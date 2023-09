Pierre Fabre Laboratories e Vernalis annunciano una collaborazione per la scoperta di farmaci in oncologia

Settembre 25, 2023

CASTRES, Francia e CAMBRIDGE, Inghilterra, 25 settembre 2023 /PRNewswire/ — Fabre Laboratories e Vernalis (R&D) Ltd (“Vernalis”), società interamente controllata da HitGen Inc., sono liete di annunciare una partnership a lungo termine per l’individuazione di candidati preclinici rispetto a molteplici obiettivi oncologici.

In base ai termini dell’accordo, Vernalis impiegherà il suo know-how per consentire la scoperta di farmaci rispetto ad un portafoglio di obiettivi non rivelati e utilizzerà metodi basati su frammenti e strutture per identificare piccole molecole che modulano la loro attività. Questa ricerca si unirà all’esperienza di Pierre Fabre Laboratories nel campo dell’oncologia per identificare i candidati farmaci per il trattamento di una serie di tumori da sviluppare ulteriormente e commercializzare da parte dei laboratori Pierre Fabre. La ricerca di Vernalis sarà finanziata da Pierre Fabre Laboratories che finanzierà inoltre le milestone e le royalties di ricerca e cliniche sui prodotti commercializzati. I termini dettagliati dell’accordo non sono stati resi noti.

James Murray, Direttore della Ricerca di Vernalis, ha affermato: “Questa partnership strategica si basa sui risultati ottenuti da Vernalis in termini di innovazione e successo nella scoperta di farmaci e nell’individuazione di candidati clinici per un’ampia gamma di obiettivi terapeutici. Non vediamo l’ora di costruire questa partnership a lungo termine con Pierre Fabre Laboratories, facendo leva sul loro profondo know-how della biologia del cancro e dello sviluppo clinico”.

Francesco Hofmann, Responsabile Ricerca e Sviluppo per il settore Medical Care di Pierre Fabre Laboratories, ha dichiarato: “La partnership con Vernalis rappresenta per noi un’importante pietra miliare. Fare leva sull’esperienza di Vernalis in aree chiave della progettazione di farmaci basati sulla struttura per fornire candidati clinici di alta qualità su molteplici bersagli oncologici è un vero vantaggio per sviluppare la nostra pipeline di scoperta di farmaci basati su piccole molecole”.

Informazioni su Pierre Fabre LaboratoriesPierre Fabre Laboratories è un’azienda francese leader nel settore dei trattamenti medici e di cosmesi con un’esperienza di oltre 4 decenni nell’innovazione, nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione in oncologia. Nel 2022, l’azienda ha dedicato circa l’80% delle sue risorse di R&S all’oncologia e ha dichiarato che le terapie mirate sono la sua principale priorità di R&S. Il suo attuale portafoglio commerciale in oncologia comprende tumori del colon-retto, della mammella e del polmone, il melanoma, l’ematologia e le condizioni pre-cancerose della pelle come la cheratosi attinica.

Nel 2022 Pierre Fabre Laboratories ha registrato 2,7 miliardi di euro di fatturato, il 69% del quale proveniente da vendite internazionali effettuate in oltre 120 Paesi. Fondata nel sud-ovest della Francia, dove si trova la sua sede principale sin dal 1962, il Gruppo produce oltre il 90% dei suoi prodotti in Francia e impiega circa 9.600 dipendenti in tutto il mondo. La società è posseduta per l’86% dalla Fondazione Pierre Fabre, una fondazione di interesse pubblico riconosciuta dal governo, e secondariamente dai suoi dipendenti, attraverso un piano internazionale di azionariato dei dipendenti. La politica di sostenibilità di Pierre Fabre Laboratories è stata valutata dall’organismo di certificazione indipendente AFNOR a livello “Esemplare” del suo marchio CSR (standard ISO 26 000 per lo sviluppo sostenibile).

Informazioni su Vernalis

