Per la prima volta live la Masterclass SEO e AI per eCommerce di Fattoretto Agency: a Milano il 26 maggio 2023

Maggio 3, 2023

(Adnkronos) – Milano – 03 maggio, 2023. Torna l’appuntamento con la Masterclass SEO a AI per eCommercedi Fattoretto Agency, il corso ideato per gli store manager che desiderano incrementare visibilità, vendite e marginalità del proprio negozio online, approfittando di casi studio reali e di tecniche efficaci, usate da professionisti del settore. La novità? L’evento si terrà per la prima volta live a Milano, venerdì 26 maggio 2023, presso il Milano Luiss Hub.

Il corso, 100% pratico e riservato a 30 partecipanti, rappresenta l’unica Masterclass specifica di SEO e AI per eCommerce. I relatori, Senior SEO Specialist con esperienza concreta sul campo, approfondiranno diverse tematiche, dalle tecniche utilizzate per conquistare posizioni più rilevanti su Google a casi studio reali, riguardanti diversi settori.

Lo store manager, già durante il corso, potrà così scoprire nozioni pratiche e strategie preziose per lavorare alla propria attività online, così da portare il business al successo. La Masterclass SEO e AI per eCommerce si suddivide in sette moduli:

1.Introduzione: come funziona Google e il metodo Fattoretto Agency per ottenere maggiore visibilità nella SERP.

2.Strutturazione dell’eCommerce: potenziamento della struttura interna tramite filtri e menu di navigazione e link interni.

3.Ottimizzazione On-Site: creazione e ottimizzazione dei contenuti in home page, categorie e schede prodotto, immagini e dati strutturati per aumentare le vendite.

4.AI Copy Helper: integrazione di ChatGPT nel proprio metodo di lavoro per generare idee e creare contenuti per l’eCommerce, con prompt operativi.

5.Performance: utilizzo di Google Search Console per monitorare le prestazioni dell’eCommerce.

6.Stagionalità SEO: pianificazione delle strategie promozionali in base agli eventi del momento.

7.Casi studio: esempi pratici dai clienti.

Gli iscritti alla Masterclass, oltre all’attestato di partecipazione, riceveranno in regalo due libri cartacei, “SEO per Store Manager” e “Stagionalità SEO per eCommerce”.Potranno inoltre beneficiare di un bonus speciale: prompt pronti all’uso per integrare l’AI nel proprio flusso di lavoro.

La Masterclass sarà tenuta da quattro relatori: Massimo Fattoretto – CEO di Fattoretto Agency, con 20 anni di esperienza in ambito SEO, Brand Ambassador di Semrush Italy, eCommerce School, 4brand Agency e segretario 4ecom – dalle SEO Senior di Fattoretto Agency Monica Brignoli e Luisa Colombo, a cui si aggiunge Iacopo Bernardini, Head of Copy e AI Specialist.

L’evento si terrà presso il Milano Luiss Hub (Via Massimo D’Azeglio, 3, Milano), un’agorà multidisciplinare dedicata all’apprendimento, condivisione e integrazione di competenze imprenditoriali tradizionali e innovative. La struttura si trova a pochi passi dalla Stazione di Milano Porta Garibaldi: i partecipanti hanno inclusi coffee e lunch break.

Il costo del corso è di €399,00 + IVA e per richiedere maggiori informazioni basta l’invio di una mail a masterclass@fattoretto.agency.

