Perché BirreDaManicomio.com può puntare alla leadership nel panorama brassicolo online

(Adnkronos) – Milano, 27 luglio 2022. BirreDaManicomio.com intende divenire il nuovo operatore di punta nel settore delle birre online grazie alla condivisione di differenti specializzazioni.

Primo e-commerce in Italia nel campo delle birre artigianali, con già oltre mille referenze a catalogo, BirreDaManicomio.com approfitterà di un significativo potenziamento della sua presenza nel mercato, contando su un duplice contributo.

Da una parte, infatti, ci sarà l’apporto di Brewrise srl: leader nell’importazione di birrespeciali da tutto il mondo in Italia, tra cui Stati Uniti, Belgio, Irlanda, Gran Bretagna e Germania con numerosi birrifici esclusivi (quali Founders Brewing Co., Bières de Chimay, Avery Brewing Co., Brouwerij Lindemans, Deschutes Brewery, Westmalle, Ottakringer Breauerei di Vienna), e brand conosciuti (come ad esempio O’Hara’s, Bush, Cuvée des Trolls, Kwak, Bruges de Zot).

Dall’altra, Fattoretto Agency metterà in campo la sua specializzazione in SEO per e-commerce, con competenze specifiche in ambito Analytics e Digital PR. Strategie e tecniche operative concepite per l’incremento di utili e fatturato.

Al centro del progetto BirreDaManicomio.com che si era già dimostrato leader del settore negli ultimi anni, vincitore anche del premio ITQ come miglior e commerce in Italia di alcolici nel 2020.

Il suo catalogo sarà, grazie a questa collaborazione, arricchito da specialità e di una quantità di birre fino ad ora introvabili, alzando l’asticella delle birre artigianali in Italia: dalla birra blanche allebirre double IPA passando per la birra Weiss (Birreweiss.it). Lo store si candida quindi al ruolo di leader indiscusso del panorama brassicolo online.

Le altre iniziative: il lancio del progetto sui distillati ed evento live

Bdm Group Srl sarà inoltre al centro di una iniziativa di e-commerce relativa al settore deidistillati, che affiancherà BirreDaManicomio.com. Saranno resi disponibili distillati che normalmente non sono reperibili nel mercato italiano, merito dell’apporto di Brewrise.

Prossimamente sarà infine organizzato un grande evento dedicato alla community diBirreDaManicomio. Una kermesse, strutturata in più giornate, fatta di birra e musica. Saranno programmate visite ai birrifici e verrà inaugurata una campagna di advertising in televisione nei più importanti media nazionali.

