Pinasco Eureka Retrofit: “Il kit elettrico trasforma la Vespa 50 Special in una due ruote a emissioni zero

Novembre 22, 2022

(Limena- Padova, 22 novembre 2022) – Mobilità green in ZTL con il sistema di riqualificazione elettrica che consente di mantenere cambio e frizione

Limena- Padova, 22 novembre 2022. Presentato all’EICMA di Milano, il più importante salone mondiale di riferimento per moto e scooter, il prototipo Eureka Retrofit elettrico firmato Pinasco, che trasforma la Vespa 50 Special in un veicolo a emissioni zero aprendo all’iconica due ruote la strada nel mondo della mobilità green.

Simbolo di un Life style votato alla libertà e alla spensieratezza, la Vespa 50 Special, ha accompagnato in sella milioni di italiani, generazione dopo generazione, diventando icona indiscussa del ‘be italian’ e conquistando il mondo. A partire dagli anni ’60 è stato il mezzo capace di rivoluzionare la mobilità urbana e, tutt’oggi, il famoso ‘vespino’ è uno dei modelli più diffusi tra collezionisti e appassionati.

Il Retrofit Eureka realizzato da Pinasco, storica azienda padovana nel settore delle elaborazioni Vespe e scooter, in collaborazione con Crank-e/Vespazzurri, è un sistema tecnologicamente avanzato per la trasformazione di veicoli convenzionali, con motore termico a due tempi, in ‘nuovi’ veicoli omologati a propulsione integralmente elettrica, in perfetta linea con il DL 141 entrato in vigore la prima settimana di ottobre, atto a regolamentare e disciplinare le procedure per i ‘sistemi di riqualificazione elettrica’ in un’ottica di eco compatibilità urbana. Il risultato è una 50 Special sostenibile e a prova di limitazioni dei centri storici.

Attraverso il Retrofit elettrico Pinasco viene proposto un sistema innovativo rispetto ad altri prodotti presenti sul mercato, in quanto non richiede la sostituzione completa del motore della Vespa, ma solo del gruppo termico e dell’albero motore. Il grande pregio dell’Eureka Retrofit Pinasco consiste proprio nella possibilità di mantenere cambio e frizione, elementi particolarmente cari ai cultori del mitico scooter. La proposta di Pinasco è la premessa per ulteriori ed imminenti sviluppi nel campo della trasformazione tecnico-innovativa applicata a veicoli d’epoca.

Per il sistema Eureka Retrofit è stato scelto un motore brushless da 3000 W flangiato al basamento del carter motore che trasmette il moto al cambio e al gruppo frizione grazie a una coppia conica. L’unità consente di raggiungere i 45 km/h, come da Codice della Strada, con il vantaggio di un maggiore sprint, rispetto all’originale, in fase di ripresa ed accelerazione. Le batterie, inserite nel vano serbatoio, garantiscono un’autonomia urbana di 50 km, con un tempo di ricarica di circa 4 ore da una normale presa da 220 V. Pinasco ha mantenuto sul lato destro il cono del volano al quale ha fissato una ventola in alluminio di raffreddamento che convoglia aria fresca al motore elettrico per mezzo della cuffia in plastica coprimotore, del tutto simile a quella originale.

La Vespa 50 Special continuerà ad essere, anche grazie al progetto Pinasco Retrofit Eureka, una leggenda vivente targata ‘Bel Paese’; pratica e agile nel traffico caotico delle strade cittadine e con una linea di design inconfondibile che, da quasi ottant’anni, porta il Made in Italy in giro per il mondo.

Contatti:

Pinasco – Via Cesare Battisti, 6, 35010 Limena PD

https://www.pinasco.com/

https://www.facebook.com/pinasco/

https://www.instagram.com/pinascoracing/