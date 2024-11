PIPER-HEIDSIECK «TWISTS THE SCRIPT» (“STRAVOLGE IL COPIONE”) PER DARE VITA A UN PATRIMONIO ICONICO

19 Novembre 2024

REIMS, Francia, 19 novembre 2024 /PRNewswire/ — Piper-Heidsieck, iconica casa di Champagne, ha lanciato una campagna pubblicitaria cinematografica per mettere in scena la propria storia con il famoso artista britannico Miles Aldridge. La campagna, intitolata “Twist the Script”, mostra come Piper-Heidsieck abbia fatto le cose in modo diverso e sfidato le convenzioni nel corso della sua storia. “Twist the Script” reimmagina la tradizione con un tocco audace e innovativo.

Per visualizzare il comunicato stampa multimediale, fare clic su: https://www.multivu.com/piper-heidsieck/9302251-en-piper-heidsieck-twists-the-script-iconic-heritage

Al centro di “Twist the Script” ci sono quattro momenti chiave del passato di Piper-Heidsieck, interpretati attraverso lo stile cinematografico e inimitabile di Aldridge. Questi momenti riflettono l’audace viaggio della Maison di Champagne, che dal 1785 non smette di spingersi oltre i limiti. Dal superamento delle restrizioni dell’epoca del proibizionismo, grazie a tattiche intelligenti, al suo celebre legame con l’icona del cinema Marilyn Monroe, Piper-Heidsieck ha sempre abbracciato l’audacia e l’innovazione.

Come estensione visiva della campagna, per il lancio di settembre a Brooklyn, New York, è stato realizzato un suggestivo murale con le opere di Aldridge. Creato da Colossal Media, il murale ha catturato l’essenza audace di Piper-Heidsieck. Conosciuto per l’uso vibrante che fa del colore e per il suo mix unico di moda e surrealismo, Aldridge ha collaborato con riviste di moda e marchi di lusso di alto livello, facendo della sua visione artistica l’abbinamento perfetto per questa campagna.

“La gioiosa disobbedienza del marchio mi ha dato la libertà creativa di esplorare la sua storia unica”, ha dichiarato Aldridge. “Immaginare nuovamente questi momenti iconici è stato un modo fantastico per catturare l’essenza audace e cinematografica di Piper-Heidsieck”.

“Twist the Script” evidenzia anche i successi moderni di Piper-Heidsieck, tra cui la nomina del trentunenne Chef de Caves, Émilien Boutillat, nel 2018, e la mossa pionieristica del marchio di diventare la prima maison di Champagne a ottenere la certificazione B Corp per i suoi sforzi di sostenibilità nel 2022. Queste pietre miliari riflettono il costante impegno di Piper-Heidsieck nello sfidare le convenzioni e sono la forza trainante dell’approccio odierno del marchio alla vinificazione.

Émilien Boutillat, Chief Winemaker Chef de Caves, ha aggiunto: “Che si tratti della nostra filosofia di vinificazione, dei metodi di produzione, delle partnership con i marchi o del packaging, ci siamo sempre impegnati a fare le cose in modo diverso. Questa ricca storia continua a ispirarmi mentre creo le miscele per le nostre cuvée e spingo i confini verso un futuro sempre più audace”.

Apprezzata in oltre 100 Paesi, con una bottiglia stappata ogni sei secondi, Piper-Heidsieck rimane un simbolo di innovazione ed eccellenza. In prospettiva, la maison continua a investire in tecnologie all’avanguardia, come la robotica per una viticoltura sostenibile, utilizzando macchinari avanzati nel processo di produzione dello champagne.

BEVI RESPONSABILMENTE

