Perlana innova e si rinnova con una nuova formula a tripla azione per tutti i capi colorati

29 Maggio 2024

(Adnkronos) – Nuovi enzimi agiranno per rinnovare le fibre, il colore, e donare freschezza ai tessuti, garantendone una vita più lunga e facendoli apparire come nuovi

Milano, 29 maggio 2024 – Perlana presenta per il 2024 un’importante novità che consentirà al brand di passare dai soli capi delicati a detersivo di uso quotidiano su capi colorati. Al centro dell’innovazione, un cocktail di enzimi, responsabili della triplice azione di rinnovamento delle fibre, del colore e della freschezza.

Rinnovamento delle fibre

Nuove tecnologie, differenziate per le varie referenze, consentono di rinnovare le fibre svolgendo in alcuni casi la levigatura in superficie come in profondità, andando a eliminare i fastidiosi pelucchi e pallini, frutto dello sfregamento che un capo indossato quotidianamente tende a presentare nel tempo. Per altre varianti invece il rinnovamento delle fibre avviene per trattamenti specifici delle stesse.

Grazie a queste azioni, le fibre risulteranno rinnovate nelle loro proprietà e il capo sempre come nuovo.

Rinnovamento del colore

Creato e brevettato esclusivamente per Henkel, Dispersin 2.0® è il primo enzima che consente di eliminare dalle fibre il biosoil ovvero la lamina di sporco che col tempo rende i colori meno vivaci e brillanti. Dispersin 2.0® disgrega lo sporco in microframmenti, riuscendo a raggiungere anche quello annidatosi all’interno delle fibre a seguito dell’uso e donando ai colori una nuova brillantezza.

Rinnovamento della freschezza

Con la completa eliminazione del biosoil, grazie all’azione di Dispersin 2.0®, il cattivo odore del tessuto si riduce dell’80%. Le fibre, così ripulite, possono accogliere più facilmente le fragranze profumate di Perlana per una freschezza che dura più a lungo.

La gamma di Perlana

Perlana Detersivo per Colorati

Il nuovo Perlana Detersivo per Colorati ravviva i colori e si prende cura delle fibre dei capi colorati fin dal primo lavaggio. La sua innovativa formula a tripla azione rinnova e protegge l’intensità del colore, leviga le fibre per una migliore brillantezza e dona una rinnovata freschezza. La formula è composta da più del 95% di ingredienti biodegradabili.

Perlana Detersivo per Scuri e Neri

Il nuovo Perlana Detersivo per Scuri e Neri protegge i tuoi vestiti di colori scuri e nero fin dal primo lavaggio. La sua innovativa formula a tripla azione rinnova e protegge l’intensità del colore, leviga le fibre per una migliore brillantezza e dona una rinnovata freschezza. La formula è composta da più del 95% di ingredienti biodegradabili.

Perlana Detersivo per Colorati Incanto Floreale

Il nuovo Perlana Detersivo per Colorati Incanto Floreale cura e protegge i tuoi capi colorati fin dal primo lavaggio. La sua innovativa formula a tripla azione rinnova e protegge l’intensità del colore, leviga le fibre per una migliore brillantezza e dona una rinnovata freschezza floreale. La formula è composta da più del 95% di ingredienti biodegradabili.

Perlana Detersivo Sport

Perlana Detersivo Sport è il detersivo sviluppato appositamente per pulire i capi sportivi e outdoor, le cui fibre necessitano di una cura dedicata, per mantenerle elastiche e traspiranti. L’innovativa formula neutralizza gli odori sgradevoli e offre un extra boost di freschezza. La formula è composta da più del 95% di ingredienti biodegradabili.

Perlana Detersivo per Delicati

Perlana Detersivo per Delicati è stato sviluppato appositamente per pulire delicatamente lana, seta e tessuti delicati. La formula innovativa protegge e condiziona le fibre per una morbidezza effetto cashmere e previene attivamente i pallini, mantenendo i capi belli e flessibili nel tempo, avvolti da un delicato profumo. La formula è composta da più del 94% di ingredienti biodegradabili.

Perlana Detersivo per Delicati Lavanda

Perlana Detersivo per Delicati Lavanda è stato sviluppato appositamente per pulire delicatamente lana, seta e tessuti delicati. La formula innovativa protegge e condiziona le fibre per una morbidezza effetto cashmere e previene attivamente i pallini, mantenendo i capi belli e flessibili nel tempo, avvolti da un delicato profumo di lavanda. La formula è composta da più del 94% di ingredienti biodegradabili.

Perlana Detersivo in Caps per Colorati

ll nuovo Perlana Detersivo per Colorati ravviva i colori e si prende cura delle fibre dei capi colorati fin dal primo lavaggio, nel comodo formato predosato. La sua innovativa formula a tripla azione rinnova e protegge l’intensità del colore, leviga le fibre per una migliore brillantezza e dona una rinnovata freschezza. Le caps sono 100% solubili in acqua e la formula è composta dal 90% di ingredienti biodegradabili.

Perlana Detersivo per Scuri e Neri

Il nuovo Perlana Detersivo per Scuri e Neri protegge i tuoi vestiti di colori scuri e nero fin dal primo lavaggio, nel comodo formato predosato. La sua innovativa formula a tripla azione rinnova e protegge l’intensità del colore, leviga le fibre per una migliore brillantezza e dona una rinnovata freschezza. e caps sono 100% solubili in acqua e la formula è composta dal 90% di ingredienti biodegradabili.

Informazioni su Henkel

Con i suoi marchi, innovazioni e tecnologie, Henkel detiene posizioni di leadership sia nel settore industriale sia nel largo consumo. La business unit Adhesive Technologies è leader globale nel mercato degli adesivi, dei sigillanti e dei rivestimenti funzionali. Con Consumer Brands, l’azienda vanta posizioni di leadership nei segmenti della cura dei capelli, del bucato e della pulizia della casa in molti mercati e categorie in diversi Paesi del mondo. I tre marchi principali sono Loctite, Persil (Dixan in Italia) e Schwarzkopf. Nel 2021, Henkel ha registrato un fatturato complessivo di oltre 20 miliardi di euro, con un margine operativo rettificato pari a 2,7 miliardi di euro. Le azioni privilegiate Henkel sono quotate presso la Borsa tedesca secondo l’indice DAX. Lo sviluppo sostenibile ha una lunga tradizione in Henkel, che ha una chiara strategia di sostenibilità con obiettivi concreti. Fondata nel 1876, Henkel impiega oltre 50.000 collaboratori nel mondo – un team eterogeneo, unito da una forte cultura aziendale, valori condivisi e un purpose comune: “Pionieri nel cuore per il bene di intere generazioni”. Per maggiori informazioni, visitate il sitowww.henkel.com

Per informazioni alla stampa:

Henkel Consumer Brands Italia

Simona Di Bianco

E-mail: simona.dibianco@henkel.com

Tel: 331.6499771

APCO Worldwide

Caterina Colombo, Gabriele Vita

Tel: 342 5440693; 340 552 3055

E-mail: apco4henkel@apcoworldwide.com