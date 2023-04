Piccoli grandi dettagli per la finestra del futuro: Oknoplast presenta la nuova maniglia LUNAR

Aprile 4, 2023

(Adnkronos) – Milano, 4 aprile 2023 – Se una finestra in PVC dal profilo geometrico e sottile, concepita per valorizzare al massimo la luce naturale in casa, viene accessoriata da un’innovativa maniglia dal design ultra minimal il risultato finale è davvero avveniristico.

Oknoplast, da sempre impegnata nella ricerca e sperimentazione di soluzioni innovative, con la  nuova maniglia LUNAR si è spinta oltre alla progettazione di un accessorio di design, raggiungendo l’essenza del serramento. Elemento rivoluzionario è la rosetta integrata alla maniglia che risulta così invisibile, andando ad accentuare ulteriormente le forme pure e lineari della finestra.

Lunar è attualmente disponibile per i serramenti in PVC Oknoplast Prolux Evolution, Prismatic, Prismatic Evolution e Squareline, nei colori acciaio, oro, bianco, marrone, nero, bronzo e grafite.

La presenza discreta della nuova maniglia Lunar nel serramento consente di alleggerirne ulteriormente l’estetica e incorniciare il paesaggio esterno, senza incontrare più alcun elemento di disturbo.

Questo effetto è maggiormente evidente nei modelli Evolution (Prolux e Prismatic) di Oknoplast che vantano una luminosità superiore rispetto ad altri serramenti – fino al 22% di luce naturale in più rispetto a una tradizionale finestra in PVC – proprio per via della più ampia superficie vetrata e il profilo ridotto.

Design essenziale e luminosità non devono far passare in secondo piano le eccellenti prestazioni in termini di isolamento dei serramenti: nel caso specifico di Prolux Evolution, il profilo in classe A, le vetrocamere basso-emissive e le guarnizioni a memoria di forma permettono di raggiungere parametri tecnici di alto livello (Uw fino a 0,8 W/m2K con triplo vetro).

Dal punto di vista della personalizzazione – altro punto di forza dei prodotti Oknoplast – le finiture sono numerose, così come molteplici sono gli accessori disponibili, dalle inglesine ai traversi, per adattare Prolux Evolution, così come le altre proposte in PVC del brand, a qualsiasi progetto di interior.

