Perché scegliere una scuola di ballo e danza con corsi di salsa e bachata come Timba Tumba Dance Academy

Negli ultimi tempi sono molte le persone che vengono coinvolte dal ritmo dei balli caraibici. Non si tratta soltanto di attività che permettono di divertirsi, perché sono anche in grado di apportare davvero tanti benefici, sia al corpo che alla mente. Dedicarsi a questi balli consente di fare del bene alla salute e permette di rendere migliore l'autostima. Può essere importante, quindi, apprendere tutti i segreti del ballo e della danza, rivolgendosi ad una scuola come Timba Tumba Dance Academy, che si trova a Torino e che dà la possibilità di sperimentare numerosi vantaggi dalla pratica di queste discipline.

La scuola di ballo e danza Timba Tumba Dance Academy è una scuola di ballo a Torino zona Santa Rita, che organizza anche corsi di salsa e bachata, che in particolare partiranno a settembre. All’interno della scuola si può trovare un ambiente familiare, che riesce a conciliare il divertimento e la passione per tutto ciò che riguarda il ballo e la danza.

Infatti, ci si può divertire a livello amatoriale, ma viene promossa anche l’attività agonistica delle danze caraibiche e artistiche, nell’ambito delle manifestazioni che vengono organizzate dalla Federazione Italiana Danza Sportiva.

La scuola si serve di insegnanti qualificati per dare una preparazione che mette in risalto il talento di ogni allievo. Questa scuola è presente da più di dieci anni sul territorio della città e costituisce un punto di riferimento importante per studiare ballo o per trascorrere momenti in compagnia.

I maestri diplomati FIDS, che hanno una preparazione di più di venti anni nel settore, terranno dei corsi di danze caraibiche e latino-americano di salsa e bachata. Sono dei corsi aperti a tutti, anche a chi non si è mai cimentato in questi balli. Oppure, per esempio, possono costituire un’occasione importante anche per raggiungere un livello più alto rispetto a quello della preparazione di base.

I corsi della scuola possono avere una durata bimestrale, trimestrale o quadrimestrale, anche in relazione alle esigenze degli allievi.

Scegliere un corso di ballo da seguire a scuola può portare davvero molti benefici. Infatti, sbaglia chi crede che il ballo non possa fare al caso proprio, perché per esempio sono molti i vantaggi che si possono riscontrare anche in termini di salute.

Non si deve dimenticare che ballare stimola il rilascio di endorfine, che sono delle sostanze prodotte dal cervello che influenzano in maniera positiva l’umore.

Ballare serve anche a migliorare la forma fisica, a perdere i chili di troppo, visto che comporta la possibilità di bruciare calorie. Si tonificano anche le gambe e le braccia. Attraverso un modo speciale di divertirsi, si acquisisce anche un maggiore equilibrio.

Si può migliorare la coordinazione e si possono acquisire delle buone abilità per quanto riguarda la flessibilità nel movimento, oltre al fatto che il ballo serve a migliorare la forza e la resistenza. È stato provato anche che ballare e seguire un corso di ballo in una scuola con maestri qualificati aiuta a migliorare anche la memoria. In effetti quando si balla si compie anche un esercizio mentale, perché ci si deve ricordare i passi da compiere.

Ballare aiuta a diventare più reattivi in tutti gli aspetti della vita quotidiana. Inoltre, nell’ambiente creato appositamente dalle scuole di ballo si possono conoscere persone nuove e viene stimolata la socializzazione. Tutto questo sicuramente favorisce un benessere psicofisico, anche perché ballando si riesce a migliorare la propria autostima e a rafforzare la fiducia in se stessi.

Ballare è un’ottima soluzione per superare ogni forma di timidezza, per prendere confidenza sia con gli altri ma anche con il proprio corpo.

Timba Tumba Dance Academy è una scuola di ballo a Torino con sede in zona Santa Rita che offre da anni corsi di danza di tutti i generi, specialmente; danze caraibiche, corsi di salsa e bachata, Zumba, Hip Hop, Reggaeton, danza classica e moderna.

https://www.timbatumbadanceacademy.it/salsa-e-bachata/

telefono: 011/3032139

e-mail:info@timbatumbadanceacademy.com