Piazza Italia. Pro Vita Famiglia: Premiati da FdI. Sia ulteriore slancio per politiche a favore di Vita e Famiglia

Luglio 14, 2023

(Adnkronos) – 14 luglio 2023. «Siamo grati a Fratelli d’Italia per aver insignito Pro Vita & Famiglia onlus del premio “Piazza Italia”, nell’ambito dell’omonima manifestazione che si sta tenendo in questi giorni a Roma, a piazza Vittorio. Un riconoscimento che conferma, e questo ci fa piacere, la volontà del partito oggi al Governo con il resto del centrodestra di mettere in primo piano la Vita, la Famiglia e la libertà educativa». Così Antonio Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia onlus che ha ricevuto ieri il premio dalle mani della giornalista Monica Ciccolini.

«Da oltre dieci anni – ha proseguito Brandi – Pro Vita & Famiglia si batte per il diritto universale alla vita dal concepimento alla morte naturale, per la tutela della famiglia fondata sul matrimonio fra un uomo e una donna e per la priorità educativa dei genitori. All’origine di tutti i mali di questa nostra società liquida c’è il fatto che il bambino nel grembo è stato “cancellato”: si ignora totalmente che la biologia, la genetica e l’embriologia insegnano che fin dal concepimento c’è un nuovo essere umano unico e irripetibile. Se non si riconosce la dignità della persona fin dal primo istante, allora tutto è possibile: aborto, manipolazioni genetiche, fecondazione artificiale e utero in affitto. Ugualmente, oggi si confonde l’identità sessuale dei bambini con la “Carriera Alias” nelle scuole, avviandoli così verso la transizione sociale prima e poi nel tragico processo del cosiddetto “cambiamento di sesso”. La Carriera Alias, inoltre, non ha né fondamento giuridico, né medico-scientifico e per questo abbiamo diffidato oltre 150 scuole per averla introdotta e varie hanno fatto marcia indietro. Questa iniziativa LGBT non è altro che l’assurdo concetto della fluidità del gender, uno dei principali motivi per il quale venne affossato dal Senato il DDL Zan e speriamo che il Ministro Valditara intervenga presto» ha concluso Antonio Brandi.

«Pro Vita & Famiglia è stata premiata per il suo impegno indiscusso, lodevole e continuo a difesa della Famiglia naturale, delle donne, dei genitori, della Vita e dei bambini. Un impegno che va avanti negli anni e che ormai la rendono un’associazione riconosciuta in tutta Roma e in Italia e anche, purtroppo, soggetta ad attacchi fisici da parte di chi la pensa diversamente, con atti di vandalismo nei confronti della propria sede. Ma anche un interlocutore privilegiato per la politica che ha a cuore gli stessi temi» hanno invece dichiarato, dal palco durante la premiazione, Lavinia Mennuni, Senatrice di Fratelli d’Italia e Stefano Tozzi, consigliere di Fratelli d’Italia al Municipio I di Roma.

-Ufficio Stampa Pro Vita e Famiglia Onlus

t.: 0694325503

m.: 3929042395

stampa@provitaefamiglia.it