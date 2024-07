PGYTECH lancia la serie OnePro su Kickstarter: rivoluzionare la fotografia all’aperto

9 Luglio 2024

NEW YORK, 9 luglio 2024 /PRNewswire/ — Il 9 luglio 2024, il marchio di accessori fotografici di fama mondiale PGYTECH presenterà con orgoglio la serie OnePro, con due innovativi zaini fotografici per esterni: Flex e Focus. La serie farà il suo debutto su Kickstarter alle 10:00 EDT, segnando il ritorno di PGYTECH sulla piattaforma di crowdfunding dopo più di quattro anni.

Gestione dei punti deboli segnalati dagli utenti: La rivoluzione degli zaini fotografici per esterni con sospensione

Dopo tre anni di ricerca e sviluppo intensi, esplorando oltre dieci idee concettuali e creando più di 20 campioni di prova, il team PGYTECH ha sviluppato la serie OnePro di zaini fotografici per gli appassionati di fotografia all’aperto. Partendo da anni di esperienza nel campo degli accessori fotografici, il team di sviluppo del prodotto PGYTECH ha identificato un problema di vecchia data: i fotografi di paesaggi outdoor hanno faticato a trovare prodotti che combinino le caratteristiche protettive degli zaini fotografici con i comodi sistemi di trasporto degli zaini da trekking. Risolvendo questa lacuna di mercato, la serie OnePro di PGYTECH integra per la prima volta la funzionalità di uno zaino da escursionismo professionale in uno zaino fotografico, soddisfacendo questa esigenza insoddisfatta.

Link a Kickstarter: https://kck.st/3xWNsmW

Più di uno zaino fotografico: un partner creativo di fiducia

Leo, fondatore e CEO di PGYTECH, afferma: “Dopo quattro anni, siamo entusiasti di tornare a entrare in contatto con i nostri sostenitori su Kickstarter. Il viaggio verso la creazione della serie OnePro è iniziato con una profonda analisi dei punti critici affrontati dai fotografi outdoor. Grazie agli sforzi di collaborazione del nostro team, abbiamo finalmente progettato una soluzione che offre sia comfort per gli utenti che protezione per l’attrezzatura fotografica.”

Il vicepresidente Wei aggiunge: “Fin dall’inizio, abbiamo immaginato la serie OnePro non semplicemente come uno zaino fotografico ma come un partner fidato nella creazione di un percorso. Per questo abbiamo integrato numerosi dettagli orientati all’utente nel processo di progettazione e sviluppo. Ad esempio, abbiamo utilizzato un telaio di sospensione ad arco 3D in alluminio aerospaziale della serie 7 abbinato a un materiale a rete traspirante per il sistema di trasporto. Questo garantisce un adattamento perfetto alla curvatura della schiena umana, offre una ventilazione altamente efficiente e ottiene prestazioni leggere. Inoltre, OnePro presenta un innovativo design con apertura lay-flat a 180°. Per garantire la sicurezza dell’apertura, abbiamo utilizzato cerniere YKK con una durata tre volte superiore a quella delle cerniere standard e abbiamo aggiunto una fibbia magnetica antiscoppio, offrendo una doppia protezione ed eliminando le preoccupazioni relative ai guasti della cerniera durante l’uso.”

Wei sottolinea inoltre: “Per soddisfare i diversi gruppi di utenti, abbiamo diviso la serie OnePro nella versione Flex e nella versione Focux. Lo zaino Flex è dotato di un design con inserto per fotocamera rimovibile, ideale per i fotografi outdoor con diverse esigenze di viaggio. Gli utenti possono scegliere in modo flessibile diverse borse con inserti in base alle esigenze effettive, assegnando in modo efficiente lo spazio per l’attrezzatura fotografica e gli elementi essenziali per gli esterni. Focux include uno scomparto principale con divisori protettivi fai-da-te per riporre e proteggere direttamente l’attrezzatura. È perfetto per i fotografi outdoor che trasportano spesso una grande quantità di attrezzatura, poiché offre ampio spazio per attrezzature di grandi dimensioni, come i teleobiettivi.”

Caratteristiche innovative: ambizione di affermarsi come il migliore zaino fotografico per outdoor

Per le opzioni di espansione, la serie OnePro abbandona il comune design di espansione roll-top. Flex adotta invece uno stile di espansione pieghevole, consentendo agli utenti di alternare le modalità pacchetto superiore/espansione/attacco esterno. Focux è dotato di un marsupio da 4 litri, che offre un’ulteriore soluzione di espansione esterna. Il marsupio può essere indossato come uno zaino sul petto utilizzando i punti di attacco o trasformato in una borsa per fotocamera con tracolla inclusa.

Inoltre, per resistere alle difficili condizioni esterne, la serie OnePro ha sviluppato il tessuto ad alte prestazioni HypeGuard. Lo strato di base utilizza il tessuto CORDURA® con tecnica intrecciata, offrendo il doppio della resistenza all’abrasione e allo strappo di un tessuto di nylon standard. Lo strato superficiale presenta un rivestimento in PU ad alte prestazioni, che lo rende leggero, più durevole e resistente agli spruzzi.

Entrambe le versioni includono una soluzione di attacco per treppiede, con tasca per treppiede e punti di attacco preimpostati che consentono agli utenti di trasportare un treppiede sulla parte anteriore o laterale dello zaino. Focux può anche trasportare due treppiedi contemporaneamente sulla parte anteriore con l’aiuto di cinghie, garantendo la prontezza in ogni situazione.

È stato riferito che la serie OnePro offrirà nove set sulla piattaforma Kickstarter, insieme a numerosi prodotti PGYTECH disponibili per l’acquisto di componenti aggiuntivi. Per premiare i primi utenti, i prezzi dei prodotti saranno scontati del 30%. I clienti provenienti da oltre 30 paesi e regioni, tra cui Stati Uniti, Canada, Germania, Regno Unito, Francia, Italia, Spagna, Giappone e Corea del Sud, possono essere i primi a provare la serie OnePro.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/2455532/PGYTECH.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2278974/4797689/Logo.jpg

