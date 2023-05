PER ABU DHABI, “UN’ESTATE NON BASTA”

Maggio 4, 2023

ABU DHABI, Emirati Arabi Uniti, 4 maggio 2023 /PRNewswire/ — Il Dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) ha annunciato “Un’estate non basta”, una campagna che mostra l’ampia gamma di esperienze disponibili durante tutta la stagione, come parte del piano di Abu Dhabi per attrarre 24 milioni di visitatori entro il 2023. Lanciata durante la 30ª edizione dell’Arabian Travel Market, DCT Abu Dhabi ha anche presentato tre nuove promozioni per ispirare, emozionare e ristorare quest’estate.

L’ Abu Dhabi Summer Pass all-inclusive consente di esplorare oltre 30 attrazioni, 600 ristoranti e una varietà di punti vendita. I visitatori potranno inoltre beneficiare della promozione “Stay More, Pay Less” presso gli hotel aderenti all’iniziativa, che offre una notte di divertimento in più per ogni tre notti prenotate in hotel.

Ci sono più vantaggi per le famiglie. “Kids Go Free” con un soggiorno in hotel e pasti gratuiti per un bambino per ogni adulto pagante. Ma non è tutto: i bambini hanno anche diritto a un ingresso gratuito in uno dei parchi tematici di Yas Island a loro scelta.

C’è sempre molto da fare ad Abu Dhabi, con un mix di attrazioni divertenti ed eventi emozionanti disponibili per tutta l’estate, tra cui il SeaWorld Abu Dhabi, che aprirà presto, il 23 maggio. La nuovissima esperienza si apre con un divertimento interattivo per le famiglie e otto regni tematici da scoprire.

Per tutta l’estate, i visitatori potranno usufruire di un collegamento continuo tramite il bus navetta Experience Abu Dhabi, gratuito per tutti. Basta salire e scendere nei parchi a tema al coperto, nei luoghi di interesse culturale e in altre attrazioni uniche, secondo i propri ritmi.

Per maggiori informazioni, visitare: summer.visitabudhabi.ae

Informazioni sul Dipartimento della Cultura e del Turismo – Abu Dhabi.

Il Dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) promuove la crescita sostenibile dei settori della cultura e del turismo di Abu Dhabi e delle sue industrie creative, alimentando il progresso economico e contribuendo a realizzare le più ampie ambizioni globali di Abu Dhabi.

Lavorando in collaborazione con le organizzazioni che definiscono la posizione dell’emirato come destinazione leader a livello internazionale, DCT Abu Dhabi si sforza di unire l’ecosistema attorno a una visione condivisa del potenziale dell’emirato, di coordinare gli sforzi e gli investimenti, di fornire soluzioni innovative e di utilizzare i migliori strumenti, politiche e sistemi per sostenere la cultura e il turismo.

La visione del DCT Abu Dhabi è definita dalla gente, dal patrimonio e dal paesaggio dell’emirato. Lavoriamo per valorizzare lo status di Abu Dhabi come luogo di autenticità, innovazione ed esperienze impareggiabili, rappresentato dalle sue tradizioni di ospitalità, dalle iniziative pionieristiche e dal pensiero creativo.

Per maggiori informazioni su DCT Abu Dhabi e sulla destinazione, visitare i siti tcaabudhabi.ae e visitabudhabi.ae.

