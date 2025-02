Per il terzo anno consecutivo, Clarendelle e Domaine Clarence Dillon tornano come fornitore ufficiale di vino dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, dell’Academy Museum of Motion Pictures e dei vini esclusivi serviti alla 97° cerimonia degli Oscar®

11 Febbraio 2025

Clarendelle & Domaine Clarence Dillon porteranno i rinomati vini di Bordeaux alla più grande serata dell’industria del cinema

PARIGI, 11 febbraio 2025 /PRNewswire/ — Clarendelle e l’azienda familiare Domaine Clarence Dillon annunciano oggi il ritorno del marchio come partner ufficiale per il vino dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences e dell’Academy Museum of Motion Pictures. Per il terzo anno consecutivo, la prestigiosa azienda vinicola a conduzione familiare mescerà in esclusiva vini rossi e bianchi eccezionali alla 97° cerimonia degli Oscar®. Questa partnership unisce il mondo del vino pregiato e quello del cinema, rendendo ancora più speciale l’esperienza agli Oscar per le più grandi star di Hollywood.

Oltre a deliziare gli ospiti del Dolby® Theatre presso l’Ovation Hollywood, i vini Clarendelle e Domaine Clarence Dillon saranno serviti all’iconico Governors Ball dopo la cerimonia degli Oscar e all’Official Oscars® Watch Party presso l’Academy Museum of Motion Pictures. Quest’anno, mentre i vincitori vedranno incidere le statuette dei loro Oscar®, i partecipanti al Governors Ball potranno gustare un calice dei nostri vini eleganti e contemporanei. Vini che saranno inoltre accompagnati al meglio da un leggendario menù gastronomico curato da Wolfgang Puck Catering, per una serata indimenticabile.

“Prima di entrare nell’azienda di famiglia, ho iniziato la mia carriera nelle vesti di sceneggiatore, per cui avere l’opportunità di collaborare con gli Oscar per il terzo anno consecutivo è davvero un onore”, ha dichiarato il principe Roberto di Lussemburgo, presidente e CEO di Domaine Clarence Dillon. “Questa collaborazione è una prosecuzione naturale dell’impegno di lunga data della mia famiglia e del suo profondo legame con il cinema e le arti”.

Domaine Clarence Dillon presenterà due nuovi vini per questi eventi stellari:

Tra i vini preferiti che ritornano ci sono:

Fondato nel 1935, Domaine Clarence Dillon è un gruppo a conduzione familiare rinomato per le sue prestigiose tenute di Bordeaux, tra cui Château Haut-Brion, Château La Mission Haut-Brion e Château Quintus. Sotto la guida del principe Roberto di Lussemburgo, l’azienda si è guadagnata una reputazione mondiale per l’eccellenza nella vinificazione, unendosi a Primum Familiae Vini, un’associazione internazionale di alcune delle più raffinate famiglie produttrici di vino del mondo. Domaine Clarence Dillon è da tempo un sostenitore delle arti: l’esperienza del principe Roberto con la sceneggiatura ha svolto un ruolo fondamentale nell’unione dei mondi del vino e del cinema, portando Clarendelle e Domaine Clarence Dillon alla serata più importante di Hollywood.

