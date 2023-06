PENNY agli I-Days Milano Coca-Cola 2023

Giugno 13, 2023

(Adnkronos) – Lo store nel cuore della musica

Cernusco sul Naviglio, 13 giugno 2023. PENNY Italia avrà un temporary store nel cuore di uno degli eventi musicali più importanti d’Europa, gli I-Days Milano Coca-Cola 2023. Un negozio nel cuore della musica dove, chi partecipa ai concerti potrà quindi acquistare i prodotti di qualità PENNY alla stessa convenienza di tutti i 440 negozi del brand in tutta Italia.

Tornano quindi per una nuova esplosiva edizione gli I-Days Milano Coca-Cola 2023, il Festival nato nel 1999 e noto come Independent Days Festival; ha ospitato alcuni degli artisti internazionali più famosi al mondo e quest’anno la location designata è l’Ippodromo Snai, che ospiterà i fan che accorreranno da tutta l’Italia e dall’estero per una serie di concerti che infiammeranno il palco in 7 serate di musica dal 22 giugno al 15 luglio.

“Fresh food, snack and much more…” è la promessa di PENNY per il suo negozio decisamente “rock” all’interno del festival. Sarà anche l’occasione per l’azienda di lanciare la sua campagna di Employer Branding “PERSONE di PENNY” la cui filosofia è quella di dare valore alla componente umana, prima ancora di quella lavorativa, mettendo al centro “scatti” di vita reale di ciascuno dei collaboratori, dando così evidenza di temi cruciali quali la diversity, l’inclusion, il welfare a sostegno di un corretto “work-life balance”.

“Energia, unicità e un’anima “rock” – ci conferma Marcello Caldarella, Corporate Communications Manager PENNY Italia – sono gli elementi della presenza di PENNY agli I-Days 2023; non è la prima esperienza per noi in un festival di levatura internazionale e anche in questa occasione vogliamo esserci con tutta la forza delle nostre persone, della nostra qualità e convenienza; vogliamo essere un punto di riferimento, nel cuore della musica. Come player protagonista nel panorama retail nazionale, siamo molto orgogliosi che anche in questa occasione abbiamo dimostrato il coraggio e la capacità di vision del brand, ‘colorando’ il nostro store con tutta la responsabilità della nuova inclusiva campagna di employer branding, di prossimo lancio”.

Sulle pagine social di PENNY Italia inoltre è possibile aggiudicarsi dei biglietti omaggio per ciascuna delle giornate degli I-Days semplicemente aderendo alle iniziative marketing digitali come – per esempio – postando foto e video con contenuti dedicati al mondo della musica.

PENNY Italia

PENNY, discount alimentare del gruppo REWE, è uno dei gruppi commerciali leader sul mercato tedesco ed europeo nel settore della Grande Distribuzione Organizzata. In Italia, l’insegna nasce nel 1994 e segna un momento di straordinario cambiamento nel mondo del discount italiano, dando inizio al rinnovo del settore grazie alla nuova formula “assortimento di qualità, marca e prezzi bassi”. A livello nazionale, è presente sul territorio con 440 punti vendita distribuiti nelle principali regioni d’Italia ed è attualmente in forte crescita, con fatturato per metro quadro superiore alla media di categoria. A livello internazionale, è presente con successo anche in Austria, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania. Obiettivo principale del gruppo è la soddisfazione dei clienti, ai quali garantisce non solo un’ampia scelta di prodotti di qualità a prezzi concorrenziali, ma anche punti vendita accoglienti e confortevoli, per una spesa facile e veloce. Le linee di prodotti a marchio privato PENNY Italia valorizzano il territorio, i regionalismi ed il made-in-italy. L’azienda, con i suoi oltre 4602 dipendenti, di cui donne sono il 62%, porta avanti da anni concrete iniziative di sostenibilità in ambito sociale, nella lotta allo spreco alimentare e nella tutela dell’ambiente. Per ulteriori informazioni: www.penny.it

REWE Group

Nel 1927, 17 cooperative d’acquisto unirono le loro forze e fondarono la “Revisionsverband der Westkaufgenossenschaften” – o in breve REWE – con l’obiettivo di organizzare collettivamente l’acquisto di cibo. Oggi la cooperativa ha una presenza internazionale e gode di successo sia nel settore della vendita al dettaglio che nel turismo. Come cooperativa con una storia che risale a più di 90 anni, comprendiamo la nostra responsabilità ecologica e sociale nei confronti delle generazioni future. Ci impegniamo a salvaguardare un futuro sostenibile. Il gruppo REWE è leader del commercio e del turismo in Germania e in Europa. Impiega oggi oltre 384.000 dipendenti e ha chiuso il 2022 con un fatturato di oltre 84,8 miliardi di euro, con quasi 16.000 tra punti vendite e agenzie in tutto il mondo. Le sue linee di vendita comprendono anche supermercati e negozi di beni di consumo gestiti dai marchi REWE, REWE CENTER, REWE CITY, BILLA, dai negozi di toom DIY e, naturalmente, del discount PENNY. Per ulteriori informazioni: https://www.rewe-group.com/en/

Marcello Caldarella | Corp. Communications Management | Penny Italia:mcaldarella@penny.it | +39 366 6270344 | +39 02 92724309

Fabio Valli | ADNKRONOS Comunicazione: Fabio.valli@adnkronos.com | + 39 02 76366 45 | +39 344 1281966