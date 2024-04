Pepco conquista Milano: nuova apertura nella capitale della moda

10 Aprile 2024

(Adnkronos) – Milano, 10 Aprile 2024. Pepco, la rinomata catena internazionale specializzata in abbigliamento e articoli per la casa a prezzi competitivi, prosegue con slancio il suo processo di espansione in Italia attraverso una serie di nuove aperture che stanno gradualmente abbracciando l’intero territorio nazionale, da nord a sud. Un momento significativo in questo percorso di crescita sarà l’inaugurazione, prevista per il 13 aprile, di un nuovo negozio a Milano, precisamente in Corso Buenos Aires 64, uno dei viali più vivaci e frequentati per lo shopping nella metropoli lombarda.

Questo nuovo store in Corso Buenos Aires rappresenterà un caposaldo per Pepco nel cuore della capitale della moda, offrendo ai consumatori un nuovo negozio di abbigliamento per bambini e soluzioni per l’intero nucleo familiare, oltre a un’ampia selezione di accessori per la casa e complementi d’arredo.

L’evento di inaugurazione si distinguerà per una grande festa con ospiti, intrattenimento e una serie di promozioni esclusive dedicate ai clienti, permettendo così a chi non conosce ancora il brand di avvicinarsi alla sua offerta di valore, caratterizzata da prezzi vantaggiosi, capi di qualità e un ampio assortimento.

Con oltre 180 negozi già operativi in Italia, inclusi diversi punti vendita nella provincia di Milano, la nuova apertura in Corso Buenos Aires rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia di Pepco, segnando la prima incursione del brand in un contesto urbano milanese al di fuori dei tradizionali centri commerciali.

La crescita costante dell’impresa riflette non solo la competitività dei costi ma anche il forte impegno verso un’offerta di qualità con capi in cotone organico e collezioni in collaborazione con i migliori brand.

La celebre catena di negozi Pepco, si distingue per l’offerta di abbigliamento per tutte le età e prodotti per la casa a prezzi competitivi. La loro traiettoria di crescita ha preso avvio in Polonia più di vent’anni fa, espandendosi successivamente in 18 Paesi UE. Il percorso ha consolidato l’azienda come uno dei marchi di abbigliamento per bambini più amati e leader nel settore degli accessori per la casa.

Negli store Pepco è possibile trovare un vastissimo assortimento di abbigliamento per bambini: dai capi morbidi e delicati in cotone organico alle stampe in collaborazione con i migliori brand. Non solo bambini però, anche gli adulti troveranno capi per tutte le occasioni: dai look casual per il tempo libero a outfit eleganti perfetti per l’ufficio o per eventi importanti. Per completare l’offerta di abbigliamento, è possibile acquistare anche numerosissimi accessori: zaini, borse, accessori per i capelli, scarpe e tantissimo altro.

Oltre all’abbigliamento è possibile trovare complementi d’arredo perfetti per cambiare stile a tutti gli interni: cuscini e coperte morbide ed eleganti, decorazioni dedicate per tutte le feste dell’anno, accessori per fare ordine e oggetti per la cura e l’ordine del giardino.

Infine, non può mancare un grande assortimento di giocattoli dei migliori brand: Barbie, Hot Wheels, PAW Patrol e tantissimo altro sapranno strappare un sorriso anche ai più piccoli.

A conquistare i consumatori è la combinazione tra la qualità dei prodotti e dei materiali e il prezzo imbattibile.

Sito web:https://pepco.it/product_category/bambino/

Email: cliente.it@pepco.eu