Pentera lancia il Programma di partnership globale per accelerare la crescita del canale

Febbraio 26, 2024

– Il programma di Pentera permette al proprio ecosistema di partner di accelerare la crescita in più di 50 paesi del mondo

AMBURGO, Germania, 26 febbraio 2024 /PRNewswire/ — Pentera, l’azienda leader nella convalida della sicurezza automatizzata, ha annunciato oggi il lancio del suo nuovo Programma di partnership. Il programma globale rafforza la strategia commerciale orientata al canale di Pentera e offre ai suoi partner di canale un approccio più remunerativo e sistematico alla creazione, gestione e crescita delle opportunità di vendita.

Nel momento in cui aderiscono al programma, i partner di Pentera hanno accesso al portfolio completo di pluripremiate soluzioni per la convalida della sicurezza automatizzata, fra cui Pentera Core, Pentera Surface, RansomwareReady™ e Credential Exposure. Il Proof of Value (PoV) di Pentera, della durata di un giorno, consente ai partner di dimostrare rapidamente il valore del prodotto e di abbreviare i tradizionali cicli di vendita, incrementando i ricavi.

“Collaborare con Pentera è stata una decisione eccellente”. “La soluzione per la convalida della sicurezza automatizzata di Pentera si è integrata perfettamente nella nostra offerta e ha rafforzato la nostra capacità di proteggere i clienti dalle minacce in evoluzione. I tempi tempi di risposta e l’onboarding efficiente hanno reso molto agevole la collaborazione,” ha dichiarato Alexander Stemper, Vicepresidente Security Sales presso NTT DATA Deutschland. “Siamo entusiasti del nuovo programma di partnership e non vediamo l’ora di scoprire il prossimo capitolo di questa collaborazione di successo, per proteggere insieme le aziende di tutto il mondo.”

Il Programma di partnership di Pentera soddisfa molte necessità dei partner e allo stesso tempo li ricompensa per il valore aggiunto durante tutto il ciclo di vita del cliente. Il programma è strutturato su tre livelli di partecipazione: Associato, Premier ed Élite. Ogni livello offre incentivi finanziari e strutture di sconto più remunerativi del precedente, oltre a opportunità di formazione, strumenti di vendita e supporto al marketing più avanzati.

Il programma comprende:

Dal suo ingresso sul mercato nel 2018, ogni anno Pentera ha raddoppiato il suo giro d’affari. L’azienda è leader di mercato a livello globale, ha clienti in più di 50 paesi e uffici regionali in 18 paesi di Nord America, EMEA, APAC e LATAM.

“Da quando è entrata sul mercato, Pentera si è affermata secondo ogni indicatore come leader indiscusso nella convalida della sicurezza automatizzata,” ha dichiarato Kirt Jorgenson, VP Global Channel di Pentera. “L’introduzione del Programma di partnership globale di Pentera rappresenta un investimento significativo nel successo dei nostri partner e permetterà all’ecosistema dei partner di giocare un ruolo ancora maggiore nella nostra strategia commerciale orientata al canale. Man mano che la crescita di Pentera prosegue, continueremo ad aumentare gli investimenti nel canale, per favorire la mutua crescita di Pentera e del suo ecosistema di partner globale.”

Informazioni su Pentera

Pentera è leader di mercato nella convalida di sicurezza automatizzata e consente a ogni azienda di testare in modo facile l’integrità di tutti i livelli di cybersicurezza, rivelando esposizioni di sicurezza reali e attuali in qualsiasi momento e su qualunque scala. Migliaia di professionisti della sicurezza e fornitori di servizi in tutto il mondo utilizzano Pentera per gestire la remediation e colmare le falle di sicurezza prima che vengano sfruttate. Per ulteriori informazioni, consulta il sito: Pentera.io

