Pharma: i risultati della SEO di Fattoretto Agency raccolti in due nuovi Casi Studio

Luglio 10, 2023

(Adnkronos) – Milano, 10 Luglio 2023 – Fattoretto Agency è l’agenzia digitale con oltre due decenni di esperienza in ambito SEO per e-commerce, fondata e guidata da Massimo Fattoretto. Nel corso degli anni, è stata in grado di specializzarsi in diversi ambiti, così da poter gestire numerose tipologie di store digitali. Il settore Pharma, ad esempio, è stato uno di quelli in cui sono stati raggiunti ottimi risultati.

Ne è una prova il Caso Studio che ha riguardato GranFarma (www.granfarma.it), farmacia digitale con oltre 60.000 prodotti in catalogo dei migliori marchi, accompagnati da sconti e spedizioni celeri.

Gli obiettivi del cliente erano di realizzare un nuovo layout che fosse funzionale sia lato utente, sia lato SEO, ottimizzare il CMS per la SEO, incrementare il traffico organico e, di conseguenza, anche il fatturato. Ecco i risultati raggiunti a seguito della gestione corretta della migrazione SEO:

•Trend in crescita di impressioni e click.

•+1.100% di click rispetto all’anno precedente.

•Incremento della posizione per la keyword “farmacia online”.

•Incremento delle keyword in top 3.

•Incremento dei KPI generici Semrush.

Un altro Caso Studio, ancora riguardante l’ambito Pharma, ha coinvolto Farmacie Vigorito (www.farmacievigorito.it), punto di riferimento nel territorio napoletano per l’assistenza socio sanitaria e l’orientamento farmacologico. Dopo aver individuato le principali problematiche della piattaforma e-commerce, sia di natura tecnica che contenutistica, grazie a un corretto audit SEO, Fattoretto Agency ha potuto procedere con la consulenza.

Nonostante manchino ancora alcune attività lato SEO indispensabili, sono comunque già stati raggiunti buoni risultati. Grazie alle prime ottimizzazioni a livello di contenuto e alle attività off-site, è stato possibile:

•Migliorare il posizionamento di alcune keyword ad alto volume di ricerca.

•Anche impressioni e click sono notevolmente migliorati, sia quelli degli articoli del blog che quelli delle landing page stagionali.

•Riguardo alle conversioni del sito, sono aumentate le sessioni da organico (+18%), la percentuale di nuovi utenti coinvolti (+15%), ma anche le transazioni (+24%) e le entrate (+12%).

Le attività effettuate da Fattoretto Agency consentono ai clienti di ottenere un potenziamento della visibilità del proprio sito sui più autorevoli motori di ricerca, sfruttando anche la SEO internazionale, con la conseguenza di un incremento sia in termini di visibilità che di fatturato. Il metodo di lavoro, del resto, è stato ottimizzato in oltre 20 anni di attività, portando a collaborazioni incentrate sul raggiungimento degli obiettivi prestabiliti.

Per scoprire altri Casi Studio di successo firmati Fattoretto Agency e approfondimenti su SEO per Shopify basta visitare il sito ufficiale https://fattoretto.agency.

Ufficio stampa Fattoretto Agency

Agenzia SEO&Digital PR

https://fattoretto.agency