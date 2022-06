Personal Brand 3X: il nuovo Bestseller di Giacomo Bruno su come diventare la scelta n.1 della propria nicchia di mercato

Giugno 24, 2022

(Adnkronos) – Milano, 24.06.2022 – Sviluppare un Personal Brand in un mondo così competitivo non è affatto semplice. Ma è necessario. In Italia ci sono oltre 8.200.000 tra professionisti e imprenditori. E come dimostra l’ultimo rapporto del Ministero delle Finanze, questa cifra è in progressivo aumento. Questo vuol dire che distinguersi e fare profitto è sempre più difficile. Vale per tutti: dagli avvocati ai commercialisti, dai medici ai dentisti e così via.

Per tutti quegli imprenditori e liberi professionisti che desiderano sviluppare un brand solido e autorevole anche partendo da zero, così da diventare la prima scelta nel proprio settore di mercato, esce il 28.06.22 il libro “PERSONAL BRAND 3X. Come Triplicare la Tua Autorevolezza, Sviluppare il Tuo Brand, Scrivere un Libro, Uscire sui Giornali, Comunicare sui Social, Scalare il Tuo Business e Diventare il Numero1 della Tua Nicchia” (edito da Bruno Editore). Al suo interno il massimo esperto di editoria online Giacomo Bruno, presidente di Bruno Editore, condivide gli stessi segreti che hanno permesso a ben 1.000 Autori di diventare i numeri1 della propria nicchia di mercato.

“Viviamo in un mondo talmente competitivo che è diventato sempre più difficile comunicare al meglio il valore dei nostri prodotti e servizi, e far quindi capire ai clienti perché scegliere noi invece dei nostri competitor” spiega Giacomo Bruno. “Oggi possiamo creare il nostro Personal Brand, uscire sui giornali, espanderci sui social, diventare il più autorevole della nostra nicchia e scalare il nostro business raggiungendo milioni di potenziali clienti, in massimo 6-12 mesi. Tutto sta nel sapere esattamente cosa fare”.

Secondo Bruno, non avere un Brand equivale ad essere il “Signor Nessuno”. Questo perché il Personal Brand non rappresenta un modo per vantarsi online bensì quello che gli altri vedono in noi: i nostri valori, le nostre competenze, la nostra filosofia di vita.

“L’errore che più spesso commettono imprenditori e professionisti è quello di spendere migliaia di euro in pubblicità per farsi conoscere. Il risultato? Le persone non ne possono più. Questo perché prima di comprare cercano informazioni online – incalza l’editore – e semplicemente vanno da chi ha la maggiore autorevolezza. Motivo per il quale dare contenuti di valore è l’unica strada da seguire per sviluppare il proprio Personal Brand anche partendo da zero. Infatti, più contenuti interessanti condividiamo, più Google parla bene di noi e più facilmente siamo raggiungibili da giornali, testate e blog di settore con il risultato di diventare riconoscibili e distintivi”.

“Quello che fa la differenza agli occhi dei clienti non è la qualità del nostro lavoro. È far sapere che siamo la persona più giusta per loro” conclude Giacomo Bruno. “Tutto ciò di cui un libero professionista o un imprenditore ha bisogno è un protocollo capace di fare tre cose: triplicare la propria autorevolezza in maniera rapida e strutturata, uscire sui giornali e scalare il proprio business diventando il Numero1 della propria nicchia. Lo stesso protocollo che i miei lettori scopriranno in esclusiva in questo mio nuovo libro”.

Il libro è disponibile in anteprima a questo indirizzo: https://www.personal-brand.it

***

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 28 bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di “book funnel” e il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it