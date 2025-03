Per la prima volta, EUROMONEY premia un gestore patrimoniale indipendente svizzero: NOVUM CAPITAL PARTNERS

31 Marzo 2025

– GINEVRA, 31 marzo 2025 /PRNewswire/ — Da oltre 30 anni, EUROMONEY rappresenta il punto di riferimento per i premi nel settore bancario europeo. Per riconoscere i numerosi gestori patrimoniali indipendenti / EAM / MFO che eccellono nella gestione patrimoniale, EUROMONEY ha introdotto quest’anno una categoria dedicata: PRIVATE BANKING 2025 – BEST WEALTH MANAGER.

Dopo tre mesi di valutazione e un dossier di candidatura di 80 pagine, il multi-family office ginevrino NOVUM CAPITAL PARTNERS è stato premiato come PRIVATE BANKING SWITZERLAND 2025 – BEST WEALTH MANAGER dalle redazioni e dai team di ricerca di EUROMONEY, insieme a una giuria esterna di professionisti del settore.

Tradizionalmente riservato alle istituzioni bancarie, questo riconoscimento sottolinea l’alto livello di professionalità tra i gestori patrimoniali indipendenti, in particolare NOVUM. La loro indipendenza, flessibilità e servizio su misura per clienti di alto patrimonio netto rendono questo multi-family office una vera alternativa alle banche private.

Secondo il team di EUROMONEY, “NOVUM CAPITAL PARTNERS si è rapidamente affermato come un attore dinamico nel settore della gestione patrimoniale svizzera, distinguendosi per un servizio specializzato e un approccio sofisticato rivolto alle famiglie ultra-high-net-worth (UHNW). L’azienda adotta un modello di servizio esclusivo con un rapporto uno-a-uno tra dipendenti e clienti, consentendo una personalizzazione approfondita in 14 giurisdizioni”.

Questo riconoscimento premia anche la crescita eccezionale di NOVUM CAPITAL PARTNERS, fondata nel 2018, che oggi conta 36 dipendenti e oltre 5 miliardi di franchi svizzeri in gestione.

Gabriele Gallotti, co-fondatore e CEO di NOVUM, dichiara:”Siamo onorati che EUROMONEY abbia riconosciuto il valore unico della nostra offerta per i clienti HNWI — una proposta non solo diversa da quella delle banche, ma anche distinta da quella degli altri gestori patrimoniali indipendenti.”

Novum Capital Partners SA è un multi-family office specializzato nella gestione patrimoniale e nei servizi di family office per clienti UHNW. L’obiettivo di Novum è assistere i propri clienti nella gestione globale del patrimonio, offrendo loro piena serenità. Grazie al proprio modello di business, Novum consiglia i propri clienti in totale assenza di conflitti d’interesse.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2654098/Novum_Capital_Partners_Euromoney.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2654097/Novum_Capital_Partners_Logo.jpg

Contatto: Mathieu Mollardmathieu@comandwealth.ch +41 (0)79.612.16.47

