenze personali.

Se stai cercando un pavimento resistente, esteticamente accattivante e facile da mantenere, questo articolo ti offrirà una panoramica completa dei vantaggi del pavimento laminato e ti fornirà preziose idee su come integrarlo armoniosamente con l’arredamento esistente, rendendo la tua casa un luogo speciale e affascinante in cui vivere.

Scopriamo insieme come il pavimento laminato può diventare la scelta perfetta per dare nuova vita e stile ai tuoi ambienti domestici.

Bricoflor è tra le aziende online leader in Europa per la vendita di pavimenti e di carte da parati.

In collaborazione con alcuni dei principali produttori italiani ed europei, come Gerflor, Montecolino, Tarkett, Forbo, A.S. Création, Bricoflor conta tra le offerte più ampie e varie nel settore con prodotti che spaziano dai nuovi e resistenti pavimenti SPC, ai classici pavimenti laminati, da carte da parati di tendenza a fotomurali personalizzabili comodamente online, da prodotti ecosostenibili come pavimenti in sughero e linoleum alle pratiche quadrotte di moquette.

Grazie all’esperienza ultra decennale nel settore, alla qualità dei prodotti offerti e alla cura del cliente, Bricoflor si è affermata come un punto di riferimento per i professionisti dell’interior design e gli appassionati del fai-da-te in Italia ed in Europa.

Tra i tanti servizi offerti spicca il servizio di campionatura che permetto di visionare il materiale comodamente da casa, così come la garanzia del miglior prezzo online.

Il pavimento laminato offre numerosi vantaggi che lo rendono una scelta attraente per chiunque desideri un’opzione di pavimentazione versatile, durevole e stilisticamente accattivante.

Grazie alla sua composizione di strati sintetici compressi, il pavimento laminato è noto per simulare l’aspetto autentico del legno, della pietra o di altri materiali, senza il costo e l’ingombro associati a tali materiali.

1. Estetica senza pari: Il pavimento laminato offre una vasta gamma di finiture e colori, consentendo di trovare facilmente una soluzione estetica che si adatta perfettamente all’arredamento e allo stile della tua casa. Che tu preferisca un’atmosfera rustica e calda o uno stile moderno e minimalista, il pavimento laminato offre molteplici opzioni per esprimere la tua personalità e il tuo gusto unico.

2. Resistenza e durabilità: Grazie alla sua struttura multistrato e al rivestimento protettivo, il pavimento laminato è estremamente resistente all’usura quotidiana, come graffi, urti e macchie. Questa durabilità lo rende una scelta ideale per ambienti ad alto traffico, come soggiorni, cucine e corridoi, mantenendo il suo aspetto impeccabile nel corso del tempo.

3. Facilità di installazione e manutenzione: La posa del pavimento laminato è un processo relativamente semplice e veloce, specialmente se si opta per le nuove opzioni di installazione senza colla. Inoltre, la sua superficie sigillata rende la pulizia e la manutenzione un gioco da ragazzi. Basta una pulizia regolare con un panno umido e detergenti specifici per pavimenti laminati per mantenerlo sempre brillante e impeccabile.

4. Budget-friendly: Se stai cercando una soluzione economica per migliorare l’aspetto della tua casa, il pavimento laminato è una scelta eccellente. Rispetto al legno massello o alla pietra naturale, il laminato è generalmente più conveniente, offrendo comunque una qualità estetica simile. Questo rende il pavimento laminato una scelta intelligente per coloro che desiderano ottenere un aspetto di alta qualità a un costo accessibile.

5. Resistente all’umidità: A differenza del legno, il pavimento laminato è meno suscettibile a danni causati da umidità e sbalzi di temperatura. Questa caratteristica lo rende adatto per aree della casa soggette a umidità, come il bagno o la cucina. Tuttavia, è sempre importante notare che il pavimento laminato non è impermeabile, quindi è importante asciugare eventuali versamenti di liquidi il più presto possibile.

Quando si tratta di scegliere il pavimento laminato per la tua casa, è fondamentale prendere in considerazione diversi aspetti per assicurarsi di fare la scelta giusta.

Questo tipo di pavimentazione offre una vasta gamma di opzioni, stili e caratteristiche, quindi è importante valutare attentamente le tue esigenze e preferenze prima di prendere una decisione definitiva.

1. Traffico e utilizzo dell’area: Prima di selezionare il pavimento laminato, considera il livello di traffico e l’utilizzo previsto per l’area in cui sarà installato. Ad esempio, se hai bambini o animali domestici e l’area è ad alto traffico, optare per un pavimento laminato con una classificazione AC più elevata (Classe di Abrasione) assicurerà maggiore resistenza all’usura e una maggiore durata nel tempo.

2. Spessore del laminato: La scelta dello spessore del pavimento laminato è un aspetto cruciale. Lo spessore influenzerà la stabilità e la durabilità del pavimento. Un laminato più spesso tende ad essere più resistente e stabile, rendendolo adatto anche per zone ad alto traffico. Tuttavia, se hai una sottostante ristrutturazione e l’altezza della porta potrebbe essere un problema, uno spessore più sottile potrebbe essere una scelta migliore.

3. Stile e finitura: Il pavimento laminato è disponibile in una vasta gamma di stili, colori e finiture. Considera lo stile di arredamento della tua casa e opta per una finitura che si abbini perfettamente al design degli interni. Se desideri l’aspetto autentico del legno, scegli un pavimento laminato con una finitura che riproduca il tipo di legno che preferisci.

4. Resistenza all’umidità: Se hai l’intenzione di installare il pavimento laminato in aree soggette a umidità, come il bagno o la cucina, assicurati di selezionare un laminato con resistenza all’umidità. Alcuni laminati sono trattati per respingere l’acqua e possono sopportare meglio l’esposizione all’umidità rispetto ad altri.

5. Installazione: Considera il metodo di installazione del pavimento laminato. Alcuni laminati sono progettati per essere installati tramite il sistema di incastro, mentre altri potrebbero richiedere colla. La scelta del metodo di installazione può influire sia sulla facilità di posa che sul costo complessivo dell’installazione.

6. Budget: Infine, tieni sempre a mente il tuo budget. Il pavimento laminato è generalmente più conveniente rispetto ad altre opzioni come il legno massello o la pietra naturale, ma ci sono comunque varie fasce di prezzo in base alla qualità e alle caratteristiche del laminato scelto. Stabilisci un budget realistico e cerca il pavimento laminato che soddisfi le tue esigenze senza superare le tue possibilità economiche.

Considerando attentamente questi punti durante la scelta del pavimento laminato, potrai fare un investimento intelligente che si adatterà perfettamente alle tue esigenze, al design della tua casa e al tuo stile di vita, garantendo una soluzione di pavimentazione duratura e di grande impatto estetico.

Il pavimento laminato offre infinite possibilità creative per trasformare gli ambienti domestici in spazi unici e affascinanti.

Con la sua ampia gamma di stili e finiture, è facile trovare soluzioni di design che si adattino perfettamente al tuo gusto e al tuo arredamento.

Ecco alcune idee di design per pavimenti laminati che ispireranno la tua creatività e ti aiuteranno a creare ambienti raffinati e accoglienti.

1. Effetto legno naturale: Uno dei grandi vantaggi del pavimento laminato è la sua capacità di replicare fedelmente l’aspetto del legno naturale. Sfrutta questa caratteristica scegliendo un laminato con una finitura di legno autentica, come il rovere, il noce o il faggio. Questo stile di pavimento conferirà alla tua casa un’atmosfera calda e rustica, perfetta per creare uno spazio accogliente e invitante.

2. Eleganza delle piastrelle in pietra: Se desideri un look più sofisticato, opta per pavimenti laminati che imitino le piastrelle in pietra. Questo design aggiungerà un tocco di eleganza e raffinatezza agli ambienti, senza il peso e l’elevato costo delle vere piastrelle. La vasta gamma di colori e dimensioni disponibili ti permetterà di personalizzare il design in base alle tue preferenze.

3. Design a spina di pesce: Il motivo a spina di pesce è un’opzione di design sempre più popolare per i pavimenti laminati. Questo schema crea un aspetto unico e dinamico, aggiungendo un tocco di originalità agli ambienti. Puoi scegliere colori e tonalità contrastanti per enfatizzare ulteriormente il modello, creando un effetto visivo sorprendente.

4. Bordi incorniciati: Un altro modo per valorizzare il pavimento laminato è aggiungere bordi incorniciati. Questa tecnica consiste nell’utilizzare una cornice di pavimenti laminati di un colore o un design diverso per creare un effetto di confine, delimitando visivamente le diverse aree della stanza. Questo accorgimento dona un tocco di classe e definizione agli ambienti, rendendo il pavimento un elemento distintivo del design d’interni.

5. Contrastanti accostamenti: Sperimenta con abbinamenti di colori contrastanti per creare un design audace e accattivante. Ad esempio, se le pareti sono chiare, prova a installare un pavimento laminato scuro per un contrasto sorprendente. Oppure, se desideri un look minimalista, scegli un pavimento laminato monocromatico e aggiungi tocchi di colore con complementi d’arredo e accessori.

Sfrutta al massimo la versatilità del pavimento laminato per creare spazi unici e affascinanti che riflettano il tuo stile personale. Gioca con le diverse finiture, i motivi e gli abbinamenti di colori per creare un design d’interni straordinario e funzionale. Scegliendo il pavimento laminato, otterrai un risultato esteticamente affascinante e duraturo, che trasformerà la tua casa in un’oasi di comfort e bellezza.

Il pavimento laminato è una scelta versatile e adattabile che si presta magnificamente ad una vasta gamma di stili d’arredo.

Con la sua capacità di simulare l’aspetto di legno, pietra o altri materiali, il pavimento laminato può essere facilmente integrato in qualsiasi ambiente, dal classico al moderno, dal rustico al minimalista. Scopriamo come abbinare il pavimento laminato ai diversi stili d’arredo per ottenere risultati sorprendenti ed eleganti.

1. Stile Rustico e Country: Per creare un ambiente rustico e accogliente, opta per pavimenti laminati che imitino il legno di quercia, castagno o rovere. Le tonalità calde e i motivi naturali del legno saranno il perfetto complemento per mobili in legno massello, dettagli in ferro battuto e tessuti dallo stile tradizionale. Completando l’arredamento con tappeti intrecciati e accessori in stile vintage, otterrai un’atmosfera calda e invitante.

2. Stile Moderno e Minimalista: Se il tuo gusto è orientato verso uno stile moderno e minimalista, il pavimento laminato può essere l’elemento ideale per creare un look pulito e lineare. Scegli laminati con finiture lisce e colori neutri come grigio, bianco o nero. L’aspetto pulito del laminato si adatta perfettamente a mobili con linee essenziali e colori chiari, creando uno spazio moderno e raffinato.

3. Stile Contemporaneo e Industriale: Per uno stile contemporaneo e industriale, i pavimenti laminati con finiture che imitano il cemento o il metallo sono la scelta ideale. Questo stile audace e senza tempo si abbina splendidamente a mobili in metallo, acciaio o con design audaci. Aggiungi accenti in acciaio inossidabile, luci a sospensione minimaliste e oggetti d’arte moderni per completare il look industriale.

4. Stile Classico ed Elegante: Per un tocco di eleganza classica, il pavimento laminato con finiture che riproducono il legno pregiato, come il ciliegio o il mogano, può conferire un’aura di raffinatezza senza tempo. Abbinato a mobili con dettagli intagliati, tende drappeggiate e tappezzeria di alta qualità, il pavimento laminato aggiungerà un tocco di opulenza a qualsiasi ambiente.

5. Stile Eclettico e Creativo: Se preferisci uno stile eclettico e creativo, sperimenta con pavimenti laminati dai colori audaci e pattern unici. Un pavimento laminato con design geometrici o motivi a mosaico può diventare il punto focale di un ambiente eclettico. Lascia libero sfogo alla tua creatività combinando mobili e complementi d’arredo di diverse epoche e stili, creando uno spazio che riflette la tua personalità unica.

La corretta manutenzione e cura del pavimento laminato sono fondamentali per preservarne la bellezza e la durabilità nel corso del tempo.

Seguendo alcune semplici linee guida, puoi mantenere il tuo pavimento laminato sempre in condizioni ottimali, garantendo un aspetto impeccabile e una lunga vita utile.

Ecco alcuni consigli utili per prenderti cura del tuo pavimento laminato in modo efficace.

1. Pulizia regolare: La pulizia regolare è essenziale per mantenere il pavimento laminato libero da polvere, sporco e piccoli detriti che potrebbero graffiare la superficie. Utilizza una scopa a setole morbide o un’aspirapolvere con spazzola a rullo per rimuovere la polvere e lo sporco accumulato. Evita l’uso di scope rigide o spazzole abrasive che potrebbero danneggiare il pavimento.

2. Detergenti specifici per laminato: Quando si tratta di pulire il pavimento laminato, utilizza detergenti specifici progettati per questo tipo di superficie. Evita l’uso di prodotti chimici aggressivi o detergenti a base di ammoniaca, poiché possono causare danni permanenti al rivestimento protettivo del pavimento. Un panno leggermente umido e un detergente specifico per laminato saranno più che sufficienti per mantenere il pavimento pulito e brillante.

3. Proteggi dagli agenti esterni: Evita di esporre il pavimento laminato a liquidi in eccesso o all’umidità prolungata. Assicurati di asciugare immediatamente eventuali versamenti di liquidi e di non lasciare oggetti bagnati o umidi a lungo a contatto con il pavimento. Inoltre, proteggi il pavimento laminato da oggetti pesanti o appuntiti che potrebbero causare graffi o ammaccature.

4. Utilizza tappetini e protezioni: Posiziona tappetini o tappeti nelle aree ad alto traffico o in punti strategici, come all’ingresso della casa o sotto le sedie della zona pranzo. Questi tappetini aiuteranno a raccogliere sporco e umidità prima che possano danneggiare il pavimento laminato. Inoltre, utilizza protezioni in feltro sotto i piedi dei mobili per evitare graffi quando sposti gli oggetti.

5. Evita l’esposizione diretta al sole: Se possibile, evita l’esposizione diretta del pavimento laminato alla luce solare intensa per lunghi periodi. La luce solare diretta può causare sbiadimento e cambiamenti di colore nel tempo. Utilizza tende o tendaggi per proteggere il pavimento dai raggi del sole e preserva la sua tonalità originale nel corso del tempo.

6. Informati e aggiornati: Una delle fonti di informazione e aggiornamento più preziose per mantenere il pavimento laminato in ottime condizioni è rappresentata dai libri e manuali specializzati, nonché dai testi elettronici, anche ebook gratis, dedicati a questa materia. Attraverso queste risorse, è possibile acquisire una solida conoscenza delle procedure di pulizia, la risoluzione di eventuali problemi, e l’applicazione di misure preventive.

