PENNY: un piccolo grande regalo per Ferragosto

(Adnkronos) – Il 14 e 15 agosto, PENNY regala una mini-anguria tutta italiana

Cernusco Sul Naviglio, 13 agosto 2024. Il 14 e 15 agosto, nei punti vendita PENNY di tutta Italia, i clienti che avranno fatto una spesa di almeno 30€ riceveranno in omaggio una mini-anguria; quella che di fatto si presenta come una promozione, nasce in realtà in casa PENNY – nel suo 30esimo compleanno – come un modo per ringraziare i propri clienti che celebreranno il Ferragosto nella nostra penisola.

PENNY acquista le angurie da 9 aziende agroalimentari del territorio e, investendo per i propri clienti, le trasforma in un omaggio che parla di italianità e di vicinanza al territorio, con una campagna pianificata in modo strutturale già dalla scorsa primavera. Per i player GDO, il momento sociale e di mercato richiede forte senso di responsabilità anche nel progettare ed erogare promozioni, che tenga conto delle esigenze di tutti gli attori coinvolti, in tutta la filiera e, naturalmente, anche e soprattutto dei clienti. La valorizzazione del “made in Italy”, poi, rimane per PENNY Italia una mission quotidiana di forte identità.

Il 14 agosto le angurie saranno disponibili in tutti gli spazi PENNY d’Italia mentre il 15 in tutti i punti vendita che rimarranno aperti a servizio di comunità e turisti, specialmente nelle zone balneari e di villeggiatura che storicamente lo richiedono (info sulle aperture sul sito www.penny.it).

“Abbiamo incontrato i produttori ortofrutticoli e richiesto loro importanti volumi proprio per le due giornate interessate – ci conferma Pasquale Nicastro, Direttore Acquisti PENNY –. La scelta sull’anguria è coerente con la vicinanza di PENNY al territorio e alla stagionalità. È il nostro 30esimo anniversario e desideriamo cogliere ogni occasione di celebrare questotraguardo con i nostri clienti e i nostri fornitori, muovendoci con un approccio etico su tutti i livelli di business”.

PENNY Italia

PENNY, discount alimentare del gruppo REWE, è uno dei gruppi commerciali leader sul mercato tedesco ed europeo nel settore della Grande Distribuzione Organizzata. In Italia, l’insegna nasce nel 1994 e segna un momento di straordinario cambiamento nel mondo del discount italiano, dando inizio al rinnovo del settore grazie alla nuova formula “assortimento di qualità, marca e prezzi bassi”. A livello nazionale, è presente sul territorio con oltre 450 punti vendita distribuiti nelle principali regioni d’Italia ed è attualmente in forte crescita, con fatturato per metro quadro superiore alla media di categoria. A livello internazionale, è presente con successo anche in Austria, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania. Obiettivo principale del gruppo è la soddisfazione dei clienti, ai quali garantisce non solo un’ampia scelta di prodotti di qualità a prezzi concorrenziali, ma anche punti vendita accoglienti e confortevoli, per una spesa facile e veloce. Le linee di prodotti a marchio privato PENNY Italia valorizzano il territorio, i regionalismi ed il made-in-italy. L’azienda, con i suoi oltre 5000 dipendenti, di cui donne sono il 62%, porta avanti da anni concrete iniziative di sostenibilità in ambito sociale, nella lotta allo spreco alimentare e nella tutela dell’ambiente. Per ulteriori informazioni: www.penny.it

REWE Group

Nel 1927, 17 cooperative d’acquisto unirono le loro forze e fondarono la “Revisionsverband der Westkaufgenossenschaften” – o in breve REWE – con l’obiettivo di organizzare collettivamente l’acquisto di cibo. Oggi la cooperativa ha una presenza internazionale e gode di successo sia nel settore della vendita al dettaglio che nel turismo. Come cooperativa con una storia che risale a più di 90 anni, comprendiamo la nostra responsabilità ecologica e sociale nei confronti delle generazioni future. Ci impegniamo a salvaguardare un futuro sostenibile. Il gruppo REWE è leader del commercio e del turismo in Germania e in Europa. Impiega oggi oltre 389.000 dipendenti e ha chiuso il 2023 con un fatturato di oltre 92 miliardi di euro, con oltre 16.000 tra punti vendite e agenzie in tutto il mondo. Le sue linee di vendita comprendono anche supermercati e negozi di beni di consumo gestiti dai marchi REWE, REWE CENTER, REWE CITY, BILLA, dai negozi di toom DIY e, naturalmente, del discount PENNY. Per ulteriori informazioni: https://www.rewe-group.com/en/

