Pearson lancia la Scala Globale delle Lingue, unica nel suo genere, in francese, italiano e spagnolo in occasione della Giornata Europea delle Lingue

Settembre 26, 2023

LONDRA, 26 settembre 2023 /PRNewswire/ — Pearson, azienda leader mondiale nel campo dell’apprendimento, ha lanciato oggi la Global Scale of Languages (GSL) , una scala unica nel suo genere, che porterà assoluta chiarezza e semplicità nell’apprendimento delle varie lingue. La Global Scale of Languages coprirà inizialmente il francese, l’italiano e lo spagnolo, seguiranno poi il tedesco e altre lingue.

Per la prima volta, gli studenti potranno misurare le loro conoscenze e seguire i loro progressi nell’apprendimento di francese, italiano e spagnolo utilizzando la semplice scala di Pearson, da 10 a 90. Gli studenti ne trarranno vantaggio perché potranno ora collocare la loro conoscenza delle varie lingue su una scala comune, fissare obiettivi di apprendimento personalizzati e valutare i loro progressi nel passaggio da principiante a esperto.

Gli insegnanti e le istituzioni ne trarranno vantaggio in quanto potranno individuare in modo rapido ed efficiente le risorse per l’insegnamento utilizzando la Global Scale of Languages di Pearson, superando i vincoli di tempo e risorse spesso segnalati dagli insegnanti. Sono ora disponibili materiali gratuiti , per consentire agli insegnanti di creare piani di insegnamento ed esercitazioni, delineando chiari obiettivi di apprendimento in ogni lingua. I programmi consentiranno agli insegnanti di pianificare le lezioni e i percorsi di studio, valutare gli attuali livelli di competenza linguistica, misurare i progressi, fissare obiettivi e personalizzare il percorso di apprendimento di ogni studente.

La Global Scale of Languages consentirà a Pearson di raggiungere un pubblico ancora più ampio, offrendo a un maggior numero di studenti un modo nuovo e innovativo di imparare una lingua. Si basa sugli stessi principi di progettazione e sulla stessa competenza della famosa Global Scale of English di Pearson, un programma di valutazione e conoscenza riconosciuto a livello mondiale e utilizzato da milioni di studenti e insegnanti di lingua inglese in tutto il mondo.

Gio Giovannelli, Presidente di Pearson per l’apprendimento della lingua inglese, ha dichiarato:

“Imparare una lingua è molto importante nell’economia globalizzata dei giorni d’oggi. Sappiamo che, secondo le stime, circa 1,5 miliardi di persone stanno imparando l’inglese in questo momento, mentre altri milioni di persone in tutto il mondo stanno imparando, o desiderano farlo, lingue come il francese e lo spagnolo.

“La Global Scale of Languages è la prima scala linguistica di questo tipo e siamo assai orgogliosi di lanciarla oggi in occasione della Giornata Europea delle Lingue. Ci auguriamo che molte più persone possano utilizzare le nostre innovative soluzioni Pearson per l’apprendimento linguistico e scoprire la gioia di comunicare in un’altra lingua.”

Nel 2024 Pearson renderà la Global Scale of Languages disponibile direttamente ai consumatori e alle aziende attraverso prodotti come Mondly di Pearson, Versant per le valutazioni Pearson e Wizard delle scuole di lingua Pearson. Ad esempio, i clienti che utilizzano l’app Mondly di Pearson potranno controllare i loro progressi sulla Global Scale of Languages, man mano che vanno avanti nelle lezioni quotidiane.

Note per i redattori

Pearson ha pubblicato oggi una nuova ricerca, che illustra la metodologia alla base della Global Scale of Languages e la sua correlazione con la Global Scale of English.

Informazioni su PearsonIn Pearson il nostro scopo è semplice: portare vita ad un apprendimento che dura una vita. Riteniamo che ogni opportunità di apprendimento sia l’occasione per una svolta personale. Ecco perché i nostri circa 20.000 dipendenti Pearson si impegnano a creare esperienze di apprendimento vivaci e gratificanti, progettate per avere un impatto sulla vita reale. Siamo l’azienda leader mondiale nel settore dell’apprendimento e serviamo clienti in circa 200 paesi con contenuti digitali, valutazioni, qualifiche e dati. Per noi l’apprendimento non è solo ciò che facciamo. È ciò che siamo. Visitateci su pearsonplc.com

Contatto per i media:

Kasia ReardonKasia.reardon@pearson.commedia@pearson.com07833 714414

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/617186/Pearson_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/pearson-lancia-la-scala-globale-delle-lingue-unica-nel-suo-genere-in-francese-italiano-e-spagnolo-in-occasione-della-giornata-europea-delle-lingue-301936794.html