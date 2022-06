Per la Milano Design Week AVANT TOI svela la nuova HOME Collection 2023

Giugno 8, 2022

(Adnkronos) – Milano, 8 giugno. AVANT TOI, brand di maglieria che si contraddistingue da sempre per la colorazione a mano, l’uso di tinte esclusive e leader dell’innovazione del cashmere, lancia la sua nuova HOME Collection 2023 in occasione della Design Week: l’eccellenza del Made in Italy nel complemento d’arredo.

La collezione HOME d’ispirazione Seventies, un periodo intenso e coinvolgente che ha visto nascere i nuovi movimenti culturali contaminando abbigliamento e accessori, è un vero e proprio must-have.

La HOME Collection AVANT TOI – presentata in esclusiva su invito a un gruppo ristretto di Opinion Leader dell’Home Design – si compone di un’estrosa serie di layers, dalle coperte in cashmere e cashmere-lana ai cuscini, tappeti, plaid, al tableware con tovaglie e altri elementi di design in un gioco esaltante di colori vivaci e cromie coerenti con l’immancabile e incisivo codice espressivo del brand: la colorazione a mano. Dal rosa fucsia e giallo curcuma agli scintillanti citronella e Curaçao, oppure gli armoniosi toni neutri come l’olio, lo zenzero e la liquirizia che conferiscono un ulteriore tocco di eleganza e vivacità alla nostra casa.

Infine la fusione tra fashion e interior design è l’eccellenza che emerge, attraverso il recupero dei materiali, dei filati e delle forme con l’obiettivo di ridurre gli sprechi e l’impatto sull’ambiente, coerente con la filosofia portante del brand.

