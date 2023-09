Pets on Paradise: apre a Pomezia la seconda sede di onoranze funebri per animali domestici

Settembre 5, 2023

(Pomezia, 5 settembre 2023) – Sarà inaugurata il 10 settembre la seconda sede di Pets on Paradise, l’unica agenzia in Italia nata esclusivamente per animali domestici. Da oltre 12 anni accompagna i proprietari nel difficile momento del loro ultimo ‘viaggio’ con i loro amici a quattro zampe.

Pomezia, 5 settembre 2023 – È stata la prima agenzia in Italia nata esclusivamente come onoranze funebri per gli animali domestici. Dopo i positivi apprezzamenti raccolti a Rimini in oltre 12 anni di attività, ora Pets on Paradise inaugura la sua seconda sede anche a Pomezia città natale della titolare Sabrina Di Pastena, che porta avanti la sua attività insieme con la figlia Sofia Catone. L’evento è in programma domenica 10 settembre 2023 dalle ore 16 in via dei Castelli Romani, 2L. Pets on Paradise non si limita agli ordinari e obbligatori servizi di onoranze funebri, ma presta particolare attenzione nel dare giusta dignità all’ultimo passaggio terreno degli animali domestici, oggi veri e amati componenti della famiglia. Pets on Paradise, infatti, accompagna il proprietario nell’affrontare il dolore della triste perdita e della separazione, spesso vissuto in modo traumatico.

Dopo il taglio del nastro alla presenza delle autorità, seguirà un momento speciale per tutto lo staff e non solo. “Ci farà particolarmente piacere apporre a Pomezia una targa dedicata a mio nonno Francesco – spiega la titolare Sofia Catone – È stato da sempre sostenitore della nostra attività e dopo Rimini avrebbe voluto che aprissimo anche qui, sua terra natale. Purtroppo ci ha lasciato qualche anno fa e oggi realizziamo il suo sogno”.

La missione tanto apprezzata dell’agenzia Pets on Paradise è la loro particolare attenzione riservata all’aspetto emotivo dei proprietari degli amici a quattro zampe, che supportano in tutti i passaggi. “Che siano un cane, un gatto o un altro animale domestico, fanno parte della famiglia – sottolinea la titolare Sabrina Di Pastena – La loro perdita è per le persone veramente dolorosa e, quando avviene, si soffre quanto per un altro familiare che ci lascia. Gli animali sono compagni di vita con cui si creano legami estremamente profondi e sono ancora più forti per chi vive da solo con il proprio animale. Ci teniamo quindi che abbiamo una degna sepoltura, proprio a testimoniare l’impronta che lasciano nel cuore dei loro proprietari”.

L’apertura della sede di Pets on Paradise a Pomezia rappresenterà un punto di riferimento su Roma e su questo territorio per tutti coloro che vogliono dare l’ultimo saluto al proprio animale domestico con la stessa dignità che riserverebbero ad un altro componente della famiglia.

CONTATTI: www.petsonparadise.it