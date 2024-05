PINK PARTY: la prima tappa di “IO PER LEI” – Un’iniziativa di Protection4kids

10 Maggio 2024

(Adnkronos) – Protection4kids presenta un nuovo format contro la violenza di genere

Treviso, 10 Maggio 2024. Protection4kids, la fondazione di Castelfranco Veneto che si occupa della tutela dei diritti dei minori sia a livello nazionale che internazionale, introduce il Pink Party in collaborazione con Playa Beach Club, Arya’s, Pro Loco di Castelfranco Veneto e Welfare Care.

Questo evento segna la prima tappa di “Io Per Lei”, un format innovativo dedicato alla lotta contro la violenza di genere e la droga dello stupro nelle discoteche.

L’evento aprirà quello che a Castelfranco Veneto è stato definito “weekend in rosa”, che includerà anche la terza edizione di “Castelfranco in Rosa”, una manifestazione podistica di carattere ludico motorio con l’obiettivo di raccogliere fondi per la prevenzione del tumore al seno.

“L’idea è nata lo scorso Settembre, quando Protection4kids ha partecipato ad una festa studentesca al Playa Beach Club di Castelfranco Veneto in sostituzione di Niki Savage, noto per i suoi testi sessisti”, spiega Annachiara Sarto, direttrice di Protection4kids.

“Abbiamo quindi sviluppato un format che promuove il divertimento in modo saggio e consapevole, informando direttamente nei luoghi di svago su temi come la violenza di genere e la droga dello stupro.”

Il 17 Maggio, dalle 20:30, il Playa Beach Club ospiterà il Pink Party, offrendo braccialetti anti-droga dello stupro gratuiti ai partecipanti.

Questi dispositivi sono impermeabili e dotati di un piccolo foro per inserire la cannuccia del drink, garantendo così una serata sicura per tutti.

“Crediamo fermamente che questi braccialetti siano uno strumento essenziale per la sicurezza durante l’evento”, continua Annachiara Sarto.

“I nostri progetti mirano a sensibilizzare il pubblico su queste importanti tematiche e a eliminare atteggiamenti sessisti”, afferma Lucrezia Pivato, Marketing Manager di Protection4kids.

La serata sarà animata dalla musica di DJ Matteo Monti e Regi e dalle voci di Evry e Irene Guglielmi, che contribuiranno a creare un’atmosfera festosa e coinvolgente.

Per garantire un rientro sicuro a casa, tutti gli invitati potranno usufruire gratuitamente del servizio DOD, un’applicazione che offre un autista personale per riportare a casa le persone e le loro auto dopo una serata di festa.

Le prevendite sono disponibili presso la sede di Protection4kids, Cappelletto Calzature, Osteria Castellana “In Piazzetta”, Medica Line, Borsa Bistrot, e New Island Centro Estetico e Solarium; inoltre, è possibile acquistare i biglietti la sera stessa presso la biglietteria del Playa Beach Club.

Numerosi sponsor supportano l’evento, credendo fermamente nel valore dell’iniziativa: Treesse Progetti S.r.l, Dallan S.p.a, Effediemme S.r.l, Finnova, Frasson Rottami S.r.l, In Piazzetta Osteria Castellana, Inter Club Giorgione, Lo StampaTutto, Mediolanum (Charity Partner), Studio Passazi, Radio Company, Radio Wow, TecnoCrane S.r.l, Backbone e molti altri.

Il Team di Protection4kids è impegnato a garantire il successo di questo evento, rafforzando il suo ruolo nel contrasto alla violenza di genere e promuovendo un ambiente sicuro per il divertimento.

