Per 4 coppie su 10 l’astrologia influisce sull’andamento della relazione: ecco lo strumento per calcolare l’affinità tra due persone

Dicembre 18, 2023

(Adnkronos) – ● Quanto incide realmente l’astrologia sull’affinità sentimentale tra due persone? Influiscono le stelle sulla buona riuscita di una relazione?

● Secondo un sondaggio lanciato dalla Community di Matrimonio.com, per 4 coppie su 10 l’oroscopo può aiutare a capire se una relazione durerà o se sia destinata a naufragare. Il 73% dei futuri sposi afferma di credere nelle stelle e di consultare l’oroscopo.

● Matrimonio.com, portale di riferimento del settore nuziale in Italia e parte del gruppo internazionale The Knot Worldwide, ha sviluppato uno strumento (Test di compatibilità by Matrimonio.com) che consente alle coppie di calcolare l’affinità in base ai loro segni zodiacali.

Milano, 18 dicembre 2023 – Il mondo si divide in due categorie: da un lato c’è chi segue l’oroscopo con assiduità e crede fermamente che i segni zodiacali incidano sul carattere delle persone e sull’affinità di coppia, dall’altro ci sono gli scettici che ritengono che le affermazioni dell’astrologia vadano prese con le pinze e, soprattutto, con una giusta dose di leggerezza. Ma cosa pensano a riguardo le coppie italiane? Si affidano alle stelle per iniziare o proseguire una relazione oppure non si lasciano condizionare? Quanto è importante per i futuri sposi conoscere la compatibilità di coppia in base all’oroscopo? Matrimonio.com l’ha chiesto in un sondaggio alla sua Community e questo è ciò che è emerso.

4 coppie su 10 credono che l’oroscopo influisca sulla compatibilità di coppia

Credere o non credere nell’oroscopo? Un dilemma intramontabile che spacca quasi a metà anche il nostro Paese. Infatti, secondo un sondaggio lanciato dalla Community di Matrimonio.com, portale leader del settore nuziale e parte del gruppo internazionale The Knot Worldwide, ben il 41% delle coppie italiane ritiene che l’astrologia incida notevolmente sulla compatibilità di coppia. Per 4 futuri sposi su 10 quindi non ci sono dubbi: calcolare l’affinità sentimentale in base all’oroscopo può aiutare a capire se la relazione durerà o se sia destinata a naufragare. “Oltre a influenzare i tratti distintivi della personalità, lo zodiaco ci fornisce preziosi consigli e ci permette di capire in anticipo se abbiamo scelto o meno la persona giusta”, sostiene Ivana, utente iscritta alla Community e sposa di dicembre 2024. Più della metà degli intervistati (59%) considera invece l’oroscopo un passatempo da non prendere troppo sul serio. “A prescindere dai segni zodiacali sono il carattere e le esperienze condivise che creano l’affinità”, assicura Giulia (sposa di settembre 2024).

Il 73% dei futuri sposi consulta l’oroscopo

Se è vero che la maggioranza dubita che i segni zodiacali possano realmente influire sulla compatibilità di coppia, è interessante anche sottolineare che, sempre secondo il sondaggio di Matrimonio.com, un significativo 73% afferma comunque di credere nelle stelle e di consultare ogni tanto o assiduamente l’oroscopo.

Uno strumento per calcolare la compatibilità di coppia in base all’oroscopo

Con l’obiettivo di accompagnare e supportare le coppie il più possibile, Matrimonio.com ha ideato un nuovo Test di compatibilitàche consente ai futuri sposi di calcolare in tre semplicissimi passi l’affinità sentimentale in base alle stelle. Selezionando i segni zodiacali di entrambi, questo strumento ne valuta la possibile compatibilità, fornendo un’analisi dettagliata della combinazione scelta e dando consigli personalizzati per migliorare l’equilibrio di coppia.

