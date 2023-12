Per rivestimenti interni, esterni o infissi: quale tipologia di pannelli di plastica serve al tuo progetto?

Dicembre 21, 2023

(Adnkronos) – Milano, 21/12/2023 – I pannelli di plastica per la realizzazione di una vasta gamma di rivestimenti si sono rivelati molto efficienti rispetto ad altri materiali utilizzati analogamente. Nel termine “plastica” rientrano varie tipologie che si differenziano per proprietà e applicazioni e che a breve, con l’aiuto degli esperti di pannelliplastica.it, verranno analizzate.

Che si tratti di realizzare rivestimenti per interni o per esterni, ma anche infissi e coperture, i pannelli di plastica vengono utilizzati per varie applicazioni. Fra le principali vi sono i rivestimenti per le abitazioni, necessari a proteggere la struttura interna ed esterna della casa ma anche a determinarne l’aspetto dell’intero edificio.

Anche per rivestire le pareti si ricorre ai pannelli in plastica, soprattutto per il paraschizzi della cucina o per le pareti della doccia, poiché donano alle stanze un aspetto moderno ed elegante.

Un largo impiego riguarda anche i balconi e le finestre: è il caso delle coperture per le ringhiere dei balconi, utile strumento di protezione da agenti atmosferici e della privacy, del frangivento sul balcone, ulteriore elemento di riparo, ma anche del divisorio da balcone, molto richiesti soprattutto nei condomini per inserire una barriera tra due balconi.

Nel caso delle finestre, delle porta finestre e delle controfinestre, con i pannelli in plastica vengono realizzate le guarnizioni per il condizionatore ma anche gli isolamenti, fondamentali dal punto di vista del confort ambientale ma soprattutto da quello energetico.

E non è finita qui: per il piano scrivania, per il piano per tavolo ma anche per l’acquario, scegliere di utilizzare pannelli in plastica in una delle tipologie disponibili in commercio assicura resistenza, protezione e design estetico.

Tra le più performanti e versatili tipologie di plastica con cui vengono realizzati i rivestimenti si citano il plexiglass, il policarbonato, l’HPL, il PVC, il tecnopolimero e l’alupanel. Ognuna di queste possiede delle caratteristiche e delle proprietà che rendono l’una più adatta a un’altra in base al tipo di applicazione e alla manutenzione necessaria per assicurare una lunga durata.

Più comune fra tutti i materiali plastici, il plexiglass è esteticamente molto simile al vetro per via della sua trasparenza ma è più leggero, più economico e più resistente. A causa della sua versatilità, facilità di lavorazione e di manutenzione, viene utilizzato per realizzare tettoie, vetrate per balconi, finestre per barche, pensiline, serre, frangivento, grandi acquari e molto altro.

È molto resistente ai raggi UV e agli urti, un po’ meno al fuoco, ma le sue proprietà lo fanno preferire al vetro. Per la manutenzione del plexiglass è sufficiente pulirlo con comuni prodotti delicati per la casa poiché lo sporco non si ostina. Attenzione al tipo di panno: deve essere morbido perché questo materiale è sensibile ai graffi.

I pannelli in policarbonato sono disponibili in commercio in vari colori e spessori, per questo trovano impiego come vetri antivandalismo (pensiline di fermate d’autobus, rimesse per biciclette, aree di sosta) ma anche per sostituire finestrini di roulotte, barche e auto.

Facile da lavorare sebbene sia un materiale robusto e rigido, il policarbonato è molto resistente agli urti, ai raggi UV, agli agenti atmosferici e al fuoco, infatti è adatto per interni ed esterni. La pulizia si effettua con un detergente antistatico mentre gli eventuali graffi, macchie o punti opachi si rimuovono con la lucidatura.

Conosciuto anche con il nome di Dibond, ossia dell’azienda produttrice di questo tipo di pannelli in plastica, l’alupanel è utilizzato per lo più nel settore della pubblicità, della cartellonistica e nel design d’interni, poiché i pannelli sono resistenti ai raggi UV, all’umidità, leggeri e facili da lavorare.

L’alupanel viene chiamato anche sandwich, per via della sua composizione in tre strati robusti, i due superiori in alluminio e quello centrale in polietilene. Per pulire le lastre in alupanel si usa un detergente delicato e un panno morbido.

Acronimo che sta per High Pressure Laminate, i pannelli in HPL più venduti sono i Trespa (soprattutto per gli usi esterni). Un materiale robusto (interno in fibra di legno compressa e strati superiori di resina sintetica molto dura), resistente e durevole ai graffi, agli urti, all’umidità e a molto altro, è adatto per rivestimenti esterni e interni di fasce e facciate, per bagni, toilette, laboratori e ospedali, ma anche per piani di lavoro e cucine. Per la manutenzione ordinaria basta pulire l’HPL con detergenti neutri e panno morbido.

Il PVC è utilizzato per una grande varietà di applicazioni, per via della sua enorme lavorabilità e dell’efficacia delle sue proprietà isolanti. Acronimo di cloruro di polivinile, il PVC è indicato sia per uso interno che esterno. Facile da lavorare e bisognosi di minima manutenzione, resistenti agli agenti chimici, al fuoco e di lunga durata, i pannelli in PVC garantiscono un ottimo isolamento acustico e termico.

I pannelli in tecnopolimeri sono altamente resistenti sia alle alte temperature che agli agenti chimici e all’usura del tempo. Il tecnopolimero, fra cui rientra il polietilene e il PVC rigido, è un materiale molto duttile, un mix perfetto tra durezza e lavorabilità, e per questo trova applicazione per tutti quei rivestimenti in cui è necessario assicurare elevata resistenza a forti carichi statici e dinamici. Lo sporco e i batteri non attecchiscono a questi materiali, dunque anche in questo caso la manutenzione è minima.

