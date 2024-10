PENNY Italia è sponsor ufficiale del Rugby Cernusco

22 Ottobre 2024

(Adnkronos) – Il brand conferma il suo sostegno allo sport e il legame con il territorio

Cernusco sul Naviglio – 22 ottobre 2024. L’amicizia tra PENNY Italia e Rugby Cernusco nasce lo scorso maggio quando il brand ha sostenuto, partecipando attivamente, il Milano Rugby Festival, il più grande torneo social di Rugby d’Italia.

PENNY, già sponsor quest’anno della Roma Marathon e di Milano Pride Sports, decide di confermare il suo impegno verso lo sport attraverso una sponsorship, quella con il Rugby Cernusco appunto, che si basi su di una relazione quotidiana e la condivisione responsabile dei valori fondanti l’azienda e che trovano riscontro nel DNA di uno sport, il rugby, da sempre pioniere e modello di rispetto, impegno, inclusione e salute delle relazioni.

PENNY Italia seguirà e supporterà il Rugby Cernusco per tutta la stagione; il logo del brand è presente sul campo da gioco, ed è apparso in anteprima sulla maglia ufficiale della formazione seniores di serie B nel debutto di stagione in casa, la scorsa domenica. Inoltre, forte del successo 2024, PENNY sarà parte attiva nel supportare il Ruby Cernusco per prossimo Milano Rugby Festival che ogni anno accoglie migliaia di appassionati e squadre da tutto il mondo.

La partnership con PENNY – e con altri sponsor – darà un importante contributo anche per arrivare presto all’inaugurazione del nuovo centro sportivo, in fase di costruzione, sostenuto dal Comune di Cernusco sul Naviglio e dalla Federazione Italiana Rugby, che già si preannuncia essere un punto di riferimento per tutto il movimento rugbistico della zona.

“È un tema di identità – ci racconta Federico Gasperini, Advertising Manager PENNY – di ricerca e costruzione di relazioni di valore, con lo sport e con quelle realtà vicine al nostro modo di essere, di vivere e intendere il lavoro. La scelta di legarci al Cernusco Rugby non è una questione geografica; è piuttosto il naturale risultato di reciproca stima, fiducia e di un’affinità di visione del business e dello sport”.

PENNY Italia

PENNY, discount alimentare del gruppo REWE, è uno dei gruppi commerciali leader sul mercato tedesco ed europeo nel settore della Grande Distribuzione Organizzata. In Italia, l’insegna nasce nel 1994 e segna un momento di straordinario cambiamento nel mondo del discount italiano, dando inizio al rinnovo del settore grazie alla nuova formula “assortimento di qualità, marca e prezzi bassi”. A livello nazionale, è presente sul territorio con quasi 460 punti vendita distribuiti nelle principali regioni d’Italia ed è attualmente in forte crescita, con fatturato per metro quadro superiore alla media di categoria. A livello internazionale, è presente con successo anche in Austria, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania. Obiettivo principale del gruppo è la soddisfazione dei clienti, ai quali garantisce non solo un’ampia scelta di prodotti di qualità a prezzi concorrenziali, ma anche punti vendita accoglienti e confortevoli, per una spesa facile e veloce. Le linee di prodotti a marchio privato PENNY Italia valorizzano il territorio, i regionalismi ed il made-in-italy. L’azienda, con i suoi oltre 5000 dipendenti, di cui donne sono il 62%, porta avanti da anni concrete iniziative di sostenibilità in ambito sociale, nella lotta allo spreco alimentare e nella tutela dell’ambiente. Per ulteriori informazioni: www.penny.it

REWE Group

Nel 1927, 17 cooperative d’acquisto unirono le loro forze e fondarono la “Revisionsverband der Westkaufgenossenschaften” – o in breve REWE – con l’obiettivo di organizzare collettivamente l’acquisto di cibo. Oggi la cooperativa ha una presenza internazionale e gode di successo sia nel settore della vendita al dettaglio che nel turismo. Come cooperativa con una storia che risale a più di 90 anni, comprendiamo la nostra responsabilità ecologica e sociale nei confronti delle generazioni future. Ci impegniamo a salvaguardare un futuro sostenibile. Il gruppo REWE è leader del commercio e del turismo in Germania e in Europa. Impiega oggi oltre 389.000 dipendenti e ha chiuso il 2023 con un fatturato di oltre 92 miliardi di euro, con oltre 16.000 tra punti vendite e agenzie in tutto il mondo. Le sue linee di vendita comprendono anche supermercati e negozi di beni di consumo gestiti dai marchi REWE, REWE CENTER, REWE CITY, BILLA, dai negozi di toom DIY e, naturalmente, del discount PENNY. Per ulteriori informazioni: https://www.rewe-group.com/en/

Marcello Caldarella | Corp. Communications Management | Penny Italia: mcaldarella@penny.it | +39 366 6270344 | +39 02 92724309

Fabio Valli | ADNKRONOS Comunicazione:Fabio.valli@adnkronos.com | + 39 02 76366 45 | +39 344 1281966