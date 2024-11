PC Project: Primi nel settore delle energie rinnovabili con il fotovoltaico

11 Novembre 2024

(Adnkronos) – Passione, dedizione, cura dei dettagli e sostenibilità: queste sono le basi su cui Paolo Casiraghi ha costruito PC Project, una delle prime avanguardie italiane nel settore del fotovoltaico.

Merate (LC) Per primi hanno creduto nel valore delle energie rinnovabili e, in particolare, nella generazione fotovoltaica. Si sono fatti promotori di soluzioni sostenibili e realizzate a misura delle esigenze del cliente. “PC Project nasce nel 1996 per aiutare le aziende a realizzare soluzioni innovative in ambito energetico”, racconta Casiraghi. “All’inizio ci occupavamo della progettazione di impianti elettrici. Poi, comprendendo il potenziale delle energie rinnovabili, abbiamo scelto di orientare il nostro know-how in ingegneria e automazione verso un futuro più sostenibile. Così, abbiamo iniziato a sviluppare impianti elettrici avanzati che producono energia da fonti rinnovabili”.

Cosa distingue PC Project dagli altri protagonisti del settore? Innanzitutto, l’esperienza: l’azienda è stata tra le prime a concentrarsi su impianti fotovoltaici altamente innovativi, automatizzati e accessibili. “Offriamo soluzioni complete chiavi-in-mano ai nostri clienti, oltre a servizi di gestione e manutenzione per il lungo periodo”, spiega Casiraghi. “Dall’attento studio di fattibilità passiamo alla progettazione esecutiva, per arrivare allo sviluppo di un programma di collaudi e attività manutentive che seguono l’impianto per tutto il ciclo di vita. Crediamo fermamente nell’importanza del rapporto personale con clienti, collaboratori e fornitori, relazioni basate su trasparenza, responsabilità e affidabilità.

Seguiamo ogni progetto dall’inizio alla fine, affiancando i clienti nella gestione dell’impianto e fornendo supporto anche per trovare le migliori soluzioni finanziarie. Mettiamo a disposizione tutta la nostra competenza tecnica per garantire impianti affidabili ed efficienti”.

PC Project si distingue per la capacità di liberare aziende e privati dalle complessità, proponendo soluzioni facilmente ammortizzabili e realizzate in tempi contenuti, offrendo alcuni tra i migliori impianti fotovoltaici sul mercato. “Siamo orgogliosi di poter dire che lo sviluppo delle nostre soluzioni – dagli impianti ai quadri elettrici, dai sistemi di supervisione agli impianti di cogenerazione, geotermici e fotovoltaici – avviene nel rispetto degli standard normativi e qualitativi più severi, con procedure e modelli collaudati e affidabili”, specifica Casiraghi. “PC Project opera da anni con certificazione ISO 9001 e secondo un rigoroso protocollo di sicurezza. Per noi, sicurezza e qualità sono due facce della stessa medaglia. Riteniamo che l’attenzione per la sicurezza sia una missione vera e propria, così come la sostenibilità, il rispetto dei tempi, l’efficienza e l’affidabilità di ogni impianto”.

Il team di PC Project ha una vera ossessione per la ricerca delle soluzioni tecnologiche più avanzate, capaci di semplificare la gestione delle macchine e dei processi. “Semplificare i processi è alla base dei nostri sistemi di automazione e ci consente di renderli sempre più efficienti e di migliorare il rendimento degli impianti”, conclude il CEO. “Questo è il compito ultimo della tecnologia: semplificare la vita di aziende e consumatori. Noi di PC Project lavoriamo con lo sguardo fisso sull’orizzonte della sostenibilità, perché PC Project non significa solo esperienza, responsabilità, passione e affidabilità, ma anche futuro”.

