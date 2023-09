Pierre Fabre Laboratories acquisisce Vertical Bio e il suo innovativo candidato alla terapia mirata per pazienti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule con alterazione del TEM

Settembre 12, 2023

CASTRES, Francia e BASILEA, Svizzera, 12 settembre 2023 /PRNewswire/– Pierre Fabre Laboratories, azienda farmaceutica e dermo-cosmetica francese, ha annunciato l’acquisizione di Vertical Bio AG, sviluppatore di nuove terapie oncologiche. Questa prima acquisizione di una società di biotecnologia consente a Pierre Fabre Laboratories di aggiungere VERT-002 alla sua pipeline di ricerca oncologica. VERT-002 è un anticorpo monoclonale con un meccanismo d’azione nuovo e differenziato, che agisce come degrado del c-MET. Questo obiettivo è un motore di malattia noto in pazienti affetti da Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) con mutazioni o amplificazione del TEM. I termini del contratto non sono stati divulgati.

Vertical Bio è stata fondata da Versant Ventures ed è stata lanciata dalla Ridgeline Discovery Engine dell’azienda con sede a Basilea, in Svizzera. Sfruttando le capacità biologiche di Ridgeline, Vertical Bio ha avanzato VERT-002 attraverso studi preclinici e verso una presentazione IND. Si prevede che i primi studi sull’uomo inizieranno nel 2024.

Questa acquisizione consente a Pierre Fabre Laboratories di rafforzare ulteriormente il proprio portafoglio di ricerca e sviluppo in oncologia di precisione con un prodotto in procinto di entrare nello sviluppo clinico. In linea con la sua strategia di innovazione, il Gruppo ha reso l’oncologia la massima priorità per l’assistenza medica e dedica ogni anno circa 80% delle sue spese di ricerca e sviluppo in questa area terapeutica. Il franchising oncologico 2022 ha realizzato ricavi per 467 milioni di euro, con un netto aumento del 221% rispetto ai ricavi del 2019.

Il Pierre Fabre Laboratories vanta una lunga storia nel trattamento dei tumori polmonari, risalendo agli anni ’90 col lancio della prima chemioterapia. All’inizio di quest’anno, è stato firmato un accordo di collaborazione con Scorpion Therapeutics per co-sviluppare e commercializzare due candidati per pazienti affetti da NSCLCcon mutazione EGFR. E grazie alla sua lunga partnership con Pfizer, l’azienda si aspetta di sfruttare a breve il pieno potenziale di un promettente programma di sviluppo clinico nell’NSCLC.

“Siamo entusiasti dell’acquisizione di questa azienda biotecnologica e dell’aggiunta di VERT-002 per rafforzare il nostro portafoglio di ricerca e sviluppo nel cancro al polmone. Questaacquisizione è un’altra testimonianza del nostro impegno a investire nella scoperta e nello sviluppo di trattamenti innovativi in oncologia di precisione”, ha dichiarato Eric Ducournau, Chief Executive Officer di Pierre Fabre Laboratories.

“Siamo orgogliosi dei rapidi progressi compiuti da Vertical Bio nello sviluppo del suo anticorpo principale, che rappresenta una nuova potenziale opzione per i pazienti con forme di cancro polmonare difficili da trattare”,ha dichiarato Alex Mayweg, Dottore di ricerca, presidente di Vertical Bio e Amministratore Delegato di Versant. “Il Pierre Fabre Laboratories è un partner ideale per portare il VERT-002 in clinica e non vediamo l’ora di proseguire il progresso di questa molecola differenziata”.

Informazioni su VERT-002

VERT-002, un anticorpo che bersaglia il c-MET che porta alla sua degradazione, con potenziale come opzione terapeutica migliore del settore per pazienti con alterazioni del TEM, incluse le impostazioni di resistenza.

VERT-002 sta completando gli studi di abilitazione IND e Vertical Bio prevede di iniziare i primi studi sull’uomo nel 2024.

Informazioni su Pierre Fabre Laboratories

Pierre Fabre Laboratories è un’azienda francese leader nel settore medico e cosmetico con oltre 4 decenni di esperienza in innovazione, sviluppo, produzione e commercializzazione in oncologia. L’azienda ha dedicato circa il 80% delle sue spese per la ricerca e lo sviluppo all’oncologia e ha dichiarato che le terapie mirate sono la sua principale priorità in 2022 materia di ricerca e sviluppo. Il suo attuale portafoglio commerciale in oncologia copre i tumori del colon-retto, del seno e dei polmoni, il melanoma, l’ematologia e le patologie cutanee pre-cancerose come la cheratosi attinica.

Nel 2022, Pierre Fabre Laboratories ha registrato ricavi per 2,7 miliardi di euro, di cui il 69% provenienti da vendite internazionali in 120 Paesi. Fondato nel sud-ovest della Francia sin dalla sua creazione nel 1962, il gruppo produce oltre il 90% dei suoi prodotti in Francia e impiega circa 9.600 persone in tutto il mondo. La società è per l’86% di proprietà della Fondazione Pierre Fabre, una fondazione di interesse pubblico riconosciuta dal governo, e in secondo luogo dai propri dipendenti attraverso un piano internazionale di partecipazione azionaria dei dipendenti. La politica di sostenibilità di Pierre Fabre Laboratories è stata valutata dall’organismo indipendente di certificazione AFNOR al livello “esemplare” della sua etichetta CSR (norma ISO 26 000 per lo sviluppo sostenibile).

Ulteriori informazioni su Pierre Fabre Laboratories sono disponibili sul sito web www.pierre-fabre.com, @ PierreFabre.

Informazioni su Vertical Bio

Vertical Bio è una società biotecnologica che sviluppa un nuovo anticorpo per il trattamento di alcune forme di cancro. La società è stata fondata da Versant Ventures e lanciata dalla Ridgeline Discovery Engine dell’azienda con sede a Basilea, in Svizzera.

