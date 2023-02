Philips Domestic Appliances diventa Versuni

Febbraio 17, 2023

(Adnkronos) – Il nuovo nome dell’azienda prende ispirazione dalla sua mission: creare soluzioni innovative per vivere le case al meglio

Amsterdam, Paesi Bassi, 17 febbraio 2023 – Oggi l’azienda Philips Domestic Appliances ha annunciato ufficialmente il suo nuovo nome: Versuni. Un passo ulteriore che va a completare l’indipendenza del business Domestic Appliances avvenuta lo scorso settembre 2021. Pur cambiando l’identità visiva dell’azienda, la mission rimane invariata: creare soluzioni innovative per vivere le case al meglio, ogni giorno (turn house into homes). In qualità di licenziataria di Royal Philips, l’azienda continuerà a utilizzare i marchi Philips, così come Saeco, Gaggia e Philips Walita, sui suoi prodotti e servizi. I consumatori potranno inoltre continuare a utilizzare i prodotti dei nostri altri marchi presenti sui vari mercati, quali Preethi, L’OR Barista e Senseo.

“Versuni inizia un nuovo capitolo dopo il suo passaggio a società indipendente”, ha dichiarato Henk S. de Jong, CEO diVersuni. “Ci impegniamo a fornire le migliori soluzioni possibili per i nostri consumatori e clienti e continueremo a proporre prodotti innovativi per migliorare la qualità della vita in casa”.

“E mentre continuiamo il nostro viaggio come Versuni, espandendo la nostra leadership di mercato ed esplorando nuove opportunità, ci sentiamo privilegiati nell’aiutare i consumatori a vivere le loro case al meglio.”

Il nuovo nome della società

Philips Domestic Appliances ha una mission semplice, potente e coerente: vivere la casa appieno, al meglio, ogni giorno. Questa continuerà ad essere la mission di Versuni. È questa stessa mission che ha ispirato il nuovo nome dell’azienda, un nome basato su due parole che, per molti, riflettono il significato di casa. Versuni dà così un nuovo significato alla potente parola UNIVERSE, come anche alla parola UNIVERSAL. Perché, indipendentemente dal luogo in cui si risiede, tutti abbiamo bisogno di un luogo confortevole in cui vivere.

L’inizio di un nuovo capitolo

Il nuovo nome della società è un passo importante dopo l’accordo di cessione del business Domestic Appliances da parte di Royal Philips, avvenuto nel settembre 2021, e la successiva vendita a Hillhouse Capital, società di investimento globale specializzata nel supportare le aziende a raggiungere una crescita sostenibile a lungo termine attraverso l’innovazione e lo sviluppo digitale. Il nuovo nome della società sarà adottato in tutto il mondo nel corso del 2023, supportato da una nuova e distinta identità visiva dell’azienda.

Versuni darà voce a team impegnati nel progettare e rendere accessibili prodotti votati a incrementare il comfort domestico e la qualità della vita in casa. Soluzioni che aderiranno ai requisiti di EcoDesign e rispecchieranno l’impegno concreto dell’azienda verso la sostenibilità.

Innovazione dei prodotti

Versuni, che ha sede nei Paesi Bassi, è attiva in oltre 100 Paesi e vanta un’impronta innovativa, produttiva e commerciale globale. Con oltre 900 brevetti a suo nome, il portafoglio dell’azienda spazia dagli elettrodomestici da cucina al caffè, dalle soluzioni di purificazione dell’aria, alla cura degli indumenti e dei pavimenti.

L’azienda ha lanciato una serie di prodotti innovativi e di successo come il ferro generatore di vapore Philips PerfectCare Elite che ha permesso ai consumatori di stirare al doppio della velocità, i purificatori d’aria Philips, l’aspirapolvere Philips SpeedPro Max che incorpora un rivoluzionario sistema di pulizia wet & dry, la macchina da caffè espresso completamente automatica Philips con sistema LatteGo, ma anche Saeco Xelsis Suprema e L’Or Barista e Senseo per gustare diversi tipi di caffè ogni giorno.

Come Philips Domestic Appliances, l’azienda ha portato sul mercato anche la categoria Airfryer e ha lanciato con alcuni recenti prodotti innovativi come Philips Air Cooker Serie 7000, Philips AquaTrio Cordless Wet & Dry Vacuum Serie 9000, che pulisce, lava ed aspira.

Per sapere di più su Versuni visita il sito: www.versuni.com

Su Versuni

La missione di Versuni è creare soluzioni innovative per vivere le case al meglio, ogni giorno. Con oltre 900 brevetti a suo nome, il portafoglio di Versuni comprende elettrodomestici da cucina, prodotti per il caffè e la cura dell’aria, soluzioni per la cura degli indumenti e dei pavimenti. I prodotti a marchio Philips includono Philips Airfryer, la macchina per caffè espresso con sistema LatteGo, il ferro generatore di vapore PerfectCare, i purificatori d’aria e l’aspirapolvere senza fili AquaTrio. Gli altri marchi Versuni sono: Saeco, Gaggia, Preethi, Philips Walita, L’OR Barista e Senseo. Versuni ha sede ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, e dispone di centri di innovazione, produzione e commercializzazione in tutto il mondo, con una presenza in oltre 100 Paesi. I suoi prodotti più innovativi aderiscono ai requisiti di EcoDesign e rispecchiano l’impegno dell’azienda verso la sostenibilità. Versuni è un’ex divisione commerciale di Royal Philips ed era precedentemente nota come Philips Domestic Appliances