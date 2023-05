Pettenon Cosmetics sceglie Centric PLM per ottimizzare lo sviluppo dei prodotti

Maggio 31, 2023

– L’importante marchio di cosmesi italiano collabora con Centric Software per migliorare la collaborazione, aumentare la produttività e ridurre il time-to-market

CAMPBELL, Calif., 30 maggio 2023 /PRNewswire/ — Il principale gruppo di cosmesi italiano, Pettenon Cosmetics Spa SB, ha scelto la soluzione PLM (Product Lifecycle Management) di Centric Software. Centric Software® offre le soluzioni enterprise più innovative di pianificazione, progettazione, sviluppo, acquisto e vendita prodotti nell’ambito di abbigliamento, calzature, articoli sportivi, mobili, home design, cosmetici, generi alimentari e beni di lusso, finalizzate alla realizzazione di obiettivi strategici e operativi di trasformazione digitale.

Da oltre 70 anni Pettenon Cosmetics Spa SB sostiene, in Italia e all’estero, l’alta qualità Made in Italy del Professional Hair Care. L’azienda offre prodotti premium che possono essere personalizzati per soddisfare le esigenze di specifici mercati e adattarsi alle diverse tipologie e condizioni dei capelli. Pettenon Cosmetics Spa SB vanta un’imponente rete di vendita che si estende in 91 Paesi in tutto il mondo e produce quotidianamente 170.000 articoli tra shampoo, maschere, prodotti per lo styling, acqua ossigenata e altri prodotti tecnici.

Pettenon Cosmetics Spa SB mira a creare bellezza in modo etico e sostenibile attraverso prodotti cosmetici che massimizzano le potenzialità di chi li utilizza.

L’impegno ad operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente è rispecchiato dal fatto che, nel 2021, Pettenon Cosmetics Spa SB è diventata ufficialmente Società Benefit in Italia.

Il successo di lunga data di Pettenon Cosmetics Spa SB può essere attribuito ai suoi tre pilastri di impegno strategico: innovazione, digitalizzazione e sostenibilità. Nel 2022, Pettenon Cosmetics Spa SB si è resa conto di aver bisogno di una nuova soluzione digitale per affinare il proprio vantaggio competitivo e l’impegno nei confronti dei propri pilastri guida.

“I team sprecavano tempo prezioso nell’inserimento manuale dei dati, processo che oltretutto aumentava la possibilità di errore umano”, afferma Giulio Pistolato, CIO di Pettenon Cosmetics SPA SB. “Abbiamo intravisto l’opportunità di ottimizzare i dati e automatizzare le attività per supportare i team, migliorare la produttività e ridurre i costi”.

Dopo aver intrapreso un’intensa analisi dei processi interni e aver valutato possibili soluzioni, Pettenon Cosmetics Spa SB ha scelto Centric PLM per la cosmesi e cura della persona a supporto dei propri obiettivi di trasformazione digitale.

